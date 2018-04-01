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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Стариков отрезали от цивилизации

Не пожелавший представиться житель курортной столицы ратует за более внимательное отношение к старшему поколению: «Ялта. Вот и первый подарок нашим ветеранам ко Дню Победы. Бабушка живет на Кривошты, возле водоканала. До «Динара» – конечной остановки двадцатого маршрута – она ещё дошла бы, а до «Октября» или автовокзала – уже нет. Сейчас от жизни отрезают старичков целого микрорайона. Это свинство, ребята. Самое свинское свинство».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:01

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