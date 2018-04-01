С Месси и без него…

Группа C: лучшая ли Аргентина?

Когда жребий во главе группы C на решающем этапе мундиаля-2018 назвал серебряного призёра ЧМ-2014 в Бразилии сборную Аргентины, дав ей в соперники сборные Исландии, Хорватии и Нигерии, то мнения специалистов разделились. Одни утверждали, что команда пятикратного владельца «Золотого мяча» 30-летнего Лионеля Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 гг.), как говорится, на ура! выйдет в 1/8 финала, а другие были иного мнения: спустя четыре года после Бразилии Месси и его партнёры не столь сильны, чтобы запросто расправиться со ставшими достаточно авторитетными соперниками по группе, прежде всего, с хорватами.

Задиристые дебютанты

Чтобы пробиться на футбольные поля России, двукратным чемпионам мира 1978 и1986 годов аргентинцам довелось пролить немало пота в зоне КОНМЕБОЛ, где они заняли третье место, отстав от Бразилии на тринадцать, а от Уругвая — на три очка. В то же время дебютант ЧМ сборная Исландии заняла первое место в группе I зоны УЕФА, где смогла опередить Хорватию, Украину, Турцию, а нигерийцы тоже первенствовали в группе B зоны КАФ. Зато бронзовому призёру ЧМ-1998, сборной Хорватии, пришлось сыграть стыковые матчи в зоне УЕФА со сборной Греции, в которых дома балканцы одержали крупную победу — 4:1, а в гостях сохранила нули на табло стадиона — 0:0.

Состязания в этой группе начинаются 16 июня. В этот день на московском стадионе «Спартак» встречаются Аргентина — Исландия, а в Калининграде — Хорватия — Нигерия. На второй тур будет отведено два дня: 21 июня в Нижнем Новгороде играют Аргентина — Хорватия, а 22 июня в Волгограде сойдутся на поле Нигерия — Исландия (18:00). В третьем туре в Санкт-Петербурге встретятся Нигерия и Аргентина, а в Ростове-на-Дону — Исландия и Хорватия.

Сборная Аргентины

Следует отметить, что «бело-голубые» входят в узкий круг сборных, которые становились чемпионами мира, выигрывали Кубок конфедераций — 1992, Олимпийские игры (2004 и 2008 гг.), четырнадцать раз побеждали в Кубке Америки.

Ну а теперь всё зависит от самочувствия Месси, которого наставник сборной Хорхе Сампаоли, возглавивший команду с 26 мая прошлого года, просит до чемпионата мира не играть за «Барселону», а залечить все травмы. Ведь, играя недавно контрольный матч без своего капитана и признанного лидера со сборной Испании, экс чемпионы мира были биты по всем статьям — 1:6 (!). И это притом что к ЧМ-2018 готовятся известные игроки. Ворота защищает 31-летний Серхио Ромеро из «Манчестер Юнайтед», с которым неплохо взаимодействуют защитники — 33-летний Хавьер Маскерано, выступающий за китайский «Хэбэй Чайна Форчун», 28-летний Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед») и 30-летний Николас Отаменди («Манчестер Сити»). В полузащите играют «забивные» мастера — 30-летний Анхель Ди Мария (французский ПСЖ), 29-летний Эвер Банега (испанская «Севилья»), 23-летний Леандро Паредес (санкт-петербургский «Зенит»), а в нападении — 29-летний Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), 30-летний Гонсало Игуаин (итальянский «Ювентус»).

Сборная Хорватии

Она существует с 1990 года, когда Хорватия получила независимость от Югославии, за сборную которой выступали на чемпионатах мира и Европы многие хорваты. Чемпионат мира — 1998 во Франции явился первым для сборной самостоятельного государства, которая пробилась туда под руководством Мирослава Блажевича, имея в своих рядах уже хорошо известных в Европе мастеров: Давора Шукера, Дарио Шимича, Нико Ковача, Горана Влаовича и других, которые в стыковых матчах переиграли сборную Украины — 2:0, 1:1. Ну а уже во Франции в групповом турнире хорваты пропустили вперёд Аргентину, но оставили за спиной Японию и Ямайку, выйдя в 1/8 финала на Румынию, которую победили — 1:0. В четвертьфинале ребята Блажевича совершили сенсацию, выбив из турнира сборную Германии — 3:0 (!), но в полуфинале уступили будущему чемпиону мира французам — 1:2. Однако в игре за третье место с Голландией вновь свои высочайшие качества бомбардира продемонстрировал Шукер, ставший лучшим голеадором первенства с шестью голами, и хорваты удостоились бронзовых наград.

С той поры, всякий раз отправляясь на мундиаль, «клеточники» (так их сборную величают за рисунки на красно-белых футболках) мечтают повторить успех своих предшественников. Не являются исключением и главный тренер нынешней сборной Златко Далич и его ведущие игроки: 33-летний вратарь Даниел Субашич (французское «Монако»), защитники — 32-летний Ведран Чорлука (московский «Локомотив»), 26-летний Домагой Вида (турецкий «Бешикташ»), 30-летний Иван Стринич (итальянская «Сампдория»), полузащитники — 32-летний капитан сборной Лука Модрич и 23-летний Матео Ковачич (оба — мадридский «Реал»), 30-летний Иван Ракитич («Барселона»), 23-летний Марио Пашалич (московский «Спартак»), нападающие — 31-летний Марио Манджукич (итальянский «Ювентус»), 30-летний Никола Калинич (итальянский «Милан»).

Сборная Нигерии

Это одна из самых заметных сборных Чёрного континента, в шестой раз, ныне под руководством 65-летнего немецкого наставника Гернота Рохра, участвует в решающей части чемпионата мира, и трижды (1994, 1998, 2014 гг.) становилась участником 1/8 финала, каждый раз демонстрируя миру новые футбольные таланты, которые регулярно пополняют лучшие клубы, прежде всего, Европы и Америки. Ведь в стране успешно налажена работа с юными футболистами. Нигерийцы — пятикратные чемпионы мира среди игроков до 17 лет. Именно благодаря этой кропотливой работе «суперорлы», как величают национальную сборную болельщики, трижды завоёвывали Кубок африканских наций (1980, 1994, 2013 гг.), четыре раза занимали второе и семь раз — третье место. В свою очередь пять побед отпраздновали нигерийцы на молодёжном, и три — на юниорском Кубке Африки. Именно на этих чемпионатах оттачивали своё мастерство ныне ведущие игроки сборной: 25-летний защитник Брайан Идову (пермский «Амкар»), 30-летний капитан команды, полузащитник Джон Оби Микел (китайский «Тяньцзинь Тэда»), нападающие — 30-летний Ахмед Муса (московский ЦСКА) и 25-летний Виктор Мозес (лондонский «Челси»).

Сборная Исландии

Северная страна, в которой жителей меньше, чем в Симферополе, всего-то 320 тысяч, произвела настоящий бум на чемпионате Европы — 2016 во Франции. В группе она заняла второе место, сыграв с будущим чемпионом континента Португалией (1:1), Венгрией (1:1), Австрией (2:1), в 1/8 финала уложила на лопатки Англию (2:1), но в четвертьфинале уступила хозяевам первенства сборной Франции (2:5). И, как говорится, вошла во вкус и в отборочном турнире к мундиалю-2018 одержала в группе семь побед в 10 матчах, заняв первое место.

Интересно, что в сборной Исландии, которую тренирует Хеймир Хадльгримссон, выступают трое нынешних игроков «Ростова»: защитники — 31-летний Рагнар Сигурдссон и 24-летний Сверрир Ингасон, 27-летний форвард Бьорн Сигурдарсон. Именно они, вместе с 28-летним капитаном команды, полузащитником Ароном Гуннарссоном («Кардифф Сити», Уэльс) и его ровесником, нападающим Колбейнном Сигторссоном, являются самыми уважаемыми футболистами в стране гейзеров.