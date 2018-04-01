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СоциумПроблема

30-летний юбилей и Война председателей

История одного садового товарищества

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились представители СНТ «Аграрник», которое находится в Симферопольском районе, недалеко от Живописного. В этом году у этого садоводческого некоммерческого товарищества юбилей: 30 лет со дня основания, но юбилейный год оказался омрачён затяжной борьбой двух председателей — действующего и бывшего, из-за чего у людей возникает множество проблем. Мы узнали историю СНТ и попытались разобраться в нюансах «войны председателей». Как оказалось, случай «Аграрника» типичен для Крыма...

Начало беды не предвещало

Как рассказывают представители «Аграрника», проблем у их садоводческого товарищества всегда было много, но последняя история — настоящая битва. Началась она с того, что предыдущего председателя СНТ сняли после проверок ревизионной комиссии за растрату или какое-то нецелевое использование денег. А теперь «свергнутый» общим собранием председатель портит жизнь новому, а заодно и членам товарищества, оказавшимся заложниками ситуации. Но обо всём по порядку.

В 1988 году на территории Молодежненского поссовета, рядом с селом Живописным и сельхозинститутом сотрудникам этого института, а также сотрудникам Крымтеплицы и учебного хозяйства «Коммунар» были выделены земли для создания садоводческого товарищества. С самого начала было 700 участков. А первым председателем стал Виктор Филоненко, который был сотрудником сельхозинститута. Молодой, энергичный, пробивной, как сейчас говорят, человек. В годы его правления проложили водовод, а это — глобальная задача для такого объекта. Сделали асфальтированную дорогу для подъезда к СНТ от сельхозинститута. Была проведена и колоссальная работа — более 30 согласований в разных инстанциях, чтобы СНТ имело право на существование. Потихоньку люди освоились на своих участках, но наступили, как сейчас говорят, лихие 90-е, и многие члены товарищества бросили свои участки, перестали ими заниматься. Другое время пришло, страна поменялась, жизнь поменялась... не до садоводства стало. Потом, к концу десятилетия, благосостояние потихоньку начало повышаться, снова появился у людей интерес, они получили возможность обустраивать свои садоводческие участки. В 90-е в «Аграрнике» сменилось два председателя. Один начал с того, что просто уничтожил все документы. Списки садоводов, всё. Что крутил-мутил — уж бог весть, да и не об этом, собственно, наш разговор. Пробыл он пару-тройку лет, пока не сменил его следующий председатель, оказавшийся неплохим хозяйственником. Он добился оформления необходимых СНТ документов, составлял заново списки садоводов, занимался выбиванием долгов с тех, кто хронически не платил за членство. Инфраструктуру начал потихоньку развивать. И люди, глядя на перемены, начали активно заселяться, строить дома, жить там. Тогда впервые возник и вопрос о газификации. Стали делать проект, собирать на это деньги. Но, увы, тогда «Аграрнику» не дали провести газ от сельхозинститута — и процесс заглох. Однако эти события дали старт другим. И весьма интересным. Газификация — затратная затея и, соответственно, возможность для тех, кто имеет непосредственное отношение к организации этого процесса, иметь доступ к крупным суммам наличных денег. Это стало ясно определенному кругу лиц. И тут происходит очередная смена власти.

Нашла коса на камень

Новым председателем «Аграрника» стал Анатолий Свириденко. И газовая история продолжилась. Своеобразно продолжилась, как рассказывают члены СНТ. Дескать, собирали с них на газификацию по 6–8 тысяч гривен (а тогда, в 2010–2011 годах это были большие деньги). Собрали — и всё. Ни газа, ни денег никто больше не видел. При этом, как уверяют люди, сделал председатель перечисления через какие то фирмы-однодневки, и даже через суд граждане потом не смогли ничего добиться. Следующий этап — начинают прокладку водовода. Снова работа ничем не закончилась. И снова люди попали на деньги. К примеру, система водопровода была спроектирована только на половину участков, а остальные, хотя они и заплатили деньги за водопровод, даже не попали в проект. Вот как велась работа. Дайте денег, а мы когда-нибудь сделаем. А потом и с электроэнергией начались неприятности...

А ведь было в СНТ к тому времени немало таких, кто с семьями там проживал постоянно. И хотел за свои деньги элементарных удобств! И чтобы всё было честно. Но, как сообщили члены товарищества «Аграрник», постоянно проживающие в СНТ со своими семьями, ежегодно в самые холода руководство кооператива отключало их электроэнергии, хотя у многих людей долгов никаких не было. Граждане обращались в правление «Аграрника», но там отвечали: мол, вы не имеете права тут жить, поэтому мы имеем право отключать и свет, и воду. И нашла, как говорится, коса на камень. Люди инициировали проведение ревизии, и был выявлен факт недостачи денег в кассе. Около 201 тысячи гривен (эквивалент в рублях — 683 712). И тогда граждане обратились к правоохранителям. И свергли Свириденко.

Следующим председателем стал Федор Веренжак, который в 2014 году «подтягивал хвосты», рассчитывался с долгами. А вскоре выбрали нового председателя — Константина Полищука, молодого, перспективного управленца.

Константин Полищук, действующий председатель СНТ «Аграрник»:

«Я не планировал быть председателем. Я постоянно с семьёй проживал на территории „Аграрника“, был обычным обывателем, который со стороны наблюдал за происходящим. Но в 2014 году Веренжак предложил мне быть замом. Я понимал, что нужно исправлять сложившуюся ситуацию и согласился. В сентябре 2014 года было общее собрание и меня выбрали председателем правления. Я получил разваленное хозяйство. Когда был избран на должность председателя правления объявил о планах и перспективах: кооператив должен развиваться, основное — это строительство дорог и коммуникаций, полная газификация и электрификация, а также возможность получения земельных участков в собственность тем садоводам, которые этого не успели ранее и возможность пользоваться своими участками полноценно с водой, светом и газом для всех 1800 участков. Но с самого первого дня, как Свириденко сняли, у нас начались судебные тяжбы. Он всё время оспаривает любое решение общего собрания на основании того, что он является членом товарищества. С 2014 года по сей день не проведено ни одного собрания, решения которых не оспаривались бы в суде Свириденко или его кумовьями. Понимаете, по закону любой член товарищества может это сделать, вот и пользуются этим, нанося вред и руководителю, и всем членам СНТ...»

Более того, осенью 2017 года дошло до возбуждения уголовного дела, которое сейчас рассматривается в Симферопольском райсуде по заявлению Свириденко о том, что Полищук, дескать, совершил путём обмана хищение имущества Свириденко, использовав якобы сложившиеся доверительные отношения и причинив тем самым ущерб в размере 9849 руб. 80 коп. Между тем, члены кооператива уверяют — между председателями сложились отношения крайне неприязненные, даже враждебные.

А вот как комментирует это другая сторона конфликта.

Анатолий Свириденко, бывший председатель СНТ «Аграрник»:

«Что значит из-за меня не может нормально существовать СНТ? Да, я оспаривал решения общего собрания, но, послушайте, меня сняли с должности председателя незаконно! Я все решения судов могу предоставить. Я что не имею права это делать? Имею! Это не какие-то придирки необоснованные, я всё могу подтвердить документально. Я могу и сотни людей предоставить, как свидетелей того, не во мне причина. Там сейчас для людей ничего не делается. А на меня всё сваливают...»

Вот так и живёт сейчас «Аграрник». Около 1800 участков, около 110 гектаров земли, около 1000 человек садоводов... Из-за кулуарных игр члены СНТ получили проблемы с оформлением земли — не могут переоформить документы, подтвердить свои права на имущество.

Пример этого СНТ — аналог проблем, которые есть у множества других СНТ в Крыму. Война председателей идёт и в других садоводческих товариществах. Понятно, что закон есть закон. Но если он работает не в пользу людей? Наверное, нужно его усовершенствовать, не так ли? А сейчас получается, что жалобами одного человека можно полностью «застопорить» жизнь всего товарищества...

Как и когда закончится противостояние? Пока — интрига. Но «Крымский ТелеграфЪ» будет следить за развитием событий.

Андрей БИЗАНТЬЕВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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