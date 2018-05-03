Нашли крайнего?

Почему из всех проверенных на полуострове объектов культуры закрыли именно крымский драмтеатр

После трагедии в Кемерово специалисты крымского Министерства чрезвычайных ситуаций проверили все места массового пребывания людей на полуострове. Всего было осмотрено около 200 объектов, в том числе 33 торгово-развлекательных центра, 80 учреждений культуры и спорта, 14 заведений детского досуга. По итогам ревизии внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении недоработок...

Поблажек не будет

Кроме того, крымская прокуратура в судебном порядке потребовала закрытия нескольких объектов до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. В общей сложности таких в Крыму 22.

Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций РК:

«На учёте в органах государственного пожарного надзора состоит 1980 объектов массового пребывания людей. Нарушения выявлены в симферопольских торговых центрах „Палас“, „Куб“ и „ФМ“, ялтинском кинотеатре „Спартак“ и торговом комплексе „Конфетти“, керченском магазине „Фуршет“, евпаторийском батутном центре „Спутник“, а также на ряде других объектов. Никаких поблажек для них не будет. Если предприятия не выполнят все предписания, они будут закрыты. Принято решение о закрытии Крымского академического русского драматического театра им. Горького в Симферополе до устранения недостатков в системе пожарной безопасности».

По данным прокуратуры, среди основных нарушений зафиксированы отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, кроме того, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов для пожарной техники, отделка помещений горючими материалами, просроченные огнетушители.

Интересно, что среди множества предприятий-нарушителей требований пожарной безопасности закрыть решили именно театр (событие беспрецедентное). В торговых центрах, например, концентрация посетителей выше, чем в храме Мельпомены. Значит, большее число граждан потенциально подвергается опасности, посещая незакрытый, несмотря на нарушения, объект. Так почему именно театр оказался на замке?

Александр Ермачков, директор Крымского академического русского драматического театра им. Горького:

«19 апреля суд принял решение закрыть театр. В это же время у нас работали офицеры МЧС: мы провели полную ревизию здания. Какие недостатки, по итогу осмотра, нам нужно было устранить? Первое — убрать все ковровые покрытия. Мы их убрали. Второе — провести дополнительную пропитку колосников. Это тоже сделали. В театре имеется 128 огнетушителей, 49 пожарных рукавов. Они в полной исправности: их проверили, в том числе сотрудники МЧС. Приобретены специальные знаки для обозначения пути к пожарному выходу. Противопожарное оборудование требует большой модернизации, поскольку морально устарело, но оно функционирует. Не согласившись с определением суда о запрете пользования помещениями театра, мы подали апелляционную жалобу. Мы считаем, что все выявленные изъяны можно устранить без закрытия театра».

Непредвиденные расходы

По словам Ермачкова, только на замену системы пожарной безопасности необходимо более 12 млн руб. При этом годовой заработок учреждения составляет примерно 24–26 млн. Следовательно, за счёт театра эти работы провести не получится: как ни крути, требуется поддержка республиканского бюджета. В Министерстве культуры РК вроде бы не против помочь, но в то же время придерживаются мнения, что закрытия можно было избежать в принципе, если бы администрация учреждения своевременно закупила противопожарное оборудование. А теперь придётся в сжатые сроки готовить проектно-сметную документацию и спешно изыскивать необходимые средства в казне на непредвиденные расходы.

Арина Новосельская, министр культуры Крыма:

«Чтобы из бюджета республики выделили средства, необходимо их запросить. Запроса на противопожарные мероприятия из Русского театра с 2014 года в Минкультуры не поступало. В 2014–2015 годы многие руководители нашей отрасли это сделали, но у администрации драматического театра было своё разумение, как расходовать выделенные им средства».

Но у руководства театра на этот счёт своё мнение, и этот момент, дескать, «не надо так упрощать».

А пока руководители различных структур ищут крайних, труппа театра сидит без работы. В такой же ситуации оказались актеры Крымского академического театра кукол, который, как вы помните, выступал на подмостках драмтеатра, пока идёт строительство нового здания центра детского театрального искусства. Вот, кстати, интересно получается. Как только закрывается какой-нибудь магазин или рынок, в том числе работавший незаконно, оставшимся без работы людям тут же выделяют альтернативные торговые места или помещения. Когда же не по своей воле остались без возможности трудиться работники культуры, власти делают вид, что так и надо. В чём дело? В том, что актёры не устраивают скандалов под зданием Совета министров или городской администрации? Должно быть, только таким образом сейчас можно привлечь внимание правителей к той или иной проблеме.

В общем, альтернативных площадок для спектаклей в Симферополе театру не предложили. Зато в Минкультуры посоветовали коллективу увеличить число выездных спектаклей в регионах Крыма или съездить на гастроли на материк. Но организация подобных выступлений — дело не быстрое. А будет ли компенсирован сотрудникам (их, кстати, более 200) вынужденный простой, пока непонятно.

Александр Ермачков:

«Мы в недоумении, каким образом будем выплачивать работникам театра заработную плату, пока помещение не функционирует. Принимая решение о закрытии, уполномоченные структуры не подумали о людях. С одной стороны, сотрудники МЧС правы в том, что нужно обеспечить безопасность зрителей. С другой стороны, что делать с работниками театра?»

От себя же заметим, что закрытие русского драматического театра (главного, по большому счёту, театра на полуострове) — дело ещё и политического характера. И нужно было искать компромиссы. А теперь нужно скорее открывать театр.