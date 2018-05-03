Совсем не рай

За какие грехи расплачивается Симферопольский райпотребсоюз?

Как сообщила нашим коллегам на телеканал ИТВ председатель cовета Симферопольского райпотребсоюза, 5 апреля сотрудники городского МУП «Метроград» опечатали здание райпотребсоюза в Симферополе, на проспекте Победы, без предъявления каких-либо документов. Арендаторов не пускали на рабочие места, мотивируя тем, что у земли новый собственник. Мы попытались разобраться в этой запутанной истории.

Пресс полиции

На проспекте Победы, в Симферополе, расположены офис столичного райпотребсоюза, а также ряд предприятий, которые относятся к райпо. По словам обратившихся к журналистам граждан, уже несколько недель им не дают работать на этой территории. Всего пострадало около 20 человек.

Как утверждает председатель совета Симферопольского райпотребсоюза Татьяна Черняк, в райпо есть вся нормативная документация с момента строительства здания и заканчивая бумагами на право собственности российского образца. По словам обратившихся к нам людей, несмотря на это, предприятия по адресу проспект Победы, 268, все же были опечатаны. Те, кто не пускает, мотивируют одним: отсутствует заключение договоров аренды с МУП «Метроград».

Татьяна Черняк, председатель совета райпотребсоюза:

«Пресс полиции вынудил работников МУП „Метроград“ появиться, и они нам заявили о том, что мы попали в списки национализации, и потому на законных основаниях они имеют право нас просто выгнать, не дать взять личные вещи и, соответственно, распоряжаться всеми материальными ценностями, которые там имеются».

Председатель обращает внимание на то, что национализация была завершена еще в 2015 году и райпотребсоюза в списке нет. Его дополнительно включат лишь год спустя, именно с того момента и начинается история длительных разбирательств.

Евгений Корень, юрисконсульт Симферопольского райпотребсоюза:

«Нас национализировали и включили в список имущества, которое осталось собственностью Республики Крым без всяких обоснований и без всяких решений суда. В качестве обоснования к проекту есть пояснительные записки, в которых написано, что нас можно включить и Республика Крым не понесет никаких финансовых затрат. Вот и все обоснование нашей национализации. Дальше хотелось бы посмотреть на цель национализации. То есть обычно национализируют имущество, которое имеет какое-то стратегическое значение для Республики Крым. В данном случае мало того что наше имущество дальше передали в муниципальную собственность, то есть республика не стала его использовать в собственных нуждах».

Кто прав — решит суд

Под замками оказались личные вещи людей, товары, которые остались в запертых магазинах. Как утверждает юрисконсульт, арендаторы не имеют отношения к спору между собственниками.

Татьяна Фомишкина, арендатор:

«Нас не уведомили о том, что у нас отключат свет. И у нас его отключили из-за того, что мы не перезаключили договор. Как бы вынуждают нас заключить договор с МУП. Хотя у меня есть на руках действующий договор с Симферопольским райпотребсоюзом, с которым я работаю уже пятнадцать лет».

Для того чтобы перезаключить договор, необходимо принять условия, которые выдвигает МУП. Татьяна Фомишкина утверждает, что выполнить их нереально. Очень высокая арендная плата. Кроме того, сами должны делать ремонт, оплачивать охрану, уборщиков.

Чтобы услышать позицию другой стороны конфликта, журналисты отправили запрос в МУП «Метроград». Ответ же получили такой: «Собственником вышеуказанного имущества является муниципальное образование „Городской округ Симферополь Республики Крым“, а фактическим его владельцем на праве хозяйственного ведения — муниципальное унитарное предприятие муниципального образования „Городской округ Симферополь Республики Крым“ „Метроград“. Регистрация права собственности муниципального образования и прав хозяйственного ведения МУП „Метроград“ произведены в установленном законодательством РФ порядке, о чем Черняк Татьяне Владимировне достоверно известно».

В «Метрограде» отмечают: сведения о регистрации содержатся в Едином госреестре прав на недвижимое имущество. При этом в столичной администрации нам сообщили: указанный объект недвижимого имущества на основании постановления Госсовета Крыма от 30.04.2014 является собственностью Республики Крым. Затем по решению 36-й сессии первого созыва городского Совета Симферополя от 29.12.2015 принят в муниципальную собственность. 18 января 2016 года имущество передано в хозяйственное ведение МУП «Метроград». А в райпотребсоюзе считают эти действия незаконными.

Татьяна Черняк:

«Наше свидетельство о праве собственности никем не отменено и продолжает действовать и сегодня. Мы строили за собственные деньги и у нас имеются документы, подтверждающие это. И сейчас мы судимся и считаем, что только суд может лишить нас собственности и поставить точку в этом вопросе».