Крипто-Контр-Санкции

Сейчас тема криптовалюты чрезвычайно актуальна. Вероятно, это действительно глобальные деньги будущего. Хотя гражданам в большинстве своём эта тема пока ещё плохо понятна. Остаётся надеяться, что хотя бы специалисты знают, что делают. А именно. На днях стало известно, что криптовалюта может быть использована для обхода санкций в Крыму. Об этом, в частности, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер РК Георгий Мурадов. «Мы обсуждаем способы обхода санкций. Один из них – создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в фиарные, то есть обычные деньги, и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле», – сказал он. По словам Мурадова, «традиционные методы» экономического развития не работают в Крыму, и нужно искать новые варианты. «Они предлагаются иногда и приводят в замешательство наших оппонентов, которые действуют ломовым способом», – добавил постпред.

Что ж, поживём – увидим, как говорится. Пока же большее доверие вызывают традиционные деньги, те самые фиарные…