В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Стариков отрезали от цивилизации

Не пожелавший представиться житель курортной столицы ратует за более внимательное отношение к старшему поколению: «Ялта. Вот и первый подарок нашим ветеранам ко Дню Победы. Бабушка живет на Кривошты, возле водоканала. До «Динара» – конечной остановки двадцатого маршрута – она ещё дошла бы, а до «Октября» или автовокзала – уже нет. Сейчас от жизни отрезают старичков целого микрорайона. Это свинство, ребята. Самое свинское свинство».