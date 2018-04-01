Романтика Ливадийского дворца, или Как в Крыму императорская дочь влюбилась не на шутку

Всемирную славу Белый дворец в Ливадии приобрел после знаменитой Ялтинской конференции 1945 года, когда незадолго до окончания Второй мировой войны большая тройка распределила свои сферы влияния. Фотография Сталина, Черчилля и Рузвельта на фоне колонн итальянского дворика попала в газеты сотен стран мира, на открытки и даже почтовые марки. В конце 1990-х дворец стал местом проведения корпоративов, свадеб и юбилеев. Однако самое любопытное время, полное интриг и романтики, пожалуй, относится к тому периоду, когда двери дворца отворялись для прибывавших на отдых членов императорской семьи.

Один из первых электрических лифтов

Ливадийский дворец был построен в 1911 году, то есть более 100 лет назад, и предназначался для отдыха семьи императора. Руководил строительством последней царской резиденции известный архитектор Николай Краснов, который был автором целого ряда проектов вилл и дворцов на Южном берегу Крыма для представителей элиты того времени.

Дворец был построен в очень сжатые сроки, за 17 месяцев, начиная с возведения стен, фундаментов и заканчивая размещением мебели и развешиванием картин. А построен он был на месте старого Большого дворца, перестроенного в 60-е годы XIX века дома графа Потоцкого. Именно у наследников Потоцкого Ливадия была куплена в 1861 году для Романовых. Ливадийский дворец оборудовали по последнему слову техники: в нем работал электрический лифт, было проведено водяное отопление (несмотря на то что в каждом зале предусмотрен огромный камин с дровяной печью. — Ред.) и электрическое освещение. На месте, где располагалась автономная электростанция, сейчас находится органный зал. Даже в строительстве предусмотрели ряд технических новинок. Например, стены фасадов, во избежание выветривания, пропитывали специальным раствором.

Кстати, ливадийский лифт был одним из первых электрических лифтов в царской России. Он был рассчитан на двух человек и доставлял гостей с первого этажа дворца на крышу, в солярий.

Роман или больше?

Любопытную историю, связанную с отдыхом в Ливадии царской семьи, нам рассказала одна из сотрудниц музея. Осенью 1911 года, сразу после окончания строительства, во дворец впервые прибыл император Николай II со своей семьей, и в Белом зале, впоследствии принимавшем лидеров большой тройки, организовал торжественный бал в честь своей старшей дочери, княжны Ольги.

«Молодая очаровательная княжна Ольга появилась в розовом платье, — рассказывают сотрудники научно-экспозиционного отдела „История Ливадии“ Ливадийского дворца-музея. — В этот день присутствовали родственники и высший свет ялтинского общества. В торжественные дни двери и окна, выходящие в итальянский дворик, открывались, и ароматы роз проникали в зал, а вечером зеркальные стекла отражали сияние звезд. Зал, рассчитанный на 100 человек, был украшен хрустальными вазами. Как обычно, были приглашены офицеры императорской яхты „Штандарт“, на которой царская семья добиралась в Ливадию. Обычно они приезжали из Санкт-Петербурга в Севастополь на поезде, там их встречала яхта „Штандарт“, лучшая в мире императорская яхта с великолепно подобранным офицерским составом, оборудованная по последнему слову техники, и отплывали в Ялту. Ее офицеры были настолько близки к императорской семье, что их зачастую приглашали во дворец. Среди них был и офицер Павел Воронов. Поговаривают, что он очень нравился княжне Ольге. Его всегда приглашали на званые обеды, и он часто сопровождал девочек на прогулках, был партнером по танцам и по игре в теннис».

Морской офицер Павел Воронов уже имел за плечами настоящий подвиг. Он прославился тем, что принимал участие в спасении жителей Сицилии во время мощного землетрясения в 1908 году.

Мессинское землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 декабря 1908 года в Мессинском проливе, между Сицилией и Апеннинским полуостровом. В результате были разрушены города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. И первыми в Мессину, на помощь пострадавшим прибыли именно русские моряки. Это были корабли Гардемаринского отряда Балтийского флота — броненосцы «Цесаревич», «Слава», броненосный крейсер «Адмирал Макаров» и чуть позже — бронепалубный крейсер «Богатырь». Российские корабли входили в учебный отряд, совершавший плавание по Средиземному морю. Среди членов экипажей этих кораблей был и молодой офицер Воронов.

Впрочем, вернёмся к романтической линии нашего рассказа. Свидетельством тайной любви Ольги к Павлу Воронову являются ее дневники, в которых она каждый день описывала свои чувства к своему «сокровищу», «солнцу» и «счастью». Хотя, конечно, истинные события этой истории императорская семья тщательно скрыла. Что, впрочем, вполне понятно. Говорят, сама супруга императора Александра Федоровна зорко следила за развитием их отношений и в конце концов решила отдалить потенциального жениха, вынудив его жениться на графине Ольге Клейнмихель. Судьбы Ольги Романовой и Павла Воронова после Ливадии, похоже, больше не пересекались.

Царскую семью, как известно, в 1918 году расстреляли, а вот Воронов, принимавший активное участие в событиях Гражданской войны на стороне белых, остался жив. Когда военное поражение белых стало очевидным, он отбыл из Новороссийска в 1920 году на английском крейсере «Ганновер» в Стамбул вместе с женой, Ольгой Константиновной, откуда перебрался в Америку, где и скончался в 1964 году в возрасте 78 лет.