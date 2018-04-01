Оригинальные гарниры к шашлыку

Майские праздники обычно отмечают на природе. Что еще можно приготовить для пикника, кроме традиционных мясных и рыбных блюд?

Несовместимость в природе

У деревьев и кустарников тоже могут быть идеологические противники.

При разбивке сада следует помнить о предпочтениях и слабостях своих зеленых питомцев

— Яблоня, к примеру, хорошо уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней, но плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

— Картофель, растущий в междурядьях яблонь, в прямом смысле отравляет почву и, по сути, жизнь яблоням. Причем настолько серьезно, что ухудшается вкус плодов и нарушается их развитие.

— Груша будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей. А черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник и барбарис грушу угнетают.

— Для вишни подходящими соседями станут яблоня и виноград.

— А о том, что запах капусты дурно влияет на виноград, было известно еще в древности.

Навстречу лету

В воскресенье, 29 апреля, в парках Симферополя состоится торжественное открытие туристического сезона.

Праздник начнется в 10:00 сразу на трех городских площадках: в сквере им. Тренева, парке им. Шевченко и Детском парке. Для посетителей будут подготовлены бесплатные экскурсии и разнообразные конкурсы.

В 14:00 открывать туристический сезон начнут в парке им. Гагарина. «Вас ожидает концерт, мастер-классы, литературные беседки, спортивные мероприятия, детская зона, творческий лекторий, FOOD-зона и другие интерактивные развлечения», — обещают организаторы.

Новая жизнь столичного аэропорта

В Симферополе начал курсировать новый транспортный маршрут № 77 — «Аэропорт Центральный — Новый Аэровокзальный». Всего на линии задействовано 2 единицы транспорта, пассажиропоток пока оценивается как средний. Стоимость проезда в автобусах по новым маршрутам составляет 13 рублей.

Также в симферопольском аэропорту водителям временно разрешили парковаться бесплатно. По словам директора по связям с общественностью воздушной гавани Крыма Игоря Лаптева, в настоящее время парковка работает бесплатно в целях адаптации водителей к новой схеме движения и расположению парковочных зон. Как долго будет действовать эта мера, пока неизвестно.

Овощи на гриле (овощной шашлык)

Ингредиенты (на 8 порций):

• 2 небольших кабачка;

• 2 цукини;

• 8 шампиньонов;

• 8 помидоров (маленьких, но не черри);

• 2 болгарских перца;

• 2 небольшие красные луковицы;

• 3 ст. л. оливкового масла;

• 3 ст. л. лимонного сока;

• 2 зубчика чеснока;

• соль, перец по вкусу;

• свежая или сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

Овощи, грибы и зелень тщательно вымыть.

Кабачки и цукини нарезать кольцами или полукольцами (в зависимости от их размера). У грибов отрезать ножки. Перец очистить от семян и разрезать на 4 части каждый. Лук нарезать кольцами. Готовый картофель очистить от кожуры и разрезать пополам. Смешать лимонный сок, давленый чеснок, масло, соль, зелень. Замариновать овощи и грибы в маринаде на 1 час. Нанизать овощи и грибы на шампур или выложить на горячую сетку для барбекю. Жарить в течение 5 минут. При подаче посыпать зеленью.

Это может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнение к мясу.

Лаваш с брынзой и зеленью на мангале

Ингредиенты (на 8 порций):

• 4 листа лаваша;

• 600 г брынзы;

• 2 пучка зелени;

• 4 зубчика чеснока;

• 50 г сливочного масла (для смазывания);

• соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Поделить лаваш пополам. Измельчить зелень и чеснок. Брынзу размять с зеленью и чесноком. Выложить начинку посредине лаваша. Завернуть лаваш конвертом. Смазать лаваш маслом. Жарить на гриле 3-5 минут до золотистой корочки. Начинка может быть и другая.