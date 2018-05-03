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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Баннер с возмутительной ошибкой

Говорят, в Симферопольском районе, вдоль трассы Симферополь – Алушта размещен баннер с вопиющей ошибкой. Плакат разместили у села Лозового к годовщине освобождения Симферополя и Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, инициатива правильная. Вот только произошло это важное событие 13 апреля 1944 года, а не 1945-го, как указано на баннере. Сочетание «немецко-фашистских» тоже написано неверно – пропущен дефис. «Как же так можно не уважать свою историю?», «Позорно, если честно. Такое невежество со стороны властей!», – возмущаются крымчане. Судя по информации на плакате, за его размещение ответственна администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года

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Просмотров: 769 |   Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 18:04

:: Комментарий #1 написал: Никви   |   Вчера, 21:29   |  



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Ничего страшного! Вон в Саках Бессмертный полк вообще ходит  по окраинам , ведь центральную улицу украшает заведение честнейшего из честнейших мэров Крыма .Патриотизм - это дело такое , свой карман ближе .

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:: Комментарий #2 написал: Терещенко Дмитрий   |   Сегодня, 13:34   |  



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Почему на баннере не указан ответственный за печать?
Не удивлюсь, если это слова Полищука Игоря Витальевича)

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