Стезёй доносов

Наш опыт подачи жалобы в правоохранительные органы

Последние несколько лет Симферополь страдает от двух проблем: слишком много машин и слишком мало мест для парковки. В результате плохо всем. И водителям, которым негде оставлять свои авто, и пешеходам, которые вынуждены пробираться через лабиринты припаркованных, отирая опостылевшие стальные бока. Сотрудники госавтоинспекции стараются навести порядок, но размеры бедствия, как говорится, превышают. Не пора ли гражданам прийти на помощь правоохранителям?

Пора действовать

Выяснять, почему водители упорно паркуются там, где не положено, можно бесконечно. Большинство мотивирует такое поведение отсутствием достаточного количества узаконенных парковочных мест. В итоге проблема водителя становится общественной. И речь идёт даже не столько о факте нарушения закона, сколько о том, что оставленные в неположенных местах автомобили мешают окружающим: прохожим, другим водителям, машинам экстренных служб, наконец. Но, к сожалению, это волнует далеко не каждого. Бесцеремонное поведение «гениев парковки» фактически стало нормой, что, пожалуй, освобождает остальных граждан от этической дилеммы: можно ли кляузничать на ближнего своего? По всей видимости, жаловаться в уполномоченные структуры на несправедливость, хамство и нарушение закона — долг каждого сознательного гражданина. Некоторых людей приходится воспитывать совместными усилиями, раз у родителей в свое время не получилось.

Делать это можно по-разному, но оптимальнее всего действовать в рамках закона. Заплатит горе-парковщик пару-тройку штрафов, а на четвёртый раз подумает, не помешает ли он кому, оставляя машину в неположенном месте, и чем для него это обернётся. Кстати, сейчас для того чтобы привлечь нарушителя к ответственности, уже не нужно ходить по кабинетам и инстанциям. Для этого есть специальный онлайн-сервис на сайте ГИБДД. Как он работает (и работает ли?), мы и решили проверить.

Подходящий повод не заставил себя ждать. Некий автолюбитель догадался оставить своего стального друга аккурат посреди пешеходной дорожки на набережной реки Салгир — недалеко от здания Министерства юстиции РК. То есть человек сперва проехал по газону, отделяющему набережную от проезжей части, а затем разместил авто на тротуаре. Поскольку дорожка на этом отрезке проложена посреди зелёной зоны, пешеходам приходилось обходить автомобиль по газону. Последний, кстати, на тот момент представлял собой грязное месиво благодаря всё тем же автомобилистам, избороздившим его вдоль и поперёк в поисках места для парковки.

Испытано на себе

Итак, прецедент есть. И наш первый шаг — подготовить доказательства нарушения правил парковки, то есть сфотографировать оставленный в неположенном месте автомобиль. Вообще рекомендуется делать два снимка: спереди и сзади. Но мы ограничились одним. Главное, чтобы на фото было видно место парковки (подтверждает факт нарушения), номер государственной регистрации нарушителя и факт отсутствия водителя (то есть человек остановился не «на минутку»).

Заполучив снимки, отправляемся на сайт ГИБДД. На главной странице находим сервис под названием «Приём обращений» (в разделе «Сервисы»). На ознакомительной странице есть памятка, как правильно составить заявление. Здесь же перечислены причины, по которым госавтоинспекция может отказать в рассмотрении жалобы. Например, если гражданин предоставил недействительные данные о себе или прибег к ненормативной лексике при написании сообщения. Далее переходим непосредственно к заполнению формы и изложению сути претензии. Текст составляется в произвольной форме. Не забудьте написать, где вы застали нарушителя, указать его госномер, и чего вы, собственно, хотите (в нашем случае — привлечения водителя к ответственности). К тексту прикрепляем фотодоказательство. Вот и всё. Получаем присвоенный обращению номер и ждём ответа.

По закону на рассмотрение жалобы у правоохранителей есть 30 календарных дней. Этот срок могут продлить ещё на 30 дней, если необходимо провести дополнительную проверку. Если обращение будет признано необоснованным, заявитель всё равно получит ответ с указанием причин отказа в требованиях. Например, такая ситуация может случиться, когда заявитель не представил необходимых доказательств или фактического нарушения правил не было.

Бремя ответственности

Ровно по истечении положенного срока мы получили ответ из Управления МВД по Симферополю, в котором сообщалось, что по нашему обращению водитель, нарушивший правила дорожного движения, был привлечён к административной ответственности. Предусмотренный законодательством размер штрафа в данном случае составляет 1 тыс. руб. Вообще сумма взыскания за неправильную парковку (в зависимости от серьёзности проступка) варьируется от 500 до 5 тыс. руб. Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях либо в районном суде. Например, в прошлом году, согласно статистике крымского управления госавтоинспекции, было отменено 51 постановление о наложении взыскания за нарушение правил парковки (8 — в судебном порядке, 43 — решением вышестоящего руководства).

Олег Гранковский, врио заместителя начальника Управления ГИБДД МВД по РК:

«Подача обращений в адрес госавтоинспекции МВД по РК с использованием ресурсов интернет-коммуникаций гражданами освоена достаточно широко. Так, в 2017 году в адрес крымского управления ГИБДД поступило 6544 обращения, из которых 5017 (76,6%) — через интернет. По вопросу неправильной парковки в прошлом году поступило 117 обращений. Необходимо дополнительно отметить, что весь комплекс мероприятий, проводимых госавтоинспекцией, направлен прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения, призван дисциплинировать водителей в части недопущения нарушений правил остановки и стоянки, что создаёт должный уровень комфортности дорожного движения для жителей и гостей Крыма».

Аналогичными мотивами руководствуются и граждане, в поисках справедливости обращаясь в правоохранительные органы (приятно, кстати, что те незамедлительно реагируют на правомерные жалобы). Никакой материальной выгоды заявители при этом не получают, зато есть шанс совместными усилиями сделать город более комфортным и безопасным для всех, а не только для тех, кому закон не писан.