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Вне зоны доступа
Говорят, с появлением в международном аэропорту Симферополь нового терминала у жителей п. Аэрофлотский возникли, как теперь модно говорить, проблемы с логистикой. Проще говоря, жители Аэрофлотского оказались в некой зоне отчуждения. «Построив новый терминал аэропорта, никто не удосужился разработать новый маршрут туда, а лишь только отобрали у жителей Аэрофлотского нормальную возможность ехать домой из города. Многие сейчас скажут, что есть 98, 115, 100. Но 115 – это всего 1 автобус на маршруте, 98 – хоть и маршрут горавтотранса, но ходят они через пень-колоду, только к 100 вопросов нет», – сетуют местные.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года
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