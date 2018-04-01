Франция и все остальные

Группа C: победитель назначен

Мы продолжаем рассказ о группах решающей части чемпионата мира по футболу. Сразу же после жеребьёвки, когда стал известен состав группы C: Франция, Австралия, Перу, Дания, специалисты мгновенно её победителем провозгласили французов. На нынешнем чемпионате мира французы будут оспаривать мировую футбольную корону в 15-й раз, а каждый из тройки их соперников — в 5-й...

Сборная Франции

Эта страна стояла не только у истоков ФИФА с 1904 г., но и УЕФА с 1954 г., причём не только стояла, но и была организатором мирового и европейского футбольных союзов. Но успехи на мировой футбольной арене к ней пришли лишь в 1958 г., когда на мундиале в Швеции, имея в своих рядах выдающихся форвардов Жюста Фонтена и Раймона Копа, «галльские петушки» смогли стать обладателями бронзовых медалей. Ну а следующий успех стране принесло поколение, давшее миру таких мастеров, как Мишель Платини, Жан Тигана, Ален Жиресс, Луис Фернандес, которое, начав с четвёртого места на ЧМ-1982, через два года добилось титула чемпиона Европы — 1984, а спустя ещё два года отметилось бронзой на чемпионате мира — 1986. Ну а самого большого достижения добились пришедшие им на смену Зинедин Зидан, Лилиан Тюрам, Тьерри Анри, Дидье Дешам и их товарищи по сборной Франции, ставшие чемпионами мира в 1998, чемпионами Европы — 2000, финалистами мундиаля-2006, где лишь в серии пенальти уступили в решающей игре итальянцам золотые медали. Не случайно лучшие французские футболисты из этих поколений мастеров удостаивались «Золотого мяча». Единственным в мире пока остаётся Мишель Платини, которому три года подряд вручался этот желанный для каждого футболиста приз (1983, 1984, 1985 гг.), а Зинедин Зидан стал его обладателем в 1998 году. В символический список десяти лучших футболистов мира XX века вошли Раймон Копа и Мишель Платини.

И на чемпионате мира в России сборная Франции рассчитывает занять высокое место. Ведь она сейчас вновь располагает группой отличных игроков. Ворота сборной защищает её капитан, 32-летний Уго Льорис, играющий в английском «Тоттенхеме». В защите играют его ровесник Лоран Косельни («Арсенал», Лондон), 24-летние Рафаэль Варан («Реал», Мадрид), Люка Динь и Самюэль Умтити (оба — испанская «Барселона»), в полузащите — 31-летний Блез Матюиди (итальянский «Ювентус»), 25-летний Поль Погба (английский «Манчестер Юнайтед»), 27-летний Н’Голо Канте («Челси», Лондон), в нападении — 27-летний Антуан Гризманн (испанский «Атлетико»), 31-летний Оливье Жиру («Челси»), восходящая звезда французского футбола 19-летний Килиан Мбаппе (парижский ПСЖ), который тоже скорее всего окажется в зарубежном клубе, где ставки побольше, чем в командах на его родине.

Сборная Австралии

Единственная сборная в мировом футболе, которая успешно выступала в двух мировых Конфедерациях. Будучи четырёхкратным чемпионом Океании, а затем перейдя выступать в Азию, так как из-за слабости соперников в родных краях не росло её мастерство, и в новой Конфедерации команда смогла стать чемпионом Азии — 2015. Именно после перехода в Азию ведомые хорошо известным в России голландским тренером Гусом Хиддинком австралийцы на ЧМ-2006 пока добились своего высшего достижения на решающем этапе, выйдя из группы в 1/8 финала. Кто знает, не повторят ли они теперь, вновь под началом голландского специалиста Берта ван Марвейка, своё достижение двенадцатилетней давности. И хотя в их составе нет выдающихся мастеров, но выступают такие ключевые для островного государства футболисты, как 26-летний вратарь Мэтью Райан («Брайтон»), 26-летний защитник Трент Сейнсбери (швейцарский «Грассхопперс»), 33-летний полузащитник, капитан команды Миле Единак (английская «Астон Вилла»), 38-летний форвард Тим Кэхилл (английский «Миллуолл»), который в 105 играх за сборную забил 50 мячей.

Сборная Перу

«Красно-белые», так в Южной Америке, по цвету формы, называют сборную перуанцев, которые дважды, в 1939 и 1975 годах, становились чемпионами своего континента. Именно в те годы, имея в своих рядах таких умелых исполнителей, как Хуан Вальдивьесо, Теодоро Фернандес, а затем Уго Сотиль, Теофило Кубильяс, Эктор Чумпитас, перуанцы смогли достичь четвертьфинала на ЧМ-1970. А затем им пришлось долго ждать, чтобы проявить себя в отборе к нынешнему мундиалю у себя, в зоне Южной Америки, а затем в межконтинентальном плей-офф под руководством аргентинского тренера Рикардо Гареки. В этом успехе большая доля принадлежит 34-летнему защитнику Альберто Родригесу, играющему за колумбийский «Атлетико Хуниор», 28-летнему полузащитнику Йосимару Йотуну из американского «Орландо Сити», и, конечно же, украшению сборной 33-летнему форварду Джефферсону Фарфану, имеющему шансы через несколько дней стать чемпионом России — 2017/18 в составе московского «Локомотива».

Сборная Дании

В этой стране футбол всегда был в почёте, но долгие годы он пребывал исключительно в любительском статусе, и его лучшие мастера уезжали за границу в профессиональные клубы, лишаясь возможности выступать за национальную сборную. Поэтому датчане, будучи весьма сильными соперниками на Олимпийских играх, бледно смотрелись на чемпионатах мира и Европы, где аматорам приходилось сражаться против профессионалов. Но вот этот запрет был снят, и в национальную сборную вернулись её получившие известность в европейских клубах мастера — ставший владельцем «Золотого мяча — 1977» Аллан Симонсен, братья Микаэль и Бриан Лаудрупы, Пребен Элькьер, Йеспер Ольсен, Серен Лербю, Мортен Ольсен, Поуль Нильсен (забивший в 38 матчах за сборную 52 мяча), а место в воротах занял великолепный Петер Шмейхель (сыграл за сборную 129 матчей). Сборную страны стали величать, не иначе как «датский динамит».

И этот «динамит» неожиданно взорвался в 1992 году на чемпионате Европы в Швеции, где датчане в последний момент заменили не допущенную по политическим мотивам сборную Югославии. Приехали за день до начала, как дублёры, а уехали... чемпионами Европы! Спустя шесть лет смогли стать четвертьфиналистами ЧМ-1998. И теперь «датский динамит», которым руководит норвежец Оге Харейде, не особенно афиширует свои планы. Но наличие в его составе таких мастеров, как 31-летний вратарь Каспер Шмейхель (сын легендарного Петера Шмейхеля) из английcкого «Лестер Сити», 29-летнего капитана сборной, защитника Симона Кьера из испанской «Севильи», 26-летнего полузащитника Кристиана Эриксена из английского «Тоттенхэма», 30-летнего нападающего Никласа Бентнера из норвежского «Русенборга», вероятно, может дать им гарантию, что «динамит» взорвётся и на стадионах России?