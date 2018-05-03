→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Вне зоны доступа Говорят, с появлением в международном аэропорту Симферополь нового терминала у жителей п. Аэрофлотский возникли, как теперь модно говорить, проблемы с логистикой. Проще говоря, жители Аэрофлотского оказались в некой зоне отчуждения. «Построив новый терминал аэропорта, никто не удосужился разработать новый маршрут туда, а лишь только отобрали у жителей Аэрофлотского нормальную возможность ехать домой из города. Многие сейчас скажут, что есть 98, 115, 100. Но 115 – это всего 1 автобус на маршруте, 98 – хоть и маршрут горавтотранса, но ходят они через пень-колоду, только к 100 вопросов нет», – сетуют местные. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года Еще статьи: Встречает и провожает Стальная Волна Шлагбаум от конкурентов Недокапитализм Окно в мир Говорят, что... льготники — второй сорт Просмотров: 291 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:05