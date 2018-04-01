Переполох в нашем доме

В Кубке Гагарина оказался сюрприз

Вернувшись с победой с зимних Олимпийских игр из южнокорейского Пхёнчхана-2018, игроки сборной России по хоккею сразу же окунулись в розыгрыш Кубка Гагарина. И здесь вряд ли кто-нибудь мог предположить, что в финале этого престижного турнира не выступит чемпион регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА, который возглавлял главный творец нашего олимпийского успеха Олег Знарок и под его началом находилась почти половина новорожденных олимпийских чемпионов.

Финал ЦСКА — «АК Барс»

Но, увы, если в плей-офф Восточной конференции право выступать в решающем поединке за приз, носящий имя первого космонавта мира, без особых усилий добился казанский «АК Барс», переигравший в полуфинале «поднявшийся из пепла» челябинский «Трактор», благодаря талантливому наставнику Анвару Гатиятулину, то в Западной не обошлось без сенсаций. Здесь в решающем поединке плей-офф конференции сошлись два лучших клуба страны — СКА и московское ЦСКА. В шестиматчевой дуэли (4:2) лучшими оказались столичные армейцы, среди которых тоже играет группа олимпийских чемпионов Пхёнчхана. После этой осечки коуч команды с берегов Невы Олег Знарок, сославшись на расшатавшееся здоровье, ушёл в отставку с поста главного тренера команды, которая рассматривалась всеми как основа национальной сборной России. А ведь ей уже в начале мая предстоит стартовать на чемпионате мира в Дании, где, как обычно, будут выступать хоккеисты из Национальной хоккейной лиги, базирующейся в США и Канаде.

Не успели ещё все в полной мере оценить этот переполох в нашем клубном хоккее, где к рулю СКА срочно был приглашён наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв, как последовали серьёзные изменения и в сборной страны. И в ней Знарок тоже сложил свои тренерские полномочия вроде бы по той же причине, что и в клубе. И тут вместо него бразды правления были переданы тому же Илье Воробьёву, который в ранге исполняющего обязанности главного тренера будет готовить сборную страны к чемпионату мира. Но пока не завершится финал Кубка Гагарина, а в нём московские армейцы до четырёх побед в семи встречах играют с казанцами, новый наставник главной команды страны не может пригласить на тренировочные сборы лучших хоккеистов из этих двух команд, а также россиян, которые сейчас выступают в четвертьфинале плей-офф Кубка Стэнли за океаном. Тем временем в финале Кубка Гагарина соперники уже провели две игры в столице Татарстана. Первый и второй матч с одинаковым счётом выиграл «АК Барс» (2:1).

Тем не менее Воробьёв с помощниками, проконсультировавшись со Знарком, пригласил в подмосковный Новогорск на тренировочный сбор десять армейцев из Питера: защитников Антона Белова, Владислава Гаврикова, Динара Хафизуллина, Артёма Зуба, нападающих Никиту Гусева, Павла Дацюка, Илью Каблукова, Александра Барабанова, Сергея Плотникова, Виктора Тихонова. Приехали на сбор и наши легионеры, выступающие в НХЛ за те клубы, которые не прорвались в плей-офф Кубка Стэнли. Это нападающие Никита Сошников, Иван Барбашов (оба — «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучиевич («Рейнджерс»). Бесспорно, получат приглашение в сборную ряд игроков из ЦСКА, «АК Барса», из олимпийской сборной России, которая недавно обыграла в Лиллехаммере национальную сборную Норвегии — 2:0 и 1:0.

Пока же к этим ребятам прибавились вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестёркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М.), защитники Егор Яковлев (СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Николай Демидов («Спартак»), Максим Минеев («Авангард»), нападающие Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Александр Дергачёв («Спартак»), Кирилл Семёнов, Артём Михеев (оба — «Авангард»).

Теперь они все вместе в составе сборной России будут участвовать в третьем этапе Еврохоккейтура — «Чешские игры — 2018». 19 апреля в Ярославле они играют выставочный матч со сборной Швеции, а затем вылетают в Пардубице, где 21 апреля встречаются со сборной Финляндии, а 22 апреля — со сборной Чехии.

Как там в НХЛ?

За океаном не так давно стартовали четвертьфинальные матчи плей-офф за Кубок Стэнли, в которых 16 клубов оспаривают почётный приз. И этот турнир, как всегда, не может не волновать россиян. Ведь в восьми командах из шестнадцати выступают пятнадцать наших, которые довольно высоко ценятся в НХЛ. Согласно занятым местам в регулярном чемпионате, где каждый клуб проводит по 82 матча в Западной и Восточной конференциях, оспаривая Президентский кубок, формируются четвертьфинальные пары, сражающиеся до четырёх побед за выход в полуфинал своей конференции.

Вот как обстояли дела на западе, когда этот материал готовился к печати. Обладатель Президентского кубка «Нэшвилл» — «Колорадо» (в нём играют наши Андрей Миронов и вратарь Семён Варламов) — 5:2, 5:4, 3:5 (2–1), второй призёр «регулярки» «Виннипег» — «Миннесота» — 3:2, 4:1, 2:6, 2:0 (3–1), «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:0, 2:1, 3:2, 1:0 (4–0), «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 0:3, 2:3, 1:8 (0–3).

А вот как развиваются дела на востоке. Третий призёр регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» (Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, вратарь Андрей Василевский) — «Нью-Джерси» — 5:2, 5:3, 2:5 (2–1), «Бостон» (Антон Худобин) — «Торонто» (Никита Зайцев) — 5:1, 7:3, 2:4 (2–1), «Вашингтон» (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов) — «Коламбус» (Артёмий Панарин, вратарь Сергей Боровский) — 3:4, 4:5, 3:2 (1–2), «Питтсбург» (Евгений Малкин) — «Филадельфия» (Иван Проворов) — 7:0, 1:5 (1–1).

Если клубы, в которых выступают россияне, не пробьются в четвертьфинал, то наставники сборной России могут ещё заявить их игроков для участия в чемпионате мира в Дании. Это могут быть ещё пять-шесть хоккеистов высокого класса. Как, кстати, и Александр Радулов («Даллас») с Владиславом Наместниковым («Рейнджерс»), если после медобследования врачи дадут им добро на выступления на чемпионате мира.