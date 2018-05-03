Платить будут все...

...но некоторые — с возвратом

В редакцию «Крымского Телеграфа» пришло сразу несколько писем с просьбами разъяснить систему оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Несмотря на то что эта тема регулярно и достаточно подробно освещается в СМИ, у читателей остаётся множество вопросов. Особенно касательно начисления льгот.

В обязательном порядке

Взносы на капремонт не являются добровольными — их обязаны платить все. Это связано с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме являются также владельцами общего имущества (на правах долевой собственности). Соответственно, они обязаны содержать его и своевременно ремонтировать. Доля расходов на эти издержки пропорциональна размерам квартиры — чем больше площадь жилья, тем выше размер оплаты.

«Обязаны платить все граждане, это предусмотрено законом и обязательно, — комментирует генеральный директор „Крымского республиканского единого информационно-расчётного центра“ Денис Галахов. — За несвоевременную оплату начисляется пеня, но на сегодняшний день протокольным поручением курирующего вице-премьера правительства Крыма она временно снята с начислений до момента окончательного урегулирования вопроса по льготным категориям населения. Законодательством определены категории льготников, которые оплачивают коммунальные услуги по сниженным тарифам».

Систему начисления льгот долго не могли оформить законодательно. Но вот, наконец, в феврале этого года крымский парламент принял закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капремонт в республике. Льготы были предоставлены пожилым крымчанам, достигшим возраста 70 лет. По данным Министерства труда и соцполитики РК, таких в Крыму более 42 тысяч. Правда, чтобы претендовать на статус льготника, пожилой гражданин должен жить либо один, либо с неработающими пенсионерами.

Надо идти

Перейдём от общего к частному: к вопросам читателей.

«В этом году мне исполнилось 80 лет. Как и где мне оформить льготу по оплате за капремонт? В ялтинском департаменте социальной политики мне дали памятку, какие документы надо предоставить. Но я полагаю, что все документы есть в базе данных, и мне не нужно бегать за справками в моём возрасте. Посоветуйте, как мне быть?», — пишет Лидия Яровая из Гаспры.

Действительно, статус льготника присваивается гражданину не автоматически, а после подачи заявления в органы соцзащиты с предоставлением соответствующих документов. В электронной базе данных они появятся только после того, как вы, собственно, предоставите всё необходимое в управление социальной защиты населения или в МФЦ по месту жительства. Понятно, что некоторым одиноким пожилым людям порой и до аптеки-то дойти тяжело. Однако правила едины для всех. И в случае проблем со здоровьем придётся прибегнуть к помощи родственников, соцработников или волонтёров.

Кому, как и сколько?

«Напишите о правилах внесения взносов на капитальный ремонт для живущих одиноко 70-летних и 80-летних людей. Как и какое количество площади нужно оплачивать? Почему в Крыму за один метр приходится платить 6,16 руб., а в Москве — 3 руб., в Санкт-Петербурге — 2 руб., в Мурманске — 1 руб.? С какого года и месяца начисляются льготы?» — интересуются Ирина Пояркова и Валентина Пономарёва из Симферополя.

Давайте по порядку. 70-летние крымчане могут оплачивать половину положенного взноса, 80-летние вовсе освобождаются от платежа. Тут, правда, есть нюанс. Принадлежность к льготной категории не означает, что вы можете совсем не платить и просто игнорировать приходящие счета. Во всех регионах России льгота для пожилых людей по статье капитального ремонта носит компенсационный характер. То есть сначала придётся заплатить на общих основаниях, а затем положенную сумму (50% или 100%) вам вернут обратно. Система несколько странная, но деваться некуда.

И это ещё не все тонкости закона. Льготу пожилой человек получает не на всю площадь квартиры, а лишь на определённую норму. На одиноко проживающего неработающего пенсионера положено 33 кв. м льготной площади (без учёта лоджий и балконов), на одного члена семьи, состоящей из двух человек — 21 кв. м, для одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек — 18 кв. м. То есть если, например, 75-летний собственник жилого помещения проживает один, он платит 50% взноса за 33 кв. м площади, а за остальное — в полном объёме. Это регламентировано Жилищным кодексом РФ и соответствующим постановлением правительства республики.

Что касается крымского тарифа, то он, как того требует закон, экономически обоснован и является средним по Южному федеральному округу. Хотя по подсчётам регионального оператора, тариф вообще должен быть не ниже 9 руб. за кв. м. И, кстати, постановление Правительства РФ позволяет увеличивать размер взноса на показатель годовой инфляции. Тем не менее в этом году тариф, скорее всего, останется прежним.

Мы не знаем, откуда читательницы взяли приведённые ими данные по тарифам в других регионах, однако на самом деле цифры таковы: Москва — 15 руб. за кв. м, Петербург — от 2,5 до 3,5 руб. (один из самых низких в стране и ниже экономически обоснованного), Мурманск — 6 руб. В среднем по стране ставка взноса составляет около 7 руб. за кв. м.

Теперь о том, с какого числа начисляются льготы. Региональный закон вступил в силу 1 января 2017 года, а платить взносы в фонд капремонта крымчане начали с 1 сентября 2016 года. Это значит, что за четыре месяца между началом платежей и появлением закона о льготниках заплатить взносы в полном объёме должны все, независимо от возраста.

Существует ещё несколько видов льготных категорий граждан, помимо возрастного. Например, льгота положена участникам боевых действий, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам. По взносам на капремонт она составляет 50%. Порядок оформления такой же, как для одиноко живущих пенсионеров. Однако как и возрастная, эта льгота полагается не на всю площадь, а лишь на норматив, о котором мы уже рассказывали. Если у вас несколько статусов, дающих право на льготу, она будет предоставлена лишь по одному из них — на ваш выбор. Льготы по разным статусам не суммируются.

Справка

Документы, необходимые для оформления льготы по возрасту на оплату капремонта в многоквартирных домах: паспорт, СНИЛС, копия свидетельства о праве собственности на квартиру, справка ЖЭО о составе семьи, копия трудовой книжки, квитанции об оплате взносов на капремонт (если есть задолженности, их придётся погасить). Копии документов предоставляются с оригиналами для обозрения. Все имеющиеся документы необходимо предоставлять в управление труда и социальной защиты населения.