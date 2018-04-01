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СоциумПроблема

Забота о питомцах

В Симферополе можно привить и зарегистрировать четвероногих друзей

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что вакцинация и регистрация домашних и безнадзорных животных будет уже начата и проводится в соответствии с графиком. В ближайшее время мероприятия пройдут:

  • 21 и 28 апреля апреля – Петровская Балка;
  • 5, 12, 19 и 26 мая – Каменка (дачный массив).

Привить животных можно бесплатно, а регистрация обойдется хозяину в 140 рублей (введение чипа), дешевле будет стоить специальный жетон.

Информация о месте и времени проведения мероп­риятий по микрорайонам Фонтаны, Петровская Балка и Каменка в апреле, мае будет размещена дополнительно.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

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Просмотров: 66 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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