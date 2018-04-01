Забота о питомцах

В Симферополе можно привить и зарегистрировать четвероногих друзей

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что вакцинация и регистрация домашних и безнадзорных животных будет уже начата и проводится в соответствии с графиком. В ближайшее время мероприятия пройдут:

21 и 28 апреля апреля – Петровская Балка;

5, 12, 19 и 26 мая – Каменка (дачный массив).

Привить животных можно бесплатно, а регистрация обойдется хозяину в 140 рублей (введение чипа), дешевле будет стоить специальный жетон.

Информация о месте и времени проведения мероп­риятий по микрорайонам Фонтаны, Петровская Балка и Каменка в апреле, мае будет размещена дополнительно.