Крымский подвижник

20 апреля 1857 года родился врач, ботаник, основатель Карадагской биостанции Терентий Вяземский

О Вяземском сегодня пишут часто и пространно. В обязательном порядке упоминая, что он, мол, осознанно отказался от служения богу и отдал жизнь науке. Сам же Вяземский, совершая свой главный в судьбе выбор, думал иначе — он хотел практиковать добро, а не разглагольствовать о нем.

Мимо не пройти

«- Не объясните ли вы мне,.. как пройти на Карадаг?

— А вам куда, собственно: на вершину Карадага или в имение доктора Вяземского, где он какую-то там станцию организует?

— И туда, и туда! — отвечал я.

— Ну, тогда я советую вам идти южным перевалом, который начинается за Кордонной балкой — вот там! — показала она на склон горы, закрывавшей Коктебель с запада. — Подниметесь грунтовой дорогой на перевал, а там свернете направо и напрямик, через лес, подниметесь на вершину, где сейчас какие-то пуццоланы собираются добывать. Оттуда можно мимо источника спуститься прямо к Вяземскому.

— За один день можно обернуться туда и обратно?

— О, легко! — рассмеялась хозяйка. — Только Вяземский вас вряд ли отпустит — он такой радушный и обязательно оставит ночевать...»

Так вспоминает о своем путешествии по нехоженому Крыму в 1909 году И. И. Пузанов.

Действительно, о душевной (и не только) щедрости Терентия Вяземского за восемь лет его пребывания на крымской земле узнали все от мала до велика в радиусе многих километров от задуманного им «монастыря науки». Он с удовольствием водил гостей по стройке и с энтузиазмом рассказывал о задуманном, своей «программе максимум». Мол, вот дострою и...

«...В двенадцати лабораториях будут заниматься представители различных отраслей естествознания, как, благодаря искусственно получаемой температуре, станция сможет работать круглый год. Украшением станции явятся огромные аквариумы, из которых один сооружается перед станцией на открытом месте и будет под огромным стеклянным куполом воссоздавать с полной иллюзией жизнь Черного моря».

Так планы Вяземского описывал С. Султанов в одном из августовских номеров газеты «Утро России» за 1913 год.

А еще Вяземский мечтал создать приют для больных ученых и студентов, нуждающихся в горном воздухе, солнце и море. Хотел, чтобы в нем они жили круглый год, не отрываясь от своих научных занятий и не заботясь о материальной стороне пребывания на Карадаге...

Мечты сбывшиеся и не очень

Это «не заботясь о материальной стороне», наверное, было самой потаенной мечтой самого Вяземского. Главная характеристика светлого будущего, которое ему хотелось построить. Он не умел и не хотел считать деньги, тем более их делать. Но был вынужден и считать и пытаться делать. Получалось плохо.

Будучи известнейшим в Москве приват-доцентом, преподавая на кафедре физиологии, имея обширную частную практику и, в конце концов, очень даже удачно женившись, Вяземский, казалось, мог позволить себе такую роскошь, как воплощение в жизнь любого масштабного проекта. Мог. При условии, что ко всем своим достоинствам был бы еще и дельцом. Но, увы, что-что, а это было не про него.

Когда в 1901 году Терентий Вяземский купил за 30 тысяч рублей около 50 десятин (55,6 га) земли и невзрачный одноэтажный домишко у подножия горного массива Карадаг, многие его знакомые покрутили пальцем у виска. Мол, круто переплатил. Судите сами, Антон Павлович Чехов (личность не менее творческая и, казалось бы, по умолчанию также не очень-то практичная) на покупку земли в Ялте и строительство дома и то потратил меньше, 24 тысячи. А ведь Ялта — это цивилизация, в отличие от безлюдной местности близ Карадага.

Не поняли «человека не от мира сего» и местные. Жители близлежащей деревни Отузы только диву давались: «Зачем было покупать столько земли, если ничего на ней не делать? Просто так, что ли?»

Нет, не просто так. Первые годы Вяземский ничего не делал на своем бескрайнем участке по самой прозаичной причине — у него не осталось средств. Зато, к счастью, еще остались в его окружении люди, готовые поддержать крымские проекты Вяземского.

В жизнеспособность идей Терентия Ивановича поверил его коллега по Московскому университету, физиолог, биохимик, заслуженный профессор, действительный статский советник Лев Мороховец. Он начал помогать Вяземскому как в его научных изысканиях, так и финансово. И в 1907 году строительство первой в мире природной биологической станции, наконец, началось.

Строительство шло семь лет и закончилось в марте 1914 года. А в сентябре этого же года Терентия Вяземского не стало. Он воплотил в жизнь свою главную мечту, но сам так и не пожил, не заботясь о материальной стороне. «Пожить бы еще три года, чтобы увидеть, как станция заживет, — писал он, когда болезнь уже изрядно подточила его силы. — Всего еще нужно тысяч тридцать. Построим библиотеку. Оборудуем станцию. И тогда приходи, ученая Русь, добро пожаловать!»

Ничего личного

Незадолго до смерти Терентий Иванович Вяземский передал землю, корпуса, оборудование и самую большую ценность — сорок тысяч томов уникальной научной библиотеки Обществу содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова. В условиях дарения было оговорено, что общество должно уплатить профессору Мороховцу 15 тыс. руб. в качестве покрытия затрат, понесенных им в ходе строительства. Со стороны Вяземского пожертвование было безвозмездным. Он хотел лишь одного, в своем завещании Вяземский указал: «Выражаю пожелание, чтобы оно (имущество) служило целям и нуждам научной станции в Карадаге».