Соседские разборки

Что делать, если соседи заняли часть вашего участка забором или строением?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, что делать, если соседи заняли часть вашего участка забором или строением. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Попробовать по-хорошему

На практике нередко возникают разногласия между владельцами смежных участков. Вы решили провести межевание своего участка (установление границ земельного участка) и после проделанной процедуры выяснилось, что сосед занимает часть вашего участка, поставив, например, забор на вашей территории. С чего начинать?

В первую очередь необходимо сверить данные кадастрового паспорта (выписки) с результатами, полученными в ходе межевания. Согласно правилам установления на местности границ объектов землеустройства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 688, границы объектов землеустройства устанавливаются на местности в соответствии с кадастровыми данными о таких объектах. Государственный кадастр недвижимости содержит информацию о координатах характерных точек границ (точек, с помощью которых описание границ может быть изменено или разделено на части), по которым границы объекта землеустройства и устанавливаются. Следовательно, требуется установление поворотных точек и межевых знаков, сведения о которых находятся в кадастре недвижимости и служат границами земельного участка. Данные работы могут проводиться организацией (кадастровым инженером), специализирующейся на землеустройстве и обладающей соответствующей лицензией.

После получения сведений о закреплении границ можно известить собственника смежного участка о неправомерном занятии части земельного участка и попробовать разрешить ситуацию в мирном досудебном порядке. Но, как показывает практика, соседи не идут на контакт, при этом считают границы своего участка правильными и переносить забор или убирать строение тем более не собираются.

Если нет компромисса

В случае отсутствия достижения компромисса с соседями остается дорога одна — обращаться в суд с исковым заявлением. Необходимо будет восстановить существовавшее до нарушения прав положение.

Границы земельного надела устанавливаются в рамках судопроизводства после подачи стороной, чьи права были ущемлены, соответствующего иска. Предметом исковых требований является признание границы между участками, установленной на основании координат характерных поворотных точек, а также восстановление прошлых границ вашего участка. Исковое заявление должно содержать просьбу установить границы вашего участка. При подаче искового заявления вы в обязательном порядке должны иметь соответствующие права на участок земли, в соответствии с которыми вы сможете требовать согласовать границы. К таким правам относится в первую очередь право собственности, а также право постоянного пользования и пожизненного владения, право аренды участка, который находится в государственной или же муниципальной собственности, если срок такой аренды превышает пять лет. Обязанность подтверждать нарушение границ лежит на вас как на заявителе. Для подтверждения необходимо будет представить суду кадастровый паспорт (выписку) и информацию о межевании вашего участка.

К сведению, обратиться в суд можно будет лишь после процедуры предварительного урегулирования конфликта с соседом, захватившим часть вашей земли. Перед подачей иска в обязательном порядке осуществляется претензионное обращение к лицу, захватившему часть вашего участка, содержащее требование о переносе забора или строения и др. в соответствии с установленными границами вследствие проведения кадастровых работ по межеванию участка.