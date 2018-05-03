Крым без хлеба?

Урожай зерновых может погибнуть из-за засухи

В прошлом году крымские аграрии собрали рекордный для региона (со времён Советского Союза) урожай зерновых — 1,73 млн тонн. Не последнюю роль в достижении высоких показателей сыграли благоприятные погодные условия. А вот нынешний год, увы, оказался чрезвычайно скуп на хозяйственно полезные осадки: затянувшаяся засуха может оставить полуостров без значительной части урожая озимых культур.

Без осадков

Обследование посевов по регионам, проведённое Министерством сельского хозяйства РК, показало, что в большинстве районов республики сложилась критическая ситуация с обеспечением полей влагой. Дальнейшее отсутствие продуктивных дождей может привести к гибели озимых и яровых зерновых на больших площадях. И даже те посевы, которые удастся сохранить, вряд ли дадут полноценный урожай.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

«Согласно аналитике, которую провело наше ведомство, вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развитии. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве. Надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась. Всего за период от посева озимых зерновых 1 октября до 25 апреля 2018 года выпало 173 мм осадков. Это 50% от среднемноголетних показателей».

Для дальнейшего изучения сложившихся обстоятельств была создана рабочая группа из представителей профильных институтов и ведомств, которая выработала рекомендации аграриям по спасению посевов. Положение дел настолько серьёзно, что в некоторых регионах, больше других пострадавших от засухи, возможно, придётся ввести режим чрезвычайной ситуации. Это даст правительству законную возможность в дальнейшем компенсировать хлеборобам хотя бы часть понесённых убытков.

По словам Андрея Рюмшина, к решению проблемы подключилось МЧС, хотя, признаться, не понятно, что конкретно даст это участие. Строго говоря, на данный момент стратегия действий у крымского правительства может быть только одна: уповать на то, что в ближайшие дни погода побалует нивы обильными дождями. Искусственный полив исключён: республика не располагает достаточным количеством воды, чтобы охватить даже часть засеянных территорий. Тем более что имеющиеся в распоряжении сельскохозяйственной отрасли водные ресурсы уже задействованы для полива овощных, фруктовых и ягодных культур.

Сводки с полей

По данным заместителя директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмилы Радченко, наиболее опасная ситуация сложилась на севере и востоке Крыма: в Первомайском, Раздольненском, Джанкойском, Нижнегорском, Советском, Черноморском, Ленинском и Кировском районах. По мнению учёных, там все посевы либо практически погибли, либо погибнут в ближайшие несколько дней, если земля не получит достаточного количества влаги.

Тем временем на местах сообщают, что на самом деле положение пока не столь ужасающее. Например, по данным заместителя главы администрации Черноморского района Владимира Кульнева, на полях региона погибло всего около 10% посевов, так что о чрезвычайной ситуации говорить пока не приходится. На следующей неделе местные власти планируют обследовать состояние яровых, но в целом чиновники оценивают ситуацию как некритическую. Тем более что погода, похоже, меняется, и синоптики пророчат выпадение достаточного количества осадков.

Немногим хуже обстоят дела в Джанкойском районе, который в прошлом году стал одним из лидеров среди крымских регионов по объёму собранного урожая зерновых.

Дмитрий Карандасов, начальник отдела по вопросам сельского хозяйства и поддержке развития сельских территорий администрации Джанкойского района:

«На данный момент состояние посевов неоднородно. Слабо изрежено около 25%, остальные пока в удовлетворительной кондиции. Изреженные посевы, однако, — это ещё не погибшие. Если в ближайшее время пойдут дожди, у нас останется полноценная уборочная площадь, пусть даже с низкой урожайностью. Если нет, то посевы, скорее всего, не выживут. Мне все руководители аграрных предприятий сказали, что нужно подождать ещё недели две, чтобы понять, какие участки будут урожайными, а какие подлежат рекультивации».

В Нижнегорском районе всходы в этом году были получены поздно. Обильные осадки в конце зимы, конечно, способствовали накоплению влаги в почве, но апрель выдался достаточно засушливым, а в мае, до недавнего времени, осадков не было вообще. В итоге растения использовали весь водный запас, который был в почве, и теперь испытывают острый дефицит влаги. Сейчас на большей части сельскохозяйственных угодий района озимые культуры приостановили процесс вегетации и, соответственно, прекратили развитие. Яровые культуры также страдают от недостатка влаги: в нескольких хозяйствах до сих пор не получены всходы. Однако, по словам заместителя главы администрации — начальника управления сельского хозяйства и экономического развития администрации Нижнегорского района Алексея Буркальцева, растения борются за жизнь и ставить крест на будущем урожае пока всё-таки преждевременно.

Возможные последствия

Надо сказать, что за жизнь в данной ситуации борются не только растения. В последнее время в Крыму в кои-то веки стал наблюдаться подъём сельского хозяйства. Долгое время пустовавшие угодья начали активно вводиться в оборот. Но после такого вот неурожайного года мелкие предприятия с малым запасом прочности, скорее всего, просто не смогут вынести бремя убытков, понесённых из-за неурожая. Понятно, что власти постараются выбить для них хоть какую-то компенсацию, но вряд ли это спасёт малый сельхозбизнес от кризиса. Главная же беда в том, что регион всеми силами стремится к наращиванию объёмов аграрного производства при том, что до сих пор нерешённой остаётся проблема водного дефицита на полуострове. В итоге даже самое современное и развитое сельхозпредприятие оказывается в неизбежной зависимости от милости природы.

Что касается потребительского рынка, то на нём неурожай зерновых вряд ли отразится значительным образом. В Крыму выращиваются в основном фуражные сорта зерна, которые, понятно, не используются в пищевой промышленности. Правда, в случае чего, придётся увеличить поставки сырья с материка.

И, наконец, главный вопрос: изменится ли стоимость мучных изделий в рознице? Надо думать, бюджетные сорта не подорожают. Как-никак, цены на хлеб — это не экономика, а политика.