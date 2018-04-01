Пуля для Гумилёва

В Крыму состоялся XIII международный Гумилёвский поэтический фестиваль «Коктебельская весна — 2018», посвящённый 132-й годовщине со дня рождения поэта

Он стоит пред раскалённым горном,

Невысокий, старый человек.

Взгляд спокойный кажется покорным

От миганья красноватых век.

Все его товарищи уснули,

Только он один ещё не спит:

Всё он занят отливаньем пули,

Что меня с землёю разлучит...

Пророк...

Строфы, вынесенные в начало этой статьи, — отрывок из стихотворения «Рабочий» Николая Гумилёва. Пророческое стихотворение. Дар предвиденья и дар поэзии пересекаются где-то в небесах. Поэту, повелевающему Словом, доступны многие тайны Бытия.

Гумилёв — сегодня. Чем он ценен для нас? С этим вопросом «Крымский ТелеграфЪ» обратился к москвичке, доктору филологических наук, доценту Елене Раскиной.

«Можно согласиться с Георгием Ивановым, выдающимся поэтом Серебряного века, в том, что его учитель, Николай Степанович Гумилев, всей своей жизнью и творчеством хотел заставить людей вспомнить, что Слово — это Бог, как написано в Евангелии от Иоанна, — считает Елена Юрьевна. — Гумилев искал те великие и вечные, священные слова, то Слово, которое способно сделать поэзию не игрушкой, досугом или забавой, а Божественным Глаголом, жгущим сердца людей. Ради этого он жил, ради этого и во имя России он умер, благодаря этому творчество Николая Гумилева будет жить в сердцах людей вечно».

И в то же время Гумилёва любили и любят далеко не все. Обожатели гламура и попсы выбирают других авторов, больше из современных. Гумилёв не домашний, он воин по своей сути. И был бы воином, даже если бы не принимал участия в боевых действиях. Враг Гумилёва, с кем он вёл незримый бой, — обыденность, пошлость, равнодушие, безразличная сытость. Разумеется, Гумилёв, в отличие от большинства российских литераторов, сумевших угодить большевистской власти, стал поперёк горла «товарищам комиссарам», убившим его царя, растоптавшим его веру.

Но, несмотря на это, Гумилёв не впадал в политиканство, хотя в открытую играл со смертью — бравировал тем, что монархист: и это в чекистской Совдепии! И всё же он был выше уровня возни краснозвёздных властителей мира сего. Он рыцарски служил её Величеству Музе и не опускался до площадной поэзии. Разве что однажды не выдержал и написал четверостишье на переименование Царского Села в Детское Село:

«Не Царское Село — к несчастью,

А Детское Село — ей-ей!

Что ж лучше: быть царей под властью

Иль быть забавой злых детей?»

Но не за эти строки расстреляли поэта. Дорвавшиеся до власти цареубийцы обвинили Гумилёва в участии в сфабрикованном ими же самими контрреволюционном заговоре. Приговор был однозначен: «расстрел». Но убили Гумилёва, по сути, не как заговорщика, а как Поэта.

«Не сидящий» поэт

Время развеяло бесовскую мглу над нашей страной. Провалились в адскую бездну товарищи революционеры. А Поэт жив. В своих бессмертных стихах. Его помнят во всём мире, а в день рождения почитатели его творчества собираются на многочисленные фестивали.

Один из них, XIII международный Гумилёвский поэтический фестиваль «Коктебельская весна — 2018», посвящённый 132-й годовщине со дня рождения поэта, организованный симферопольской библиотекой им. И. Франко, при содействии крымских отделений Союза писателей России и Союза журналистов России, завершился недавно в Коктебеле.

По традиции, у памятника Николаю Гумилёву в Коктебеле, единственному в Крыму, собираются любители поэзии Николая Степановича. Каждый год приезжают уже постоянные участники фестивалей, появляются и новые лица. Так, в этом году фестиваль посетили «материковые» гости: председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, председатели писательских организаций Орла и Брянска Андрей Фролов и Владимир Сорочкин. А также московский гумилёвовед, автор биографии Николая Гумилёва, вышедшей в серии ЖЗЛ, Владимир Полушин.

Среди гостей — скульптор из Оренбурга Александр Сукманов, привёзший на фестиваль макет памятника Николаю Гумилёву: «Гумилёва я представил с саблей, но сидящим на скамейке. Рядом с ним книга. Поэт и воин, решивший на минуту присесть...», — рассказал «Крымскому Телеграфу» скульптор.

С такой трактовкой образа поэта не согласен Владимир Полушин: «Поза на скамейке в отечественной скульптуре прочно „закрепилась“ за Пушкиным: она воплощена и в Царском Селе, и в Приднестровье, и в другим местах. Памятник же должен отражать характер человека, его динамику. Гумилёв — „не сидящий“ поэт, статика ему не присуща».

Отметим, что ещё в 2006 году в Коктебеле, по инициативе местных энтузиастов, был открыт памятник — стела Гумилёву. И вот теперь у Крыма появилась возможность получить еще один (а может, не один) памятник выдающемуся поэту, если, конечно, Минкульт и местные власти не пожалеют на это денег.

Возлагая цветы к коктебельскому памятнику, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов сказал: «Таким людям, как Гумилёв, верным своему слову и делу, кто не запятнал своей чести, — будут воздвигаться памятники! Уже в новейшей истории мы видели, что памятники могут сносить, а историю переписывать в угоду той или иной ситуации. Но наше ДНК изменить нельзя. И дай Бог, чтобы мы всегда, как реки, возвращались в своё русло, в свои берега».