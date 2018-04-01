Чтение, как женское предпочтение?

Слабый пол встал на защиту печатного слова

Согласно статистике, мужчины практически полностью отказались от приобретения книг, художественная литература их более не интересует.

Незнакомый читатель

Представители крупных российских издательств констатируют, что книги (речь идет о печатных изданиях) утратили былую популярность. Российский книгоиздатель Владимир Григорьев, занимая пост замруководителя Роспечати, в частности говорил о том, что книга сегодня проиграла «рыночным формам массовой культуры».

Однако, возможно, все не так фатально. Просто у печатной продукции сегодня появились довольно весомые информационные конкуренты, из-за которых у многих до «полежать с романом в руках» просто не хватает времени. К тому же, увы, среди продукции российских издательств можно обнаружить очень много откровенной макулатуры — нераскрученных произведений никому не известных авторов, обложки многих книг безыскусны, в некоторых случаях даже пошлы и совершенно не предназначены быть лицом товара (а книга такой же товар, как и все прочее) и продавать его.

Большая проблема и то, что российские издатели плохо знают своего читателя, практически не занимаются изучением читательской аудитории и не могут вовремя удовлетворить спрос. К примеру, на сегодняшний день в России практически невозможно купить книгу Иэна Макюэна «Искупление». Ее нет на прилавках, нет и в интернет-магазинах. Расхватали, размели. И спрос есть по сей день. Причем настолько высокий, что единичные экземпляры романа в потрепанных мягких обложках появляются на интернет-барахолках по цене в два раза превышающую ту, по которой издатели продавали новые томики (850 рублей плюс доставка против 350–400 рублей). И их покупают! Появились также интернет сайты, которые предлагают распечатать и переплести все то же «Искупление» все за те же 850 рублей.

Откуда этот невиданный бум, такая огромная популярность отдельно взятого романа? Одна из причин, несомненно, в том, что книга экранизирована и экранизирована блестяще. Вторая же причина — заинтересованность автора в продаже своих творений. В свое время он провел эксперимент и выяснил, кто является его потенциальными покупателями.

Секрет успеха

На сегодняшний день Иэн Макьюэн является членом Королевского литературного общества, Королевского общества искусств и Американской академии искусств и наук, заслуженным членом Британской гуманистической ассоциации, был награждён премией Шекспира, премией фонда Альфреда Тепфера и орденом Британской Империи. Но не эти заслуги обеспечили ему популярность и статус одного из самых востребованных писателей мира.

В свое время Макьюэн провел очень интересный эксперимент. Он, что называется, пошел в народ. Заручившись помощью сына, писатель принялся раздавать книги в одном из лондонских парков. Уже за первые минуты эксперимента им удалось пристроить около 30 романов. Но самым интересным открытием для Макьюэна стало то, что его инициативу значительно доброжелательнее восприняли женщины. Именно женщины с огромным желанием соглашались взять книгу, а мужчины либо с подозрением относились к подобному предложению, либо вообще отказывались. В своей статье в The Guardian Макьюэн написал: «Если женщины перестанут читать, литература умрет», стал писать для женщин и не прогадал.

Последний оплот

Англичане первыми отметили, что женщины читают больше мужчин, причем ощутимо больше — в два раза. К аналогичным выводам пришли и американские исследователи.

У французов все оказалось еще показательнее. Опросив 5600 человек старше 15 лет, исследователи обнаружили, что количество мужчин, удосужившихся за последние 12 месяцев прочитать хотя бы одну художественную книгу, составляет 63% (30 лет назад было 72%). У женщин же зарегистрирована обратная тенденция, однако в пределах практически тех же величин — доля хотя бы «одноразовых читательниц» за 30 лет выросла с 68% до 74%. Результаты альтернативного исследования показывают, что целых две трети французской читательской аудитории приходится на женщин.

Владельцы книжных магазинов подтверждают тот факт, что женщины чаще мужчин покупают книги, в особенности это касается художественной литературы. Некоторые думают, что женщины приобретают книги для мужчин, но, скорее всего, это лишь способ оправдать сильный пол.

Загадки извилин

Многие теоретики пытаются объяснить, почему же женщины читают художественную литературу, а мужчины в большинстве своем — нет. Психологи полагают, что причина в том, что дамы, в отличие от мужчин, более эмоциональны по своей натуре.

Некоторые видят первопричину в отношении к чтению в раннем детстве. Согласно данным Луанны Бризенден (Louann Brizendine), автора книги об особенностях женского мозга («The Female Brain»), в раннем возрасте девочки проводят за чтением гораздо больше времени, чем мальчики.

Согласно другой теории, причиной того, что в основном женщины читают художественные произведения, служат «зеркальные нейроны», отвечающие за нашу реакцию на происходящее. Это исследование показало, что у женщин «зеркальные нейтроны» более чувствительны, чем у мужчин. И этот факт является первопричиной женской любви к беллетристике.