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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... бюрократия победила здравый смысл

Говорят, что в 7-й горполиклинике бюрократия победила здравый смысл. Симферопольцы сообщают, что придя с острой болью в ноге в регистратуру, они могут взять талончик и всего лишь через 7 дней попасть на прием к хирургу. Но есть и другой вариант. «Пойти напрямую к врачу (острая боль же) и стать в живую очередь. Но живая она только для тех, кто по острой боли, а те счастливчики, кто взял неделю назад талончик, получают приоритет, а также благосклонность и заветное «заходите» удостаиваются те, кому нужно подписать больничный (это процесс не быстрый, ведь документ нужно заполнить правильно). Со временем на скамейке остробольных скапливается приличная толпа, которая яростью превосходит команду по регби». Говорят, при этом слабодушные сдаются и уходят восвояси терпеть свою боль.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года

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Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:13

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