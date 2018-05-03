Новый севастопольский скандал

Правительство города подало в суд на председателя Заксобрания, а депутаты упоминают губернатора в связи с сомнительными делами

Картина этой недели, ко всему прочему, оказалась «раскрашена» сполохами нового севастопольского скандала в высших эшелонах власти. Вернее, скандал старый. Новые лишь поленья в этой печи...

Будут судить Алтабаеву?

Начало этого конфликта кроется в событиях прошлого года. Тогда, под самый Новый год между законодательной и исполнительной властью Севастополя произошёл конфликт. Конфликт принципиальный — депутаты отказывались принимать сырой, по их мнению, бюджет города, плюс протестовали против желания правительства города «взять в ежовые руковицы» местную Контрольно-счётную палату. Это, если вкратце (подробно об этих событиях «Крымский Телеграфъ» рассказывал в своё время). Бюджет тогда приняли, но с опозданием. Кроме того, как выяснилось, остался пресловутый осадок. Короче, конфликт тлел. И вот снова полыхнуло. И снова взаимно — правительство (читай — губернатор) сделало свой выпад, Заксобрание (читай — спикер севастопольского парламента и ушедший в тень, но, как говорят, не потерявший влияния экс-председатель ЗС Алексей Чалый) — свой.

Итак. Вот что об этом рассказывают местные журналисты. На этой неделе представитель губернатора Севастополя в Законодательном Собрании Михаил Вавилов, выступая с трибуны представительного органа власти, обвинил парламентариев в торможении развития города. «Говоря о работе Законодательного собрания, могу лишь с сожалением констатировать, что часть депутатов поставили Заксобрание в такую неконструктивную позицию, при которой исполнительная власть ведет реальную работу по развитию города фактически вне зависимости от действий или, что чаще, бездействия власти представительной», — сказал Вавилов. По его словам, депутаты не приводят региональную нормативную базу в соответствие с требованиями времени и стоящими перед городом задачами. Также Вавилов уверяет: «в Севастополе не принимаются жизненно необходимые законы и постановления, город отстаёт от других регионов России по качеству инфраструктуры, обеспеченности объектами образования, здравоохранения, культуры, энергетики, ЖКХ. За 4 года работы депутатами Севастополя не принято 20 важных законов. Парламентарии из команды Чалого тормозят процесс развития региона».

И после сессии Законодательного Собрания Вавилов сообщил журналистам, что городское правительство подало административный иск в суд на председателя Заксобрания Екатерину Алтабаеву, отказавшую губернатору Дмитрию Овсянникову в созыве внеочередной сессии по рассмотрению закона о бюджете (те самые предновогодние дела).

«Сегодня, выступая на заседании Законодательного Собрания, выполнял поручение губернатора Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова. Говорили мы не о проекте постановления, а деятельности депутатов Заксобрания. Мы акцентировали внимание на том, что бесцельно тратится время, не принимаются законы и нужные для города решения.

Деятельность депутатов заключается не только в законотворчестве, но и полезных делах. Это и обращения в органы федеральной власти для включения дополнительных объектов в ФЦП, и общая консолидированная позиция по спорным вопросам, существующим в Севастополе. Например, что может появиться на месте рынка „Чайка“. Вчера был подан административный иск в городской суд, обжалуется бездействие председателя Законодательного Собрания, связанное с отказом созыва внеочредного заседания. В декабре прошлого года губернатор, используя права, предоставленные федеральным законодательством, потребовал от председателя Заксобрания созвать сессию для принятия закона о бюджете. В ответ мы получили нарушение требований федерального закона, внеочередное заседание созвано не было. Считаем, что председатель Заксобрания незаконно бездействовал», — заключил Вавилов.

«Ответка»

Депутаты комментируют ситуацию так: «Севастополь погружают в омут политических скандалов». В частности, депутат заксобрания Севастополя Сергей Кажанов предположил, что это нужно губернатору Овсянникову и его людям «для отвлечения внимания от реальных проблем». Также, якобы, «в Москве иск Овсянникова к Алтабаевой назвали чисто политический делом, направленным на всеобщий шум».

Конечно, сразу последовало противодействие. И всплыла неприглядная история с судоремонтным заводом «Южный Севастополь» (предприятие уже не первый месяц лихорадит по разным поводам и есть подозрение, что «лихорадка» спровоцирована специально, извне). Дело вот в чём. На следующий день, после того, как стало известно про иск Овсянникова к Алтабаевой, некоего представителя губернатора Севастополя обвинили в требовании одного миллиона долларов с предприятия за возможность продолжать работать. В частности, гендиректор судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева сообщила о поступившем через посредника предложении за один миллион долларов снять все вопросы и претензии, предъявляемые властью к компании. «Пришёл представитель Овсянникова, который сказал, что мы можем остаться здесь при условии, что мы заплатим 1 миллион долларов», — сказала Патимат Алиева. Более того — Алиева утверждает, что в сентябре 2017 года сообщала об этом в правоохранительные органы, однако от предложения «пойти на встречу» и спровоцировать передачу взятки отказалась. «Я считаю, что это неправильно, — почему я должна нарушать закон?» — так объяснила директор завода своё решение. Все последующие действия правительства Севастополя, по её словам, вызваны именно её отказом передать деньги.

Кроме того, по мнению некоторых депутатов Заксобрания, вероятно, судом губернатор хочет отвлечь внимание и от возможной передачи в частные руки за 270 рублей в год 3800 гектаров севастопольских лесов (есть информация, что этим уже занялись силовики«. «Также людям Овсянникова выгодно увести внимание от очередной остановки принятия Генплана и решения о застройке жильём Байдарской долины Севастополя, которое лоббируют не разработчики Генплана и не депутаты Заксобрания, как доказывает губернатор Овсянников, а близкие к нему люди», — говорят в Заксобрании.

Вот такой крепкий узел интриг и скандалов. Чем дело закончится?..