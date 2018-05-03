Как прошёл 73-й День Победы в Крыму и за Перекопом

Чем дальше, тем всё чётче понимание — иллюзии о том, что Украина может выздороветь при нынешней так называемой власти в этой стране. А ближайшие политические и социальные перспективы там и того мрачнее. День Победы в этом смысле — отличный, как сейчас модно говорить, маркер. За Перекопом государственная и пропагандистская машины настроены на то, чтобы внушить своим соотечественникам вину за ту победу, в 1945-м. А мы празднуем и чтим. И горько смотреть на дикость, которая происходит на Украине...

Симферополь—Севастополь

Конечно, День Победы был всячески и широко отмечен во всех регионах полуострова — во всех его населённых пунктах и даже за их пределами. Но, естественно, наиболее торжественные и показательные мероприятия прошли, по традиции, в Симферополе и Севастополе.

Столица Крыма отметила День Победы парадом военнослужащих гарнизона и механизированной колонны военной техники. Парад начался с шествия знаменной группы 126-й отдельной береговой обороны 22-го армейского корпуса. Они прошли с государственным флагом России и Знаменем Победы. В пешей колонне прошел личный состав местного гарнизона, отдельной бригады береговой обороны, артиллеристы, офицеры инженерного полка и смешанной авиационной дивизии, бойцы Росгвардии, учащиеся казачьих кадетских классов и юнармейцы. В завершении парада по проспекту Кирова проехала механизированная колонна военной техники: бронемашины «Рысь», спецмашины «Тайфун», БТР-80 и БТР-82А, гаубицы МСТА, системы залпового огня «Град», гаубицы Д-30 и ракетные комплексы С-400. Затем около сорока тысяч крымчан прошли колоннами «Бессмертного полка» по центральным улицам Симферополя с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Колонны «Бессмертного полка» прошли по проспекту Кирова, улице Екатерининской, до парка имени Гагарина, где возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата.

В Севастополе же (который отметил и 74-ю годовщину освобождения от нацистов), торжественные мероприятия начались с традиционного возложения венков и цветов к Мемориалу в честь героической обороны Севастополя 1941-42 гг. В этом году в Севастополе в параде приняли участие полторы тысячи человек. Военнослужащие Черноморского флота, соединений ЮВО, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова, войска Росгвардии, МЧС, юнармейцы и отряд детского центра «Артек». Также было задействовано свыше 30 боевых машин. БТРы, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», гаубицы, бронемашины «Рысь» и «Тигр». Были, как и в Симферополе — мощные ракетные комплексы С-400. А сюрпризом стал исторический танк Т-34 («тот самый, с Сапун-горы», — комментировали горожане движение танка по Центральному городскому кольцу). Затем прошли в парадном стою ветераны и, конечно же, «Бессмертный полк», который собрал около 50 тысяч участников.

И, само собой, праздник в обоих городах закончился концертами и великолепными салютами.

Это у нас. А как у них? Как могло бы быть, если бы не события 2014 года, не возвращение Крыма в Россию? Судите сами.

Предательский сценарий

В сопредельном государстве теперь и речи нет о параде в День Победы. И всё более «сжимают кольцо» вокруг тех украинцев, кто по-прежнему празднует этот праздник. Сегодня там можно считать большой отвагой демонстрацию своих убеждений, связанных с почитанием подвигов предков в Великой Отечественной войне. И такеи люди есть, их немало, но речь не об этом.

На Украине День Победы и все связанные с этой темой мероприятия уже стандартно называют «пророссийскими провокациями», а новости идут под заголовками «последствия празднования». И действительно, 9 мая не прошел без стычек и провокаций в украинских городах. Причём, среди десятков задержанных не все отделаются штрафом, потому что уже есть несколько уголовных дел. Вот лишь некоторые фрагменты печальной картины.

Во Львове «активисты» прервали речь одного из ораторов, который говорил по-русски. «Языком оккупанта говоришь, говори на украинском», — требовали они. А полиция забрала в райотдел пенсионера за красную футболку с надписью «СССР». В Николаеве полиция задержала двух мужчин за советские атрибуты и георгиевские ленты. А некие «мужчины в камуфляже» обливали кефиром участников «Бессмертного полка». В Днепре сквозь кордоны полиции с боем проносили огромную звезду представители организации «Союз советских офицеров». В итоге звезду изуродовали и покрасили в чёрный цвет. В Одессе также задержали несколько человек за участие в «БП» (составили протоколы на пятерых человек, троих оштрафуют за запрещенную символику, двоих будут судить за хулиганство). В Киеве (где местная полиция насчитала около двух тысяч участников «Бессмертного полка») — более двух десятков задержанных, травмы, скандалы, драки... Некоторые киевляне, не побоявшиеся выйти праздновать День Победы, решили замаскировать запрещенные теперь на Украине красные или георгиевские ленты элементами одежды. Открыто с георгиевскими лентами вышла мать погибшей нардепа-регионала Елена Бережная, которая взяла с собой еще и портрет украинского писателя Олеся Бузины, убийство которого так любят смаковать националисты — женщину в конце концов задержала полиция.

Пострадал в Киеве и российский дипломат Константин Воробьев, которого радикалы облили экскрементами и зеленкой. Воробьев сообщил журналистам, что имеет теперь проблемы с глазом и уже обратился к правоохранителям...

И это лишь «вершки». Полная картина радикально черна (или жовто-блакитна, если угодно) и гораздо более возмутительна.

В этой связи, в очередной раз хочется сказать — как же хорошо, что мы дома!..