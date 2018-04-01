Солнце, море и клещи…

Как борются с опасными заражениями и готовятся к курортному сезону

На войну с клещами подняли целые НИИ

В Крым наконец-то пришла настоящая, полноценная весна — все цветет и пахнет, но вместе с ней «на охоту» вышли и клещи. И тут есть о чем задуматься! Только с начала весны около 230 крымчан уже пострадали от укусов клещей (см. рубрику «Подсчеты недели» в этом номере «Крымского Телеграфа». — Ред.). Более того, в 2017 году отмечен рост заболевания боррелиозом — это серьезное инфекционное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Слава богу, не зафиксировано тяжелых случаев заболевания энцефалитом, но в прошлом году впервые за многие годы зафиксирован случай крымской геморрагической лихорадки — это тоже особо опасная инфекция...

Извечный вопрос: что делать? В решении весенне-клещевой проблемы нашего солнечного полуострова Роспотребнадзору помогают научно-исследовательские организации — Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Ставропольский противочумный институт и наша Противочумная станция Республики Крым. Выход один — акарицидная обработка. Причем в обязательном порядке обработке должны подлежать не только летние детские лагеря, в том числе и пришкольные, и официальные туристические тропы (к слову, их всего восемь: одна в Севастополе и семь — в Крыму), но и парки, скверы, приусадебные участки.

Серьезно звучит? Серьезно... А теперь, как говорится, по гамбургскому счету: предпринимаемые в минувшем году усилия по противоклещевой обработке на сто процентов не охватили территории (а в этом году планка по охвату территорий и того больше). Да и как признались в Роспотребнадзоре: в этом году еще не проводились мероприятия по акарицидной обработке, идет только подготовка (!) Заметьте, на календаре середина апреля, количество «укушенных» перевалило за две сотни... Благо все лечебные учреждения обеспечены иммуноглобулином против энцефалита, а все, кто обратился за медицинской помощью, могут пройти обследование по определению вирусоформности клещей и определиться, нужно ли принятие тех или иных препаратов или назначение лечения.

Несмотря на проведение ряда мероприятий, статистика сухо констатирует: количество обратившихся по поводу укусов клещей из года в год не меняется, а это значит, что комплекс мероприятий не совсем действен. Потому-то сегодня в республике разрабатывается программа профилактики (до 1 июня ее должны принять).

Качество отдыха под микроскопом

В минувшем году впервые Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическую экспертизу водных объектов: пляжи получали заключения на соответствие рекреационным целям, будь то лечебный пляж, детский пляж или пляж общего пользования. Эта практика будет продолжена и в этом году, но, увы, хоть пляжи и начали готовить к летнему сезону заблаговременно, прошлогодние нарушения остаются и в этом году, то есть выводов не сделано. Кстати, в зонах рекреации ведется постоянный мониторинг качества морской воды. Если говорить в целом, то в минувшем году отклонений от среднемноголетних показателей не зафиксировано, но самые стабильные показатели у воды вдоль побережья Черноморского района.

Более того, с этого года Роспотребнадзор будет выдавать свои санитарно-эпидемиологические заключения и на объекты, которые будут заниматься летним отдыхом и оздоровлением. И пока показатель проведенных экспертиз на объектах оздоровления и отдыха оставляет желать лучшего — охвачено только процентов двадцать.

С ростом количества отдыхающих на улицах крымских городов и поселков увеличивается и количество точек выносной торговли. И тут Роспотребнадзор призывает крымчан и гостей полуострова к бдительности, ведь законодательство ограничивает этот контролирующий орган в действиях в отношении малого бизнеса: в первую очередь покупатели сами должны следить за качеством, требовать соответствующие документы и сертификаты, если документы не заверены соответствующим образом или их вовсе отказались представить (что тоже часто бывает), то уже тогда прямая дорога в Роспотребнадзор с жалобой, но предварительно нужно будет сделать соответствующую запись в книге жалоб и предложений.

По гриппу ударили прививками

В минувший осенне-зимний период с удовлетворением можно констатировать: крымчане стали меньше болеть гриппом. Причина, по словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, кроется в небывалых доселе масштабах иммунизации, а попросту говоря, прививках — 41 процент крымчан привили от гриппа. И результат не заставил себ ждать: в минувшую зиму ни в одном из уголков полуострова не было зафиксировано превышения эпидемиологического порога.

«У нас значительно снизилось заболевание внебольничными пневмониями, — добавляет Наталья Пеньковская. — У нас нет летальных случаев от гриппа».

А вот что касается кори, то тут ситуация такая. На сегодняшний день с начала года зафиксировано пять случаев заболевания этой болезнью. И если раньше фиксировали заболевание только в Симферополе, Евпатории и Саках, то сейчас эти процессы распространились и на другие регионы — Красногвардейский и Бахчисарайский районы, а также Ялту.

К слову говоря, благодаря комплексу принятых мер в Крыму нет вторичных очагов, то есть в школах, детских садах и лечебно-профилактических учреждениях не допущено распространения заболевания. И тут призыв к населению в возрасте 35–55 лет: Роспотребнадзор предупреждает — нужно прививаться! Статистика вещь упрямая: из всех заболевших корью 62% — это отказавшиеся от вакцинации, 18% — лица, которые не получили полный вакцинальный комплекс...

Защита прав потребителей в цифрах

8,3 тонны — общий объем изъятых некачественных продуктов;

9,8 млн руб. — общая сумма штрафов за торговлю некачественной продукцией;

1,5 тысячи проверок проведено на предмет торговли спиртсодержащей непищевой продукцией (лосьоны, «боярышники» и прочее);

Более 100 литров спиртсодержащей непищевой продукции изъято в 2017 г.;

124 меховых изделия без советующей маркировки изъято из торговли.