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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Хуже казематов

Аноним из Судака возмущен состоянием городской больницы: «Наше детское отделение в больнице. Боксы для мам с малышами. Представьте себе грохот капель с потолка в пустые ЖЕЛЕЗНЫЕ вёдра среди ночи».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:03

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