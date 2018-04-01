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Байки, сонеты

Так ли нужен этот сбор?

Практика показывает: когда очень нужно собрать деньги с населения, власть не откладывает это в долгий ящик. Тут всё чётко: сказано – сделано. Поэтому ситуация сначала с существенной задержкой принятия закона о курортном сборе, а затем и с задержкой его непосредственного внедрения, так сказать, в жизнь, выглядит необычно. Дело вот в чём. Как стало известно на этой неделе, депутаты Госсовета РК намерены перенести дату начала взимания курортного сбора на полуострове на 1 мая 2019 года. Об этом, в частности, на заседании парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму сообщил его председатель Алексей Черняк. «Закон о курортном сборе вступает в силу 1 мая этого года, но, несмотря на это, через два дня будет проведена сессия, и мы планируем принять изменения и сделать отсрочку на год – до 1 мая 2019 года», – заявил Черняк. Известно, что ранее в комитет поступила бумага от Министерства финансов республики с просьбой отложить рассмотрение закона (отсрочка введения курортного сбора в Крыму) в связи с уточнением цифр в бюджете по профильному министерству.

Но, учитывая установленный размер сбора (10 рублей в сутки с человека) и такое неспешное его внедрение, напрашивается вопрос: так ли нужен этот сбор вообще? Или процесс идёт просто по инерции?

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:19

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