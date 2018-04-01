Нажились на детях

Обнародован список фирм-подрядчиков, присвоивших деньги налогоплательщиков

В конце прошлого года «Крымский ТелеграфЪ» писал о печальной судьбе недостроенного детского сада в Симферополе: в микрорайоне Белое-2. Согласно контракту, подрядчик должен был сдать этот объект до нового года, но, к сожалению, садик по сей день не доведен до ума.

Деньги вперёд

Оказалось, это далеко не исключительный случай халатного отношения подрядчиков к выполнению государственных заказов. Подобные нарушения стали практически системными, так что Служба капитального строительства РК решила публично заявить о проблеме и обнародовать список недобросовестных компаний, фактически присвоивших бюджетные деньги, не выполнив порученных им работ.

Михаил Головушкин, заместитель начальника Службы капитального строительства РК:

«Представьте себе ситуацию, когда вы заключаете договор на ремонт квартиры или машины, оплачиваете аванс, при этом оговариваете с исполнителем сроки выполнения работ. Но к обозначенному времени не получаете ни желаемого результата, ни возврата внесённого аванса. Согласитесь, неприятная ситуация. Но именно в ней оказалась Служба капитального строительства. В декабре 2016 года нами было заключено несколько контрактов на возведение дошкольных образовательных учреждений. Во всех был прописан срок окончания строительно-монтажных работ — декабрь 2017 года. Однако по ряду контрактов подрядчики до сих пор не выполнили своих обязательств. Естественно, мы были вынуждены обратиться в судебные органы».

На сегодняшний день уже получены два решения суда о взыскании выплаченных подрядчикам авансов — возвращать деньги добровольно фирмы отказались. Также заведено два уголовных дела, возбуждённых по факту присвоения бюджетных денег. Служба капстроительства не теряет надежды на то, что в судебном порядке всё же удастся вернуть в казну все присвоенные средства. Кстати, не думайте, что мошенники скрываются от закона. Представители контор, фактически обокравших государство, являются на судебные слушания, а некоторые компании даже обжалуют решение суда первой инстанции о возврате бюджету присвоенных денежных средств.

Чёрный список

Главная беда в том, что такая ситуация (деньги взяли — работу не сделали) типична для большинства объектов: речь идёт о пятнадцати не построенных детских садах. Общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 500 млн руб. Для понимания: этих денег было бы достаточно для того, чтобы построить три дошкольных учреждения на 500 мест каждое. То есть из-за недобросовестных подрядчиков полторы тысячи малышей не могут попасть в садик.

В Службе капстроительства разводят руками: во всём виновато законодательство. Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок (более известный в народе как № 44-ФЗ) постановляет, что принять участие в аукционе и получить государственный заказ может любая организация. Чтобы стать подрядчиком, достаточно предложить свои услуги по минимальной стоимости и иметь какой-нибудь опыт в выполнении аналогичных работ. Собственно, вот и все требования. При этом никто не интересуется репутацией или бизнес-историей будущего подрядчика — по закону не положено. Какого-то квалификационного отбора нормативы также не предусматривают.

Михаил Головушкин:

«Для нас важно реальное возвращение денежных средств, поскольку присвоенные подрядчиками деньги выделялись в том числе и из федерального бюджета. Естественно, во второй раз финансирование нам могут уже и не дать».

Вот список организаций, с которыми правительство республики сейчас ведёт судебные разбирательства: «Премьер-Сервис» — Москва, «Альянс» — Московская область, «Стройпроект» — Сергиев Посад, «Интертехстрой-М» — Москва, «Архстройпроект» — Казань, «ГК «Провидна» — Симферополь и «Альянстехстрой» — Симферополь. Некоторые из этих организаций получили контракты сразу на несколько проектов.

Среди объектов, которые так и остались чертежами на бумаге, детские сады в посёлке Черноморский (ул. Павленко), в Евпатории (микрорайон Исмаил-Бей), в Ялте (три объекта), в Джанкое (ул. Московская), в Симферополе (микрорайон Николаевский), в сёлах Дачное (под Судаком), Красный Мак (Бахчисарайский район).

К слову, если неисполнение контракта произошло по объективным причинам либо подрядчик просто не справился должным образом, но при этом вернул аванс и уплатил неустойку, претензий к нему, в сущности, нет. Но есть строительные конторы, которые получили деньги, но не выходили на стройплощадки вовсе — там даже котлованов нет.

Таков закон

К счастью, всё тот же № 44-ФЗ предусматривает включение недобросовестных подрядчиков в специальный реестр. Туда же на всякий случай вносится и имя руководителя в качестве должностного лица, обманувшего оказанное доверие. Но есть нюансы. Если, несмотря на скандалы, штрафы и судебные разбирательства, никто так и не удосужился внести фирму в чёрный список, она может с успехом и дальше претендовать на получение бюджетных заказов, оставаясь полноправным участником рынка госзакупок. И это только полбеды. Что мешает проштрафившейся конторе, всё-таки угодившей в реестр, через полгода сменить название и руководителя и снова принять участие в торгах в качестве нового юридического лица? Ничего. Законом такая возможность не рассматривается вовсе.

Тем временем хотелось бы выяснить, что же будет с садиками, строительство которых либо не доведено до ума, либо вовсе не начато? По части из них сейчас проводятся повторные торги. С другими ничего нельзя поделать, пока не будут расторгнуты договоры с действующим подрядчиком. Вот ещё один парадокс: контракт строителями не выполнен, но, тем не менее, считается действительным.

Что касается детсада в Белом-2, за судьбой которого «КТ» продолжает пристально следить, то там исполнитель проекта получил от государства ещё один шанс.

Михаил Головушкин:

«Это как раз тот случай, когда мы понимаем, что лучше завершить данный объект силами того же подрядчика. Да, выполнение проекта просрочено, но мы видим, что на то есть объективные причины. Мы можем и будем обращаться к подрядчику с требованием уплатить пеню за просрочку выполнения обязательств. Но процедура расторжения договора по этому объекту пока не начата: мы считаем, что строители всё-таки должны завершить работы».

В заключение следует сказать, что если деньги налогоплательщиков, присвоенные фирмами-мошенниками, не удастся вернуть даже с помощью правоохранительных органов, они будут считаться потерянными для бюджета. Кажется, такого не может быть? Тем не менее на сегодняшний день в казну не удалось вернуть ни копейки.