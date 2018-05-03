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Чья свалка будет?

На прошлой неделе, когда начала гореть свалка в Каменке, очень в тему появилась информация на сайте госзакупок о том, что департамент горхозяйства администрации Симферополя начал поиск подрядчика для работ по рекультивации полигона. «Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации мероприятий по реконструкции объекта «Рекультивация полигона ТКО, Симферополь, Республика Крым» в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной заказчиком подрядчику», – говорится в проекте контракта. Стоимость работ не должна превысить 1,038 млрд руб. За эти деньги свалку утрамбуют, накроют специальным покрытием, устроят газон и высадят многолетние растения. Контракт должен быть исполнен до 20 декабря 2019 года. Кому же продадут главную свалку региона?

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

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Просмотров: 197 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 13:23

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