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Говорят, что... вместо озеленения получим сухостой

Жительница крымской столицы Светлана К. отмечает недочеты в работе городских служб: «Сквер им. Суворова благоустроили и озеленили, но растения не поливаются, скоро всё засохнет. Первыми будут хвойники, кипарисовики и можжевельники. Уважаемая администрация города, организуйте полив, пока не поздно».