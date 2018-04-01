Капитал особого рода

Оформление в долевую собственность квартиры, приобретенной с использованием средств материнского капитала

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о том, как происходит оформление в долевую собственность квартиры, приобретенной с использованием средств материнского капитала. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Когда возникает вопрос

После появления в семье второго ребенка родители получают весьма ощутимую финансовую поддержку государства — материнский капитал. Чаще всего граждане используют эти средства на улучшение жилищных условий семьи: приобретение жилой площади большего размера, реконструкцию жилого дома или строительство дома. При оформлении документов на приобретенную недвижимость с использованием средств материнского капитала возникает вопрос: как оформить такую квартиру в долевую собственность супруга и детей, так как для получения сертификата на материнский капитал одним из условий является дальнейшее оформление жилой площади в долевую собственность.

Согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, всех детей (и последующих) с определением размера долей по соглашению.

Если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение, лицо, получившее сертификат, оформляет письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств (части средств) материнского капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению, сказано в п. 8 «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.

Виды договоров

В дальнейшем приобретение права, в том числе права общей долевой собственности, на имущество, которое имеет собственника, осуществляется на основании сделки об отчуждении этого имущества — например, договора дарения.

Стороны могут заключить и смешанный договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Смешанным договором могут определяться доли в общем имуществе супругов и, одновременно, один из них или оба супруга могут отчуждать долю (доли) в праве собственности на такое имущество. Этот договор содержит в себе элементы соглашения о разделе общего имущества супругов и соответствующего договора об отчуждении (договора дарения).

Таким образом, квартиру можно оформить в долевую собственность супруга и детей двумя способами:

- если жилое помещение приобретено исключительно за счет средств материнского капитала и оформлено на лицо, получившее сертификат и оформившее письменное обязательство, на государственную регистрацию права общей долевой собственности может быть представлен договор дарения долей в праве собственности на недвижимое имущество детям, супругу;

- если жилое помещение приобретено за счет общих доходов супругов и частично с использованием средств материнского капитала, для государственной регистрации права общей долевой собственности родителей и детей может быть представлен смешанный договор, содержащий положения договора дарения долей в праве собственности на недвижимое имущество детям, а также соглашения о разделе общего имущества между супругами в той части, в какой имущество является общей совместной собственностью.

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