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Хуже казематов
Аноним из Судака возмущен состоянием городской больницы: «Наше детское отделение в больнице. Боксы для мам с малышами. Представьте себе грохот капель с потолка в пустые ЖЕЛЕЗНЫЕ вёдра среди ночи».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года
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