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Говорят, что... в Старом городе есть развлечения для маленьких экстремалов
Не пожелавшая представиться жительница Симферополя предлагает открыть глаза на окружающую нас действительность: «Просто детская площадка возле 21-й школы, прямо на территории школы, единственная площадка от государства в Старом городе».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года
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