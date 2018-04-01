В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Старом городе есть развлечения для маленьких экстремалов

Не пожелавшая представиться жительница Симферополя предлагает открыть глаза на окружающую нас действительность: «Просто детская площадка возле 21-й школы, прямо на территории школы, единственная площадка от государства в Старом городе».