Зима передаёт эстафету

Хоккейные страсти продолжаются в новом сезоне

Не случайно в МОК всё чаще и чаще заводят разговоры о том, как это уже бывало в минувшем веке, что хоккей с шайбой необходимо включать в программу летних, а не зимних Олимпийских игр, а вместо него проводить состязания по хоккею с мячом. Если это произойдёт, то и чемпионаты мира будут проходить в разгар лета, а сама игра превратится в круглогодичную.

В третий раз «АК Барс»

После того как в розыгрыше Кубка Гагарина в финале Западной конференции московский ЦСКА одержал сенсационную победу над победителем регулярного чемпионата санкт-петербургским СКА (4:2), мало было специалистов, которые бы взяли на себя смелость предсказать, что победитель Восточной конференции казанский «АК Барс» сможет предъявить москвичам свои серьёзные аргументы в борьбе за желанный приз. Ведь на чаше весов у армейцев находилась группа олимпийских чемпионов недавних зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане, каковых в рядах казанцев не было. Но зато ими руководил уже дважды приводивший «барсов», в 2009 и 2010 годах, к победе в желанном кубке 63-летний специалист, в прошлом легендарный советский мастер хоккея Зинэтула Билялетдинов, а в команду возвратился 37-летний форвард Денис Зарипов, который уже четыре раза держал огромный приз над головой, дважды в «АК Барсе» и столько же раз в магнитогорском «Металлурге» (в 2014 и 2016 годах).

Большое значение имел и тот факт, что первые две игры главного финала состоялись в Казани, и их с одинаковым счётом (2:1) выиграл «АК Барс», после чего клубы на две встречи переехали в Москву. Но хоккеисты ЦСКА, уже однажды без успеха выступавшие в решающей части этого популярного турнира, только смогли одержать победу в третьем поединке (в добавочное время, 3:2), но в четвёртом, на глазах своих преданных болельщиков, потерпели очередное поражение — 1:3. По положению о розыгрыше приза, носящего имя первого космонавта мира, пятая игра вновь проводилась в столице Татарстана. И её, под занавес третьего периода, выиграли хозяева площадки — 1:0. С общим счётом 4:1 первенствовал «АК Барс», который в третий раз, в десяти проведенных розыгрышах, стал владельцем Кубка Гагарина и трижды — чемпионом Российской Федерации, оставив серебряные награды ребятам из легендарного московского ЦСКА. Рекордсменами этого главного турнира Континентальной хоккейной лиги тоже стали нынешние казанцы: в третий раз его выиграл тренер Зинэтула Билялетдинов и в пятый раз — форвард Денис Зарипов. После окончания турнира 19 игроков из двух этих команд получили приглашение в сборную России, которая на этой неделе (26–29 апреля) будет выступать на четвёртом этапе Евротурхоккея, на «Шведских хоккейных играх», последней репетиции перед стартующим 4 мая в Дании чемпионатом мира — 2018. Но все итоги этого события мы подведём в следующем номере «КТ», который увидит свет уже в дни мирового первенства. Тем более что недавнее выступление нашей сборной на этапе Евротура — «Чешских играх — 2018», под руководством нового главного тренера Ильи Воробьёва, мягко говоря, произвело негативное впечатление. Ведь наши парни проиграли шведам, финнам, чехам, возвратившись в родные пенаты на круглых нолях, чем осложнили себе борьбу за главный приз нынешнего Евротура. Хотя после двух первых этапов, сыгранных в Финляндии и России, наши мастера ходили в лидерах этого популярного турнира.

Казань торжествует!

Ещё до победы «АК Барса» в чемпионате страны и в КХЛ столица Республики Татарстан торжествовала по поводу безоговорочной победы казанских волейбольных команд — мужская «Зенит» и женская «Динамо» — в Лиге европейских чемпионов. Разумеется, местные поклонники спорта были уверены, что эти два клуба станут и чемпионами России в Суперлиге-2017/18. Но если ребята близки к этой цели, играя в финале с одноклубниками из Санкт-Петербурга и выиграв два первых поединка — 3:2 и 3:0, до трёх побед в пяти запланированных встречах, то девушки уже завершили свой чемпионат.

В нём в финале тоже сошлись одноклубницы из казанского и московского «Динамо». В трёх встречах подряд успех сопутствовал столичным волейболисткам — 3:0, 3:2, 3:2. Девушкам из Казани достались серебряные награды, а бронза была вручена красноярскому «Енисею», которому понадобилось четыре поединка, чтобы взять верх над легендарной екатеринбургской «Уралочкой» — 3:1, 1:3, 3:1, 3:2.

Несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации» заслуженному тренеру СССР и России по волейболу, 80-летнему наставнику «Уралочки», Николаю Карполю. Уникальный специалист, большой друг крымского спорта, влюблённый в наш полуостров, стоял у руля женских сборных СССР, СНГ, России, с которыми завоевал титулы олимпийских чемпионов 1980 и 1988 годов, трижды был серебряным призёром Олимпиад, побеждал на чемпионатах мира и Европы. Он добился уникального достижения с родной екатеринбургской «Уралочкой», которая одиннадцать раз становилась чемпионом СССР и четырнадцать — чемпионом России, восемь раз выигрывала Кубок европейскаих чемпионов. Кроме этого, Николай Васильевич внёс свою немалую лепту в развитие женского волейбола в Белоруссии, Словении, Германии, за что удостоился чести быть внесённым в «Зал Славы мирового волейбола». И очень приятно, что до сегодняшнего дня опытнейший специалист возглавляет екатеринбургскую «Уралочку».

На пороге финала

Когда читатель откроет этот номер нашего еженедельника, он, в отличие от нас, уже будет знать имена нескольких команд, которые добились права в четвертьфинале плей-офф мужской Евролиги выступать в «финале четырёх». Для этого необходимо было в каждой паре одержать три победы в запланированных пяти матчах.

В тот момент, когда готовился к печати этот материал, со счётом 2:0 московский ЦСКА выигрывал у соотечественников из подмосковных «Химок» (98:95 и 89:84), а турецкий «Фенербахче» — у испанской «Басконии» (82:73 и 95:89). В то же время ничейный счёт (1:1) сохранялся в поединках греческого «Панатинаикоса» с испанским «Реалом» из Мадрида (95:67 и 82:89), и у греческого «Олимпиакоса» с литовским «Жальгирисом» (78:87 и 79:68). Третьи по счёту поединки четвертьфинала были сыграны 25 и 26 апреля.