Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... работать некому
Самые жирные куски
Пять смертей на переезде
Устали бороться
Говорят, что... вместо озеленения получи ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Оригинальные гарниры к шашлыку

Майские праздники обычно отмечают на природе. Что еще можно приготовить для пикника, кроме традиционных мясных и рыбных блюд?

Несовместимость в природе

У деревьев и кустарников тоже могут быть идеологические противники.

При разбивке сада следует помнить о предпочтениях и слабостях своих зеленых питомцев

— Яблоня, к примеру, хорошо уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней, но плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

— Картофель, растущий в междурядьях яблонь, в прямом смысле отравляет почву и, по сути, жизнь яблоням. Причем настолько серьезно, что ухудшается вкус плодов и нарушается их развитие.

— Груша будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей. А черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник и барбарис грушу угнетают.

— Для вишни подходящими соседями станут яблоня и виноград.

— А о том, что запах капусты дурно влияет на виноград, было известно еще в древности.

Навстречу лету

В воскресенье, 29 апреля, в парках Симферополя состоится торжественное открытие туристического сезона.

Праздник начнется в 10:00 сразу на трех городских площадках: в сквере им. Тренева, парке им. Шевченко и Детском парке. Для посетителей будут подготовлены бесплатные экскурсии и разнообразные конкурсы.

В 14:00 открывать туристический сезон начнут в парке им. Гагарина. «Вас ожидает концерт, мастер-классы, литературные беседки, спортивные мероприятия, детская зона, творческий лекторий, FOOD-зона и другие интерактивные развлечения», — обещают организаторы.

Новая жизнь столичного аэропорта

В Симферополе начал курсировать новый транспортный маршрут № 77 — «Аэропорт Центральный — Новый Аэровокзальный». Всего на линии задействовано 2 единицы транспорта, пассажиропоток пока оценивается как средний. Стоимость проезда в автобусах по новым маршрутам составляет 13 рублей.

Также в симферопольском аэропорту водителям временно разрешили парковаться бесплатно. По словам директора по связям с общественностью воздушной гавани Крыма Игоря Лаптева, в настоящее время парковка работает бесплатно в целях адаптации водителей к новой схеме движения и расположению парковочных зон. Как долго будет действовать эта мера, пока неизвестно.

Овощи на гриле (овощной шашлык)

Ингредиенты (на 8 порций):

• 2 небольших кабачка;

• 2 цукини;

• 8 шампиньонов;

• 8 помидоров (маленьких, но не черри);

• 2 болгарских перца;

• 2 небольшие красные луковицы;

• 3 ст. л. оливкового масла;

• 3 ст. л. лимонного сока;

• 2 зубчика чеснока;

• соль, перец по вкусу;

• свежая или сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

Овощи, грибы и зелень тщательно вымыть.

Кабачки и цукини нарезать кольцами или полукольцами (в зависимости от их размера). У грибов отрезать ножки. Перец очистить от семян и разрезать на 4 части каждый. Лук нарезать кольцами. Готовый картофель очистить от кожуры и разрезать пополам. Смешать лимонный сок, давленый чеснок, масло, соль, зелень. Замариновать овощи и грибы в маринаде на 1 час. Нанизать овощи и грибы на шампур или выложить на горячую сетку для барбекю. Жарить в течение 5 минут. При подаче посыпать зеленью.

Это может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнение к мясу.

Лаваш с брынзой и зеленью на мангале

Ингредиенты (на 8 порций):

• 4 листа лаваша;

• 600 г брынзы;

• 2 пучка зелени;

• 4 зубчика чеснока;

• 50 г сливочного масла (для смазывания);

• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Поделить лаваш пополам. Измельчить зелень и чеснок. Брынзу размять с зеленью и чесноком. Выложить начинку посредине лаваша. Завернуть лаваш конвертом. Смазать лаваш маслом. Жарить на гриле 3-5 минут до золотистой корочки. Начинка может быть и другая.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 477 от 27 апреля 2018 год

Еще статьи:
Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (78)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru