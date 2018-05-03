У каждого сорта пива свой характер

Наш корреспондент провела один день в мини-пивоварне и узнала, что женщина может привнести в приготовление пива

Единственная на полуострове женщина-пивовар Мария Курило работает в частной мини-пивоварне в Симферополе. Корреспондент «Крымского Телеграфа» провела с ней день и узнала у мастера секреты приготовления живого пива.

У нас любят, чтобы больше спирта

Меня встречает и провожает в варочный цех хозяйка пивоварни Мария Курило. Женщина выглядит очень живой и жизнерадостной, улыбается и смеется. В 1984 году Мария окончила Киевский пищевой институт, после чего по распределению попала на Симферопольский пивобезалкогольный завод «Крым». Проработала в варочном цеху 24 года. А потом ей предложили работу в частной мини-пивоварне. Мария согласилась не сразу, ведь уйти из сплоченного коллектива после стольких лет сложно. Но непростая работа на заводе с ночными сменами и низкой зарплатой проиграла перспективам.

«Решила рискнуть и попробовать, тогда еще мини-пивоварен на всем полуострове не было, — рассказывает Мария Васильевна, пока мы располагаемся возле варочных чанов. — Здесь ты сам себе пивовар. Можно сказать, я одна руковожу целым пивзаводом, только в миниатюре. Нет каких-то рамок, как на заводе, можешь придумывать что-то новое, свое. К тому же маленькое производство — это всегда интересно. Ты сам делаешь пиво от самого начала до конца: берешь в руки зерно, а потом получаешь прекрасный янтарный напиток. Я люблю свою работу, потому что вижу непосредственно свою руку в этом деле».

Мария Курило проводит небольшую экскурсию по пивоварне, пока есть время до начала основных работ. Пивоварня рассчитана на три варки пива в неделю. За один раз можно приготовить до одной тысячи литров хмельного напитка. Здесь варочный и фильтрационный цеха объединены в один, отдельно расположено помещение для дробления зерна. А на втором этаже — отделения брожения, дображивания, охлаждения и хранения пива.

«Сегодня день подготовки к варке. Он такой же насыщенный и важный, как завтрашний, — говорит пивовар и направляется в дробильное помещение для подготовки зерна. Здесь стоит небольшой дробильный аппарат, и хранятся мешки с солодом разных сортов. Мария Васильевна открывает мешки и показывает солод на цвет. — Мы будем варить 800 литров красного пива. Для этого нам нужно подготовить светлый, карамельный и немножко темного солода. Всего нужно помолоть на дробилке девять мешков».

Солод — это пророщенный и высушенный при разных температурах ячмень. От его цвета и зависит вкус и сорт пива. Например, темные сорта пива готовятся из черного жженого солода, в то время как многие думают, что в черном пиве находятся красители, и не покупают его. Само зерно закупается в Германии. Но сейчас с закупками из Европы сложно. Пивоварня планирует переходить на российский солод: по показателям вроде неплохой.

«Известны тысячи сортов пива, и мини-пивоварни этим и отличаются, что в каждой вкус пива свой, индивидуальный, — рассказывает женщина. — Я, например, придумала свой сорт пива — янтарный — что-то среднее между светлым и темным, более карамельное. Я его сделала более плотным, так как люди у нас любят, чтобы было больше спирта».

За считанный час солод перемолот и готов к дальнейшей обработке. Халат и руки пивовара покрываются мукой, а помещение наполняет запах зерна.

«Отношусь как к живому существу»

Следующий этап работы — подготовка воды, поскольку хорошо очищенная вода играет немаловажную роль: как ни странно, вкус воды также отражается на вкусе будущего пива.

Мы набираем воду и подогреваем ее для фильтрации. На пивоварне вода проходит три степени очистки: сначала она проходит через обычный фильтр и избавляется от грубых металлов и частиц, затем через солевой фильтр, где смягчается, а потом стерилизуется под бактерицидной лампой.

Мы поднимаемся наверх, в бродильный цех. Тут дображиваются 800 литров пива, сваренного на прошлой неделе. За температурой и давлением при брожении необходимо ежедневно присматривать, пока пиво не станет полностью готовым. Помещение цеха заполняют «танки» для брожения и хранения пива, рассчитанные на одну тысячу литров.

«Вообще, производством пива на мини-пивоварнях руководят мужчины, — говорит пивовар. — Но я считаю, что это неважно, главное, чтобы человек был специалистом в своем деле. Тут и женщина сможет управиться. У женщины отношение к работе иное — более чувственное. Я, например, отношусь к пиву как к живому существу. Берешь зерно, чувствуешь его и вкладываешь душу, как мать вкладывает душу в ребенка. Конечно, после этого пиво становится живым. Наблюдаю за пивом каждый день, оно как живет своей жизнью — в нем ведь дрожжи бродят, бурлят. Мне кажется, что как человек относится к пиву, такое оно и есть. Иногда я делаю все как обычно, а вкус получается совсем не такой, как ожидался, как будто у пива свой характер. Это так же, как хозяйка дважды одинаковый борщ не приготовит».

Непосредственная варка пива начинается на следующий день, с 8 утра и до 8 вечера. Сам процесс занимает 10–12 часов, если варить действительно из солода, а не из заменителей и порошков. Весь процесс механизирован, нужно только за временем следить и температурой. Вначале смешивается солод с водой и выдерживается при различных температурах для того, чтобы получить сахара, содержащиеся в самом зерне. Сколько сахаров выйдет, так потом и будет бродить пиво. После идет фильтрация зерна от жидкой части и кипячение, чтобы пиво осветлилось. Также добавляем хмель, который придает пиву горечь. После чего пиво отстаивается, чтобы все белки сели, и перекачивается через фильтры в бродильное отделение, где дрожжи делают свое дело. Само брожение идет до 7 дней. После того как пиво сбродит, оно остается на две недели дображивать. Если пиво хранить при правильной температуре, то со временем его вкус становится все лучше.

Ценителей не много

Свежесваренное пиво на домашнем столе у Марии Курило не часто встретишь, иногда семья по праздникам позволяет себе выпить немного, так как пиво нынче довольно дорого — 175 рублей за литр. Сама она не большой любитель пива, но по долгу службы ежедневно, перед тем как наливать его в кегу, нужно пробовать пиво на готовность и вкус: как оно сегодня себя чувствует. Ведь каждый день его вкус меняется: чем больше стоит, тем насыщенней вкус. Кстати, живое пиво хранится от 5 до 7 дней, а бутылочное — до 6 месяцев. Разница в том, что живое пиво не пастеризуется, не фильтруется и готовится без консервантов. И с каждым годом его становится все меньше. Причины понятны: трудоемкий процесс производства увеличивает стоимость живого пива по сравнению с бутылочным или сваренным на порошках. Да и ценителей, готовых переплачивать, не так уж и много...