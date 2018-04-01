Коррупционеры бродили по Крыму...

...а теперь — кто дома без доверия, кто строем по колонии

Коррупция, пожалуй, одна из главных наших проблем, она подрывает не только доверие граждан к институтам власти, но и доверие заморских инвесторов. В ежегодном рейтинге, который готовит международная правозащитная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, Россия занимает 135-е место из 180... Сейчас в нижней палате российского парламента обсуждается законопроект, который позволит и ужесточить ответственность, и упорядочить работу в этом направлении. А пока Комитет по противодействию коррупции РК ведет свою работу. И результаты есть. О них рассказал глава Комитета Александр Акшатин.

Коррупция окопалась во дворе Совмина

Может, это кому-то покажется смешным, но бесстрашные коррупционеры развернули свои щупальца... под окнами Комитета по противодействию коррупции (ведомство расположено в здании Совета министров Республики Крым). Шустрые деятели взялись было ремонтировать отопление и внутренний двор правительственного здания... Итог — фигуранты уголовного дела, а это руководитель и заместитель Дирекции по обеспечению деятельности Совета министров Республики Крым и его аппарата, а также глава подрядной организации — все они получили от двух до трех с половиной лет колонии общего режима. Ущерб — 8,2 млн рублей. Его, к слову, тоже возместили. И как заверяет Александр Акшатин: развернувшиеся процессы еще в действии. «Мы посмотрим, как дальше будут развиваться события, но это уже правоохранительные органы, они будут потом отвечать на вопросы», — отметил чиновник. «Тебя посодют, а ты не воруй», — напомним мы чиновникам об ответственности цитатой героя Анатолия Папанова из фильма «Берегись автомобиля».

Когда перепутали...

Громкая новость минувшей недели — отставка двух чиновников в связи с утратой доверия. Формулировка для государственного служащего звучит как высшая мера наказания. Что же кроется за этими словами в указе главы Республики Крым?

По словам Александра Акшатина, эти выводы сделаны по материалам проведенной его комитетом соответствующей проверки. Речь идет о первом заместителе министра жилищно-коммунального хозяйства РК Александре Шептунове и заместителе председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК Алле Чекалиной.

Бывший первый замминистра ЖКХ в одном из подведомственных министерству учреждений без соответствующего оформления «взял во временное пользование» автомобиль Lexus, пользовался им в свое личное, не рабочее время, бюджетное учреждение, в свою очередь, оплачивало все эти расходы (а это более 300 тысяч рублей). Как сухо добавил глава Комитета по противодействию коррупции: проверка продолжается.

Ну а Алла Чекалина «не приняла меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является» и представила «заведомо недостоверные и неполные сведения».

«Перепутала деятельность своего мужа со своей деятельностью — так все запуталось, — пояснил Александр Акшатин. — И в связи с этим дважды не уведомила соответствующую комиссию и нанимателя — главу Республики Крым о возникших конфликтах интересов».

Ну как тут не вспомнить бессмертную фразу из гайдаевской «Кавказской пленницы» о личной и государственной шерсти?! К слову, фраза, сказанная в Крыму... Но! Есть интрига. По словам Александра Акшатина, на сегодняшний момент «в проверке находится еще как минимум два человека».

Пора сбора «коррупционного урожая»

Кстати, по утрате доверия попросили еще одного чиновника из одного крымского госкомитета: госслужащий не предоставил справку о своих доходах и объяснить свой поступок никак не смог. До 30 апреля каждый государственный и муниципальный служащий обязан сдать справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которой указывает, на что живет, где живет, на каких основаниях живет, сколько и чего хранит на банковских счетах. Причем справка сдается как на служащего, так и на его вторую половину и несовершеннолетних детей. И тут вступает в дело Комитет: эти справки являются одним из главных источников для проверок. Причем, если раньше проверялись только государственные служащие, то теперь и муниципальные.

Уже по 15 чиновникам, которые намудрили в своих справках, завершена проверка и ее материалы легли на стол Сергея Аксёнова. Что им будет? Решать главе.

«Если человек сознательно скрывает и комитет доказывает эту «сознательность» (существуют для этого механизмы), то это считается грубейшим нарушением, как правило — это утрата доверия, — пояснил глава Комитета по противодействию коррупции возможные последствия проверок. — Если человек допустил механическую ошибку: например, по одним документам квартира была 75 квадратных метров, а когда перешли в другое правовое поле, не посчитали балкон и стала квартира 73 метра, а человек продолжает указывать все те же 75 квадратных метров. Ну зачем наказывать его?

В рамках этой декларационной кампании Комитет еще проводит проверку расходов чиновников. Попросту говоря: госслужащий должен рассказать государству, что он прикупил — дом, квартиру, участок, машину и на какие, как говорится, шиши. А если не может объяснить — пиши пропало... На Дальнем Востоке у таких чиновников уже отобрали в пользу государства машину, дом...

«Пока в Крыму нет, но я думаю, будут такие прецеденты, — многозначительно заметил Александр Акшатин. — Когда имущество, которое финансово нечем подтвердить декларанту, возмещается через суд в пользу государства».

Его заместитель Михаил Кузнецов приоткрывает тайную завесу: в отношении одного «муниципального служащего среднего звена» проводилась проверка по контролю за расходами чиновников. Результат таков, что установлено расхождение размером в 2 млн 457 тыс. рублей: член семьи чиновника имел право на получение денежных средств для приобретения жилья, но для этого нужно было собрать пакет документов, так вот в одном документе умышленно указана была недостоверная сумма. Более того, чиновник умышленно предоставил недостоверные сведения. Сумму разницы муниципальный служащий погасил в качестве компенсации ущерба. Материалы проверки направлены в военную прокуратуру, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество»...