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Пляжный апокалипсис

Не пожелавшего представиться жителя крымской столицы возмущает состояние пляжей в курортном поселке Николаевка: «С каждым годом все лучше и лучше. Николаевка к сезону тоже готова. Лучше бы такие пляжи закрыть вовсе».