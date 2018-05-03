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Пляжный апокалипсис
Не пожелавшего представиться жителя крымской столицы возмущает состояние пляжей в курортном поселке Николаевка: «С каждым годом все лучше и лучше. Николаевка к сезону тоже готова. Лучше бы такие пляжи закрыть вовсе».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года
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