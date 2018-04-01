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Говорят, что... вместо озеленения получим сухостой
Жительница крымской столицы Светлана К. отмечает недочеты в работе городских служб: «Сквер им. Суворова благоустроили и озеленили, но растения не поливаются, скоро всё засохнет. Первыми будут хвойники, кипарисовики и можжевельники. Уважаемая администрация города, организуйте полив, пока не поздно».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года
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