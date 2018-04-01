Встречает и провожает Стальная Волна

Как устроены новые воздушные ворота Крыма?

В минувший понедельник начал работать новый симферопольский аэровокзал — грандиозное по местным меркам сооружение. И дизайн, и возможности «стальной волны» — именно в этом стиле выполнен дизайн здания — действительно впечатляют. Да и удобствами, судя по отзывам первых пассажиров, новый аэровокзал существенно превосходит прежний, вмиг опустевший...

Всё, кажется, хорошо. И, так сказать, знаковый крымский проект (наряду со строящимся Крымским мостом) теперь уже стал реальностью. Осталось только подождать, когда благоустроится — зарастёт зеленью, прирастёт дорогами и зданиями инфраструктуры — окружающая территория, ведь пока новый терминал выглядит как красивое современное здание посреди чистого, «лысого» поля.

Необычный дизайн терминала символизирует застывшую в металле черноморскую волну. Оригинальный профиль фасаду задают 136 стальных колонн высотой до 35 метров. Площадь здания около 80 тысяч квадратных метров. Терминал может обслужить 3650 пассажиров в час, или 6,5 миллиона в год. Общая стоимость проекта — 32 млрд рублей. Это на сегодняшний день самый крупный инвестиционный проект, реализованный в Крыму при участии частного капитала. Срок окупаемости нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь составляет 15 лет, как сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

Внутри терминала — просторная и светлая площадь — 130 стеклянных витражей, состоящих из девяти тысяч стеклопакетов. Дополнительно свет попадает через световые фонари на крыше и панорамные — на всю стену — торцевые окна здания.

Фишка нового симферопольского аэровокзала — живая зеленая стенка в глубине терминала. Растения разных видов покрывают ее сплошным ковром на 15 метров в высоту и 110 — в длину. Но, по правде говоря, живая эта стенка только отчасти — лишь нижний пояс состоит из живых растений, а верхний — из искусственных. Еще одна «растительная фишка» нового аэровокзала — карта Крыма, созданная дизайнерами из разных видов настоящего мха.

Первый рейс, который принял новый терминал аэропорта, прибыл из Москвы 16 апреля в 8:20. Его выполнила авиакомпания Nordwind.

Внутри здания нового аэротерминала расположены секторы регистрации и приемки багажа, транспортерные ленты, шестнадцать лифтов и эскалаторов, несколько различных магазинов, кофейных стоек. Есть молитвенные комнаты для приверженцев разных конфессий. Для VIP-клиентов на третьем этаже терминала есть специальная комната с повышенными удобствами.

По внешнему периметру здания, со стороны летного поля, стоят телескопические трапы с прозрачными стенками. По ним пассажиры попадают из терминала в салоны самолетов.

Любопытно оформлены общественные туалеты в новом терминале. Задняя стенка каждой кабинки представляет какой-нибудь пейзаж.

Также с первого дня работы нового терминала крымчане и гости полуострова столкнулись с ещё большими, чем прежде (а казалось, куда уж больше!) автомобильными пробками на трассе, ведущей к Симферополю (и, соответственно, из него в сторону Евпатории и на север полуострова). В первый же день в пробках стояли сотни автомобилей. Характерная фраза, комментирующая происходящее, такая: «Как это по-нашему — построить суперсовременный, дорогущий, красивый новый аэропорт и не сделать к нему нормальный доступ!»

Принципиально поменялся и автосервис. Теперь в симферопольском аэропорту можно воспользоваться службой такси нового терминала: у компании-монополиста одинаковые жёлтые машины (в количестве примерно трёхсот штук) с шашечками класса «эконом», «комфорт» и «бизнес» и фиксированные расценки — на порядок ниже, чем у частников. Так, поездка от нового терминала до Симферополя обойдётся от 599 до 999 рублей в зависимости от класса (против 1000 рублей у частников), до Ялты — от 1599 до 3499 рублей (частники могут запросить и 4500), до Евпатории — 1400, до Судака — 2000 рублей.

Стоимость почасовой парковки на территории нового терминала временно снижена вдвое. В течение месяца она составит 100 рублей в час.

При этом в Симферополь от терминала по-прежнему будут ходить автобусы и троллейбусы, также сохранится троллейбусный маршрут Аэропорт — Алушта — Ялта.

С первого же дня, как стал работать новый терминал, появились и граждане, ставшие «жертвами нововведений», те, кто по тем или иным причинам не сориентировался и прибыл, вместо нового, в старый терминал (откуда уже никуда не улетишь).

«Мы предвидели эти проблемы. На самом деле прошла достаточно широкая информационная кампания, но не все читают даже интернет. Поэтому замкнуты и закольцованы маршруты общественного транспорта „Старый аэропорт — Новый аэропорт“.

Более того, мы поставили свои шаттл-басы, которые абсолютно бесплатно подхватывают и привозят в новый терминал. На территории старого комплекса вы можете увидеть информационный указатель о том, что фактически отправление рейсов идёт из нового терминала, — рассказал директор аэропорта Евгений Плаксин. — Адаптационную программу мы закладывали примерно на месяц. Как раз пиковые нагрузки и майские праздники создадут необходимый информационный поток, и люди уже будут знать», — добавил Плаксин.

В частности, для таких граждан есть теперь и специальный автобусный маршрут № 77, который каждые 10–30 минут отходит от третьей линии общественного транспорта в старом аэропорту (там же, куда приходят автобусы из города) и привозит пассажиров прямо к входу в новый аэропорт. Поездка занимает 5–10 минут. Стоимость поездки — 13 рублей. Транспорт доступен всем, у кого хватит сил устоять под напором предприимчивых таксистов. А городские таксисты, к слову, могут и 500 рублей за троих взять за такую поездку. За 5 минут езды...

Старые терминалы аэропорта Симферополь, из которых все службы переехали в новый аэровокзальный комплекс, могут использоваться под вокзал или торговый центр. Об этом сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.