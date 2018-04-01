Градус жизни

15 апреля 1832 года родился прославленный российский винодел Анастас Сербуленко

«Быть в Ялте и не видеть Сербуленко — все равно что быть в Риме и не видеть Папы Римского», — так говорили о главном виноделе Магарачского заведения виноградарства и виноделия, преподавателе Магарачского и Никитского училищ, виноделе-консультанте «Массандры» в кругу высоких петербургских чиновников департамента земледелия во второй половине XIX века.

Призван на службу Отечеству

В тот год, когда в селе Ананьевка (нын. Херсонская обл.) в семье простых крестьян Сербуленко родился сын Анастас, о настоящем виноделии на Крымском полуострове только мечтали. За четыре года до рождения Анастаса, в 1828 году, граф Михаил Семенович Воронцов «в целях поощрения виноградарства на Южном берегу Крыма» приказал отрезать у Никитского ботанического сада часть неиспользуемых им земель и раздать по пять-семь десятин помещикам, желающим завести виноградники, началась история Магарачского заведения. Через четыре года после рождения Анастаса должность главного винодела Магарачского училища занял «типичный француз, родом из одного из южных департаментов Франции, привлеченный на работу в Никитский сад российским департаментом земледелия» Франц Иванович Гаске. Два этих события стали в судьбе пока еще ничего не подозревающего Сербуленко решающими...

В те весьма далекие времена устройство на работу и поступление на учебу в Магарачское заведение носили эдакий добровольно-принудительный характер. Сюда, по сути, призывали служить Отечеству. Как сегодня в армию. Из самых дальних уголков России и Малороссии на Крымский полуостров свозили подростков из воспитательных домов, крестьянских отпрысков и чад низших служащих для отбытия этой своеобразной воинской повинности в течение 20, а позднее 10 лет.

Большую продолжительность срока обучения (15–20 лет) в этой практической школе директор Никитского ботанического сада Николай Андреевич Гартвис объяснял сложностью изучаемой науки: «Так как обрезка (винограда) производится по разным правилам, также разные сорта винограда — по различному образу роста, раннему или позднему плодородию их, требуют различной обрезки, то в сих сведениях должно полагать главное искусство виноградаря и потому пятнадцатилетний срок ученикам не покажется долгим».

Сербуленко, которого некоторые биографы, легкомысленно рифмуя социальный статус и национальность, именуют «крестьянином-молдаванином» (согласно некоторым источникам, настоящая фамилия отца Анастаса — Сербу), стал одним из многих призывников из глубинки и одним из немногих, кто нашел в работе с виноградом свое призвание.

Превзойти учителя

Анастас Сербуленко словно губка впитывал знания, с отменной щедростью вкладываемые в головы учеников Францем Ивановичем Гаске.

Гаске был убежден, что юг России, и прежде всего крымское южнобережье, имеют самые благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания винограда и создания вин, аналогичных французским по качеству, с одной лишь оговоркой: «не по типу». Мол, особенности климата сухих субтропиков, шиферные и каменистые почвы не смогут обеспечить производство качественных столовых вин. А посему следует поискать другие пути, к примеру, поэкспериментировать с приготовлением десертных и ликерных вин из перезревшего и увяленного винограда. И его эксперименты удались — уже в свой первый сезон в Магараче Франц Иоаннович приготовил сладкие вина из сортов Алеатико, Мускат белый, Мускат розовый, Мускат черный, Пино гри, Траминер розовый, Альбильо, Педро и Мальвазия.

Так Гаске наглядно продемонстрировал ученикам несомненную пользу творческого подхода и необходимость работать под девизом «Нет предела совершенству». Сербуленко со свойственной людям его происхождения буквальностью усвоил уроки наставника: выбился в лучшие и самые любимые ученики «настоящего француза» и... женился на его дочери.

В 1857 году Анастас Петрович Сербуленко окончил Магарачское училище, а в 1863 году, когда Гаске ушел в отставку, занял пост главного винодела. Франц Иванович поселился в доме зятя и до конца дней помогал ему дельными советами.

Некоторые любят покрепче

В жизненной копилке Сербуленко много весомых заслуг перед отечественным виноделием. Вот лишь некоторые из них. Анастас Петрович обобщил многовековой зарубежный опыт виноделия, издав целый ряд научных статей («Об удобрении почвы виноградников», «О виноделии в Медоке» и др.); изучил новые сорта винограда Магарачской ампелографической коллекции; подготовил первый в России труд по направлению использования сортов («Замечания и наблюдения по виноделию»); предложил (1866) метод борьбы с оидиумом путем опыливания серным цветом. Его удостоили званий «Личный почетный гражданин» (1868) и «Потомственный почетный гражданин» (1881). Но и это еще не все. Главная заслуга Сербуленко в том, что он создавал новые марки вин, переосмысливая родившиеся за границей идеи в угоду вкусам российских потребителей.

Так, в 1889 году Сербуленко впервые в России приготовил вино «по мадерскому способу». Называлось оно «Крепкое из мадерских лоз», создавали его (что явствует из названия) из сортов, завезенных с острова Мадейра (на мадеризацию вина в бочках на открытой мадерной площадке в Крыму отважились только в 1908 г.).

Еще раньше, в 1879 году, Сербуленко придумал и наш отечественный портвейн. Однако Анастас Петрович был глубоко убежден, что вино, произведенное в Магараче, не может быть названо портвейном (равно как крымское вино из мадерских лоз не может именоваться мадерой), даже при условии, что оно «имеет некоторые характерные для него качественные особенности». Потому свое произведение Сербуленко назвал просто «Никитское крепкое».

Легкая рука

Интересно, что заслуги Сербуленко географически не ограничиваются Крымом. Его, в частности, называют «крестным отцом виноделия в Новороссийске и окрестностях». Мол, именно он убедил способного администратора и хозяйственника, уроженца Феодосии Михаила Федоровича Пенчула купить участок земли на склоне горы у реки Мысхако, сказав: «Здесь прекрасные условия для развития виноградников. Лоза любит тепло, но особенно свет. А эта местность просто изобилует светом». Пенчул послушал Сербуленко и не прогадал. В 1889 году новороссийский винодел представил свои вина на Кавказской выставке в Тифлисе, и его продукция с Мысхако получила большую серебряную медаль. В дальнейшем награды следовали одна за другой. И этим новороссийцы были обязаны крымчанину Сербуленко...