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СпецпроектОбзор прессы

Злорадство и мстительность

Градус напряженности в украинских СМИ зашкаливает

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации в Крыму, снова отличились и откровенной пропагандой, и смакованием проблем крымчан, оказавшихся на территории Украины.

...а про учения без флота — тишина

На этой неделе украинские СМИ практически обошли вниманием учения своих военных — пограничников, сил флота и связи на границе с Крымом, которые прошли, если верить источникам, без того самого флота. Парадокс, но понятно, как шутят в Одессе. Плюс ещё может быть — нечего было показывать в принципе. Но все очень внимательно показали учения Российской армии в то же время. Рассказали, со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России, что Российская армия «начала в Крыму учения, на которых отрабатывается выявление кораблей условного противника. Отмечается, что в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы. В ведомстве напомнили, что в Крыму размещены российские расчеты ракетных комплексов „Бастион“ и „Балл“. Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходят на полигоне боевой подготовки в Крыму. На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт», — говорится в сообщении. Что ж, полезная информация. Есть над чем задуматься адекватному читателю, отличающему пропаганду от реальных новостей. К этому можно лишь добавить, что недавно, в феврале, расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Балл» Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей. Также в 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Украина закроет внутренние воды

Данный ресурс на этой неделе отличался более-менее адекватной подачей информации, касающейся Крыма. В частности, сообщалось, что вход российских судов во внутренние водные пути Украины могут запретить. С такой просьбой в Совет национальной безопасности и обороны обратился заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, по его словам, «факт нахождения российских судов на реках Украины недопустим». Также в ближайшее время украинские правоохранители собираются выявлять «несанкционированные заходы судов в закрытые порты Крыма и привлекать их экипажи к ответственности». Каким образом они собираются это делать — загадка даже для специалистов.

Злые краски

Классический пример политической пропаганды представил на этой неделе сайт крупного украинского телеканала. Речь об освещении ситуации с задержанием на украинской границе российской общественницы, руководителя крымского отделения общественного движения «Волонтёры Победы» Елены Одновол, которая ехала из Крыма к родственникам. Оцените сами, какие пассажи, в каких злобных красках подана эта новость. «СБУ задержала фанатку Путина, которая активно помогала на выборах в Крыму... Она считала, что сделала прекрасную карьеру... ей доверили пожимание руки вождя... Вот оно, светлое будущее! И только когда Елена вручила документы украинским пограничникам, она вдруг поняла, что российское телевидение смотрит не только Путин... но и Главное управление Службы безопасности Украины... То экипаж „Норда“, то доверенное лицо Путина — отличная работа. В украинских тюрьмах давно не хватало такого экземпляра...» Вот какой взгляд на вещи внушает нынешняя украинская пропаганда... И, безусловно, это целенаправленная провокация накануне Дня Победы.

Мытарства «нордовцев»

А вот что пишут в украинской прессе о ситуации с пиратским захватом крымского, российского сейнера «Норд» в нейтральных водах со всем экипажем — гражданами России. Дескать, моряки «Норда» могут вернуться в Россию. Только сначала нужно выплатить штраф в размере до 3,5 тысячи гривен за попытку покинуть территорию Украины. Ранее сообщалось, что дипломаты России попытались вывезти экипаж в собственном автомобиле, но были остановлены пограничниками. И эта попытка была не первая. Пограничники уже передали составленные протоколы в суд, который должен рассмотреть документы и вынести соответствующее решение. Есть и условие — они могут уехать только как граждане Украины, по украинским паспортам.

Также ранее сообщалось, что два моряка из экипажа «Норда» смогли покинуть территорию Украины и прибыли в Крым. Остальные семь человек, по словам их адвоката, находятся на Украине, «поскольку у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 года

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Просмотров: 63 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:39

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