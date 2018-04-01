В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Хуже казематов

Аноним из Судака возмущен состоянием городской больницы: «Наше детское отделение в больнице. Боксы для мам с малышами. Представьте себе грохот капель с потолка в пустые ЖЕЛЕЗНЫЕ вёдра среди ночи».