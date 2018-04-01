Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Скоро вырастет. Снова
Виктор Бабанин: «12 работ я лично подари ...
А люди говорят: некрасиво...
Говорят, что... работать некому
Самые жирные куски
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... домофоны подключают очень странно

Говорят, что домофоны в симферопольских многоэтажках подключены очень своеобразно. Так, домофон на улице Лермонтова был подключен напрямую к одной из квартир многоэтажки с самого первого дня его установки. Жильцы этой квартиры на протяжении всего времени платили не только за электроэнергию, которую сами потребляли, но и за потребляемую домофоном. Домофонная махинация осталась бы незамеченной, если бы не один нюанс: в той самой многострадальной квартире не один раз выбивало пробки, пока свет не погас совсем. К слову говоря, все жильцы многоэтажки на протяжении многих лет исправно оплачивали услуги домофонной связи. Куда же пошли эти деньги?

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:15

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (69)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru