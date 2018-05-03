В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

За осмотр Крымского моста берут деньги? Говорят, для того чтобы посмотреть на Крымский мост, нужно заплатить деньги. Так жители и гости города жалуются на охранников у крепости «Керчь», которые не пускают на одну из смотровых площадок, перенаправляя туристов, желающих увидеть своими глазами масштабное строительство, на платную смотровую площадку. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года Еще статьи: Мост как магнит Все на мост! Говорят, что... на ЮБК появился мост-призрак В Крым тянут временный мост Говорят, что... отремонтировали для галочки