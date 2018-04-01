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Говорят, что... домофоны подключают очень странно Говорят, что домофоны в симферопольских многоэтажках подключены очень своеобразно. Так, домофон на улице Лермонтова был подключен напрямую к одной из квартир многоэтажки с самого первого дня его установки. Жильцы этой квартиры на протяжении всего времени платили не только за электроэнергию, которую сами потребляли, но и за потребляемую домофоном. Домофонная махинация осталась бы незамеченной, если бы не один нюанс: в той самой многострадальной квартире не один раз выбивало пробки, пока свет не погас совсем. К слову говоря, все жильцы многоэтажки на протяжении многих лет исправно оплачивали услуги домофонной связи. Куда же пошли эти деньги? Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 476 от 20 апреля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... многоэтажки страдают от обезвоживания Одна радость — зима тёплая Все еще заходите в свой подъезд бесплатно? Крымстрой опять обвиняют в мошенничестве Заложники ситуации