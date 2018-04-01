Бизнес на крови

Почему собственники пляжей не заботятся о безопасности отдыхающих?

Отдых у моря из года в год является лидером среди прочих видов туристического досуга в Крыму. Местные власти это понимают и всячески призывают собственников пляжей загодя готовиться к предстоящему сезону. Побережье должно быть комфортным и безопасным. Но если первой характеристике предприниматели более-менее уделяют внимание, то вторая зачастую спускается на тормозах.

Меры безопасности

По закону администрация пляжа или его собственник до начала курортного сезона обязаны должным образом оборудовать территорию, чтобы сделать отдых туристов безопасным. Для этого, в частности, рекомендуется установить вышки с дежурными матросами-спасателями, выставить буи, ограничивающие зону купания, оборудовать информационные стенды, предусмотреть необходимое снаряжение. Если всего этого нет, перед нами не пляж, а береговая зона. По закону такой участок побережья должен быть закрыт для посещения отдыхающими.

Ещё одна обязательная для выполнения мера — проведение обследования и очистки дна и акватории. Эти работы собственник пляжной территории должен заказать, по своему выбору, в государственной или частной структуре. Но провести их нужно в обязательном порядке.

Андрей Назаренко, начальник ГКУ РК «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС»:

«Хочу напомнить всем водопользователям, что водолазное обследование пляжа является обязательным условием для получения технического освидетельствования. Для того чтобы наши специалисты приступили к работам, необходимо заключить соответствующий договор. Цена за обследуемый квадратный метр — 5,35 руб. Она является экономически обоснованной, соответствует затратной части, а все средства, полученные в ходе работ, идут в бюджет республики».

За что именно вносится указанная плата? Водолазы проводят обследование акватории, прилегающей к пляжу, на наличие посторонних объектов. В воде может быть обнаружено что угодно. Например, куски арматуры, каркасы подмостков, остатки навесов, притопленные деревья. Всё это смывает в море зимними штормами, так что обследование дна необходимо проводить в начале каждого сезона. Иначе неровен час на такие вот подводные сюрпризы наткнётся кто-то из отдыхающих. Тогда возможны и травмы, и серьёзные увечья, и смертельный исход.

Во избежание трагических последствий водолазы вытаскивают обнаруженные посторонние предметы из воды и утилизируют. Если это не представляется возможным, объекты наносятся на схему промера глубин и в дальнейшем, по усмотрению владельца, либо удаляются с привлечением соответствующих служб, либо просто обозначаются на специальном стенде для сведения отдыхающих.

В среднем обследование пляжа обходится собственнику в сумму от 15 до 20 тыс. руб. (в зависимости от площади акватории). Для предпринимателя деньги, прямо скажем, небольшие. Тем более, если учесть, что потраченные средства помогут избежать несчастных случаев. Для понимания серьёзности вопроса обратимся к статистике. В прошлом году на крымском побережье утонуло 72 человека, 80% этих случаев произошло на необорудованных пляжах.

Схитрить, сэкономить, схалтурить...

Казалось бы, какие могут быть сомнения в необходимости осмотра морских глубин? Но крымские предприниматели, как оказалось, не так просты, чтобы вкладывать деньги в чью-то безопасность. Работы по обследованию и очистке акватории крымских пляжей начались ещё 2 апреля. Но до сих пор обследовано всего 33 участка из 400 зарегистрированных. Спасатели отмечают инертное поведение водопользователей, которые откладывают обследование до последнего. Либо ищут возможности сэкономить. Например, обращаются в частные конторы, предлагающие услуги по обследованию акватории и дна за чисто символическую плату. Как правило, такая «проверка» сводится к формальной выдаче заключения без проведения требуемых работ. Авось пронесёт и ничего не случится! Ещё вариант: чтобы не вкладываться в оборудование и обследование прибрежного участка, собственник просто ставит табличку «Пляж закрыт» и тем самым снимает с себя ответственность за судьбу отдыхающих.

Андрей Шкляр, начальник Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС»:

«Владельцы пляжей проявляют хитрость: выжидают, смотрят, где схалтурить. Это, конечно, неправильно. До сих пор не все понимают, что за безопасность отдыхающих на пляже ответственность (вплоть до уголовной) несёт его собственник. Ведь фактически человек может купаться где угодно. Но если он приехал на оборудованный пляж, он должен быть уверен в том, что это место безопасно».

Законодательство определяет два вида готовности пляжей: техническую (1 мая) и полную (1 июня). Так вот на сегодняшний день по линии безопасности в Крыму к сезону готов всего один пляж из четырехсот.