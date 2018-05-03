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Игры в грязи

Говорят, жители крымской столицы крайне недовольны уровнем чистоты в детских зонах отдыха. В качестве наиболее наглядного примера пользователи соцсетей приводят детский лабиринт в Детском парке Симферополя. «Неужели нельзя навести чистоту! Дети же не свиньи!» – сетуют граждане. Правда те, кому посчастливилось (или НЕпосчастливилось?) увидеть данный аттракцион, утверждают, что оснащение для уборки там имеется – на видном месте лежат «грязный веник с жуткими тряпками».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

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Просмотров: 124 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:37

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