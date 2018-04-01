Долг или должность?

Почему крымские чиновники не засиживаются в высоких кабинетах

Правительство республики снова ждут кадровые перестановки. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксёнов после очередного заседания Совета министров. Очевидно, дело в том, что не все должностные лица справляются с возложенными на них обязанностями.

Транспортный кризис

В числе первых на сей раз своё кресло покинул министр транспорта Крыма Игорь Захаров. Эту должность он занимал всего около восьми месяцев. Впрочем, в качестве главы Минтранса в Крыму вообще никто долго не задерживается. Хотя на Захарова возлагались большие надежды. Всё-таки человек с опытом: долгое время работал в ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт». Но и он, увы, не смог справиться с транспортными проблемами региона.

Сергей Аксёнов:

«К сожалению, ни один министр организовать работу по урегулированию дорожного движения должным образом не смог. Я не могу по семь-восемь месяцев ожидать налаживания процессов, которые необходимы всем уже сегодня. Это в том числе ликвидация пробок в Симферополе, организация движения маршрутных такси и так далее. Мы видим, что и по результатам выездных заседаний Совета министров у Министерства транспорта, к сожалению, большое количество нерешённых вопросов. Они касаются оптимизации расписания движения маршруток, наличия расписания на остановках, то есть требований к качеству общественного транспорта. Нюансов много».

Глава Крыма, впрочем, уже сформировал план действий по улучшению ситуации с дорожным движением в Крыму. Необходимо произвести подсчёт единиц пассажирского транспорта и напряжённость пассажиропотока и исходя из этого выстраивать систему дорожного движения. Кто этим займётся, встав у руля Минтранса, пока не известно.

К слову, в транспортной сфере в Крыму сейчас вообще какая-то беда. К примеру, строительство развязки на пересечении автодорог Симферополь — Мирное и Симферополь — Мирное — Дубки ведётся крайне медленно. По предоставленным подрядчиком данным, готовность объекта в феврале составляла всего 40%. Это притом что стройка началась ещё в июне прошлого года. Тем временем в районе проведения работ регулярно образуются пробки, сколько бы регулировщиков ни ставили на напряжённом направлении. В итоге дорога из Симферополя в аэропорт (как, впрочем, и обратно) может занимать час, а то и больше. Сергей Аксёнов заявил, что далее не намерен слушать оправдания подрядчика и объявляет строителям «красный террор». Отныне объект будет регулярно проверяться представителями правительства. В том числе на предмет достаточного количества задействованных рабочих. Есть подозрение, что вместо выполнения госзаказа строительная команда прохлаждается и выходит на объект не в полном составе.

В ходе заседания был поднят ещё один важный вопрос, касающийся транспортной сферы. Правительство создало комиссию, задача которой — до 1 мая обеспечить открытие автомобильного движения по автотранспортному подходу к Крымскому мосту со стороны Керченского полуострова. Видимо, есть опасения, что и тут транспортные ведомства потерпят фиаско, так что лучше заведомо усилить контроль.

Работа на опережение

Превентивным мерам в крымском правительстве вообще стали уделять большое внимание. Например, республика уже успела провести более 85% торгов на проектно-изыскательские работы по объектам федеральной целевой программы, запланированным на 2018 год.

Виталий Нахлупин, вице-премьер Крыма:

«По подавляющему большинству объектов в этом году торги уже прошли. Так, по проектно-изыскательским работам: из 52 уже 45 опубликовано, из них 18 вышли на подписание контракта. До конца апреля все закроем. По строительно-монтажным работам: из 52 опубликовано 25, из них пять вышли на подписание контракта».

Такие ударные темпы проведения торгов и заключения контрактов связаны с тем, что в прошлом году значительная часть средств, выделенных Крыму по ФЦП, осталась неосвоенной. Деньги пришлось вернуть в государственную казну, а над республикой нависла перспектива сокращения дотаций. Так что в этом году процесс освоения средств идёт куда более успешно. Ещё бы, ведь нужно справиться с 81 млрд рублей!

Ещё один шаг на опережение: крымские власти совместно с прокуратурой намерены предложить законодательно запретить размещение детских комнат в торгово-развлекательных центрах выше первого этажа. Тогда эвакуация в случае чрезвычайных ситуаций будет занимать считанные секунды. Сейчас же коммерсанты предпочитают устраивать детей повыше, чтобы родители успели обойти весь торговый центр, оставляя по пути побольше денег.

Возможно, для введения новой нормы даже не потребуется вносить изменения в федеральное законодательство и будет достаточно регионального акта.

Свой диалог

В свете общественного резонанса в связи с решением Роскомнадзора заблокировать приложение Telegram Сергей Аксёнов поддержал разработку республиканскими специалистами собственного мессенджера. Он, по мнению главы правительства, позволит широко информировать население о происходящих событиях.

Специалисты государственной компании «Крымтехнологии» уже начали открытое тестирование мессенджера собственной разработки с элегантным названием «Диалог М». Планируется проверить работу основных функций: аутентификации, аудио- и видеозвонков, передачи файлов, приглашения пользователей в беседы и так далее. Кстати, всего за два дня тестирования в мессенджере зарегистрировалось более тысячи пользователей. Похоже, крымчане вполне готовы поддержать своего производителя, в том числе программного. Все отзывы, полученные от независимых пользователей, приняты в работу по развитию проекта. Официальный релиз продукта состоится после устранения выявленных недочётов.