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СпецпроектНеизвестный Крым

На Акре, на краю земли…

Древний город, ушедший под воду, продолжает удивлять

 

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал прежде про легендарный античный город, который археологи искали почти двести лет и который стал приоткрывать свои тайны. Начавшиеся здесь несколько лет назад подводные экспедиции позволили сделать множество открытий: обнаружить оборонительные стены и башни, найти некрополь, раскопать в окрестностях святилище Деметры, пополнить Керченский музей монетами и фрагментами посуды... Вот и теперь — скоро лето, скоро новый сезон (и археологический, и туристический), а, значит, новые находки, открытия, впечатления...

 

Открытие и Олимпиада

История открытия Крымской Атлантиды, как её многие окрестили, до сих пор вдохновляет исследователей древностей и искателей сокровищ. Ведь античный город был обнаружен совершенно случайно керченским школьником Алексеем Куликовым. В 1980 году он бежал в ближайший пионерский лагерь смотреть по телевизору Олимпиаду, а по дороге на берегу пролива наткнулся на остатки древних стен, которые оголил шторм. Уже следующим летом нашёл в песке 154 монеты, некоторые из них были серебряными, а одна — золотой. На одной стороне золотой монеты был изображён боспорский царь Котис, а на другой — римский император Адриан.

В Керченском музее, куда мальчишка отдал все найденные монеты, всерьёз заинтересовались находками, и в 1982 году археологи провели первые исследования в этом районе. Оказалось, что на дно пролива от самого берега уходят стены домов и оборонительных сооружений. На дне лежал самый настоящий античный город, который с 98-процентной вероятностью связывают с упомянутой в греческих текстах прибрежной Акрой.

Сергей Соловьёв, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа:

«К сожалению, мы не нашли ни одной надписи, которая указывала бы на то, что здесь находится Акра. Но другого города между Нимфеем и Китеем здесь нет. Поэтому почти со 100-процентной уверенностью можно говорить, что это Акра. Два процента остаётся сомнений».

Следы ЧП?

С 2011 года на Акре идут полномасштабные раскопки. Правда в прежние годы длились они всего три недели в сезон из-за недостатка финансирования. И не всегда дайверам благоприятствует погода. Едва задул ветер — вода мутная и работать становится невозможно. Но и за это время археологам удаётся сделать множество открытий. Например, в 2013 году дайверы-археологи раскопали уникальную башню, аналогов которой нет во всём Северном Причерноморье, и деревянный гребень одного из жителей античного полиса...

«Интересна сама конструкция этой башни, — говорит Сергей Соловьёв. — В основании каменного сооружения лежат мощные деревянные балки. И они сложены в виде клетки такой. Либо это было связано с сейсмической неустойчивостью нашего региона, либо с тем, что близко были грунтовые воды».

Когда мы посещали это место в прошлый раз, в планах учёных было исследовать жилой дом, помещения мощёного двора. Но, как показали дальнейшие события, кроме этого, было исследовано и найдено много чего интересного. В том числе и разнообразные предметы древнего быта.

Кстати, бытовые вещи встречаются здесь довольно часто. Например, осколки чернолаковой посуды, амфоры из-под вина и масла, свинцовые гири, которыми пользовались для взвешивания товара, и множество монет. Вполне возможно, жителям пришлось покидать город внезапно, а это противоречит версии о постепенном затоплении города водой в результате трансгрессии Чёрного моря.

Всегда интересно

Уникальность Акры — в её сохранности. Город, основанный примерно в VI веке до нашей эры и затонувший, вероятно, в IV, сохранился настолько хорошо, что высота стен превышает два метра. Такого практически нет нигде в мире (если, конечно, не считать реконструированные объекты этого периода). Как правило, сохраняются лишь фундаменты домов.

«Мы пытались найти основание оборонительной стены и вырыли шурф под водой вдоль стены, чтобы узнать конструкцию и глубину залегания, — рассказывает Сергей Соловьёв. — Шурф был вырыт глубиной около двух метров. Но мы так и не дошли до основания стены, она уходит ещё ниже!»

По словам археолога, город занимает площадь, скорее всего, около 3–3,5 гектара и имеет фортификационную систему. Уже известно о двух оборонительных стенах и двух башнях, неплохо изучена городская планировка. Недавно исследователи обнаружили некрополь, который расположен в южной части полиса. На то, что античное кладбище находится где-то неподалёку, указывала любопытная находка, сделанная ещё в 1985 году, — скульптура сирены высотой 28,5 сантиметра и весом четыре килограмма. Её компоновка, вес и другие признаки позволили с уверенностью говорить, что сирена служила ножкой саркофага, причём этрусской работы IV века до нашей эры. Правда полномасштабных раскопок на некрополе археологи пока не провели.

Как будет проходить работа в этом году — покажет время. И погода. Может быть, как это уже случалось, из-за сильных волн раскопки начнутся с опозданием. Но в причудах природы могут быть свои плюсы: штормы, как правило, снимают слои песка, под которые проблематично заглянуть исследователям самостоятельно.

А если смотреть на объект с точки зрения простого туриста — так тут всегда интересно. И красиво.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Д. Смирнов, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

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Просмотров: 219 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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