Чудеса преображения

Как в ближайшее время изменится облик крымской столицы

Наверняка наши читатели заметили, как Симферополь медленно, но уверенно меняет свой внешний вид. Какие-то перемены горожанам нравятся, какие-то не очень. Но ясно одно: главные преобразования ещё впереди. Город ждёт масштабная реконструкция набережной Салгира, увеличение паркового пространства, появление новых мест для досуга и отдыха граждан. Но это в перспективе. А что в ближайших планах?

Водная артерия

Начнём с самого болезненного для города вопроса — состояния набережной Салгира.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Администрация работает над благоустройством города. Не могу сказать, что мы добились каких-то выдающихся целей. Но этот процесс требует времени. Нам хватило сил и возможностей на то, чтобы прорезать зелёные насаждения в Гагаринском парке и в дельте Салгира. Эти участки сейчас очень визуально открылись. Как и вся та неприглядность, которая там творится: набережная разгромлена, чугунные ограждения разворованы и так далее. Но зато теперь мы ясно видим, что нужно сделать».

В общем-то в плачевном состоянии пребывает не только набережная, но и сама река. По словам главы горадминистрации, власти проблему видят, но без проекта, без разрешения соответствующих структур приступать к очистке водного объекта категорически нельзя. Сейчас документы готовы и тендер выставлен на торги: руководство столицы ищет подрядчика, который займётся очисткой Салгира, Малого Салгира и реки Сливянки. Речь идёт об очистке дна от ила и грунтовых наносов. А пока этот проект готовится к реализации, коммунальщики могут позволить себе разве что вылавливать из воды мусор и ветки.

Помимо уборки речного русла, нужно срочно браться за восстановление гидротехнических сооружений, установленных на реке ещё в советские годы. Сейчас всё это оборудование будет очень кстати. Водосброс в городе в последние несколько лет сильно увеличился за счёт появления новых зданий и заасфальтированного пространства. Дело в том, что если раньше дождевая и талая вода уходила в грунт, то сейчас всё стекает в Салгир. Образующийся поток нуждается в регуляции, иначе река начнёт выходить из берегов и подмывать близстоящие здания.

Больше парка!

С набережной переносимся к парку имени Гагарина. Здесь, как мы уже писали, будет высажено несколько десятков новых деревьев-крупномеров. После этого городские власти организуют регулярный полив, чтобы трава и кусты не горели в жаркие месяцы лета и парк стоял зелёным до глубокой осени. Обеспечить регулярное орошение, кстати, планируется и в других зелёных зонах Симферополя. И, наконец, финальным штрихом станет декоративная подсветка. Это, говорит глава столичной администрации, очень красиво и технологично.

Игорь Лукашёв:

«Помимо этого, мы будем расширять Гагаринский парк. Конечно, рядом стоящие дома сносить не станем, но хотим присоединить к парку кусок улицы Гагарина до Малого Салгира. Сейчас этот участок ничей, он неухожен. Мы его вычистили вместе с неравнодушными гражданами, и неофициально он уже стал продолжением парка. В общем, если сейчас территория зелёной зоны составляет 36 га, то в будущем её можно расширить до 70».

В планах также присоединить к парку участок за Малым Салгиром и территорию вдоль улицы Киевской, начиная от Дворца культуры профсоюзов. В связи с этим книжный рынок придётся снова перенести. Куда — администрация пока не решила. На образовавшемся обширном пространстве городские власти планируют устроить не просто прогулочную зону, но приспособить парк для проведения спортивных и культурных мероприятий.

Говоря о Гагаринском парке, нельзя не затронуть тему наполняющих его объектов благоустройства. После того как там установили новые скамейки, фонари и урны, только ленивый не высказался по поводу их убогого внешнего вида. Эти объекты действительно имеют жалкий и унылый вид, так что администрация приняла решение поскорее заменить их на новые. К счастью, на сей раз будут привлечены инвестиционные средства — бюджет от очередной смены дизайнерских ориентиров городских властей никак не пострадает. Кстати, неугодные скамейки и урны не будут утилизировать, а просто расставят в каких-нибудь менее публичных местах: в скверах и дворах многоквартирных домов.

Внимание на дороги

С приходом весеннего тепла традиционно наступает пора дорожного ремонта. В этом году город ждёт капитальная реконструкция полотна на проспекте Кирова и улице Севастопольской (в районе центра). Также будут отремонтированы улицы Маршала Жукова и Чехова. Остальные дороги пока подлатают ямочным и диффузорным методами — из-за ограниченности бюджетных средств. К слову, многие улицы нуждаются не просто в ремонте, а в реконструкции. Однако прежде чем приступать к ремонту дорожного полотна, необходимо заменить все коммунальные сети, которые под ним лежат, и восстановить систему ливневой канализации. Отныне планируется использовать комплексный подход, который в прошлом году применялся при реконструкции улицы Толстого: сначала замена подземных коммуникаций, затем укладка качественного дорожного покрытия. В противном случае придётся делать двойную работу: снимать новый асфальт, чинить трубы, а затем укладывать полотно по новой. Сразу оговоримся, что комплексный подход стоит дорого, так что работы будут выполняться постепенно.

Тем временем многих горожан волнует практически полное отсутствие на симферопольских улицах дорожной разметки, которая сошла с уличного покрытия вместе со снегом. Сейчас не то что приезжие, но даже местные жители теряются на дорогах, особенно в тёмное время сток.

Игорь Лукашёв:

«Во-первых, только недавно установилась подходящая для нанесения разметки погода. Во-вторых, прежде чем браться за дело, необходимо выставить эти работы на торги. Хочу сразу сказать, что сейчас мы воспользуемся обычным методом — краской. Я не вижу смысла на наши неотремонтированные дороги наносить пластиковую разметку».

Зато уже завершился конкурс на определение подрядчика, который займётся выполнением второго этапа реконструкции городского центра. На очереди участок улицы Пушкина от Горького до Гоголя. Будем надеяться, что на сей раз всё получится с первой попытки.