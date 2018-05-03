В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Баннер с возмутительной ошибкой

Говорят, в Симферопольском районе, вдоль трассы Симферополь – Алушта размещен баннер с вопиющей ошибкой. Плакат разместили у села Лозового к годовщине освобождения Симферополя и Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, инициатива правильная. Вот только произошло это важное событие 13 апреля 1944 года, а не 1945-го, как указано на баннере. Сочетание «немецко-фашистских» тоже написано неверно – пропущен дефис. «Как же так можно не уважать свою историю?», «Позорно, если честно. Такое невежество со стороны властей!», – возмущаются крымчане. Судя по информации на плакате, за его размещение ответственна администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района.