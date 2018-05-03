Зелёный щит и прощение долга

Крымский парламент принял ряд жизненно важных решений

Сессии крымского парламента в последнее время проходят нечасто, но зато весьма продуктивно. На очередном заседании восьмой сессии Государственного совета РК было рассмотрено несколько проектов, имеющих не абстрактное, а вполне осязаемое значение для жизни полуострова.

Маловато будет

Начнём с главного — с финансовых вопросов. На этом поприще у республики, как обычно, не всё гладко, однако ещё есть возможность выравнять ситуацию. В частности, крымский бюджет получил поступление почти в 3,3 млрд руб. из резервного фонда президента. Эти деньги должны быть потрачены на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог полуострова. Распорядителем денежных средств решением парламента назначен Государственный комитет дорожного хозяйства РК. Будем надеяться, что этой суммы хватит, чтобы хоть отчасти привести в порядок крымские дороги.

В целом по итогам сессии доходная и расходная части бюджета на этот год увеличились на 3,5 млрд руб. Что касается расходов, то 262 млн планируется потратить на строительство психоневрологического интерната на 250 койко-мест в Белогорске (со всеми необходимыми объектами инфраструктуры). Министерству здравоохранения выделено 624,3 млн руб. на модернизацию государственных медучреждений с целью доведения их до уровня федеральных стандартов. Примерно 80 млн планируется потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения сёл Красный Мак и Холмовка Бахчисарайского района. Ещё 66 млн руб. достались Министерству строительства и архитектуры для обеспечения жильём экономкласса 171 крымской семьи.

В бюджете республики на этот год по-прежнему есть дефицит: на сегодняшний день он составляет 2,9 млрд руб. Единственный доступный источник покрытия недостачи — продажа государственного имущества. Поэтому в ходе заседания депутаты согласовали отчуждение нескольких объектов в Феодосии, Черноморском районе, Ялте и Симферополе на общую сумму 113 млн руб. Вся эта собственность будет продана крымским правительством на открытом аукционе.

В частности, на торги выставят имущество феодосийской гостиницы «Моряк», которое оценивается в 50,2 млн руб., ялтинского санатория «Сосняк» стоимостью 37,2 млн и кореизской здравницы «Волга» стоимостью 26,1 млн. Кроме того, с молотка будут пущены несколько объектов в Черноморском районе (их оценивают в 6,7 млн руб.) и в Симферополе (стоимостью в 5,2 млн руб.). В пояснительной записке к проекту постановления указано, что продажа объектов необходима для выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет республики на 2018 год. И в общем-то всё правильно: от ненужного скарба лучше избавляться, чтобы были деньги на более насущные нужды. Другое дело, что мало выставить госсобственность на аукцион — нужно ещё найти желающих за неё побороться. Таковых, как правило, не сыщешь днём с огнём. Возможно, дело в том, что власти не совсем адекватно оценивают выставляемые лоты, завышая их реальную стоимость. Или в том, что предлагаемые объекты, содержанию которых государство не уделяло должного внимания, пребывают в плачевном состоянии. Как бы там ни было, бюджет-2018 может так и не дождаться требуемых поступлений.

В зелёном поясе

В ходе заседания депутаты рассмотрели ещё несколько злободневных проектов. В частности, парламент поддержал создание зелёного пояса вокруг Симферополя.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду федеральным законом определена возможность создания лесопарковых зелёных поясов — зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Симферополя площадью 2,94 тыс. га».

Зелёный пояс представляет собой участки, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зелёного фонда в границах города, составляющие единую естественную экологическую систему, выполняющие средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Короче, поскольку в самой столице застроили фактически уже всё что только можно, возведение жилых комплексов перешло в пригород, норовя не только расширить городские границы, но и уничтожить всю попадающуюся на пути зелень. Если так пойдёт и дальше, горожанам скоро нечем будет дышать. Поэтому парламент решил сохранить некий «зелёный щит». И слава богу.

Ещё одна благая для многих весть: Государственный совет одобрил в первом чтении поправки к закону об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности и списании части долга заёмщиков, имеющих место жительства на территории республики. О чём идёт речь? Об оптимизации процесса реструктуризации и списания кредитов, которые крымчане в дороссийский период брали в украинских банках. В частности, предлагается прощать в полном объёме долг, если задолженность по кредитному договору на 18 марта 2014 года не превышала 5 млн руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Действующим законом, пояснил Владимир Константинов, предусмотрено списание задолженности до 1 рубля, а вот списание долга в полном объёме не предусмотрено. Казалось бы, какая разница и что меняет одобренный в первом чтении закон? Дело в том, что долг остаётся долгом, какую бы сумму он ни составлял. Даже один рубль даёт основание для продолжения исполнительных производств, начисления пени и сохранения обременений на имущество, заявленное в качестве залога по кредитным договорам. Теперь появился шанс (если закон пройдёт в последующих чтениях) избавиться от финансового бремени раз и навсегда.

Эксперимент перенесён

Крымский парламент поставил, наконец, точку в вопросе введения курортного сбора на территории полуострова: срок начала эксперимента перенесён с 1 мая нынешнего года на 1 мая 2019-го.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Мы получили большое количество обращений от отелей и санаториев с просьбой не вводить курортный сбор сейчас. Здесь мы пошли навстречу бизнесу. Кроме того, перенос сроков начала эксперимента связан с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополь и автодорожной части Крымского моста. Также мы рассчитываем увеличить базу агентов по сбору благодаря мероприятиям по детенизации бизнеса. И, наконец, на данный момент существует большое количество моментов, неурегулированных с точки зрения администрирования курортного сбора и его оплаты».

Министр уточнил, что ставка курортного сбора в Крыму, как и предполагалось, составит 10 руб. в сутки с одного человека. Напомним, что в этом году заявки на участие в эксперименте подали шесть крымских регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Черноморский район и Ялта. Возможно, к следующему году этот список успеет расшириться.