Уголовные личности

Судакский суд над агентом СБУ и трагедия в Емельяново

Картина этой недели оказалась окрашена не только в праздничные цвета. Речь о безопасности крымчан в целом. А в частности — о работе сотрудников ФСБ, которые довели до логического завершения (до суда по соответствующему обвинению) дело о задержании диверсанта на полуострове прошлым летом и о бардаке, который, похоже, стал «визитной карточкой» Нижнегорского района полуострова...

Конец диверсанта

О том, как сотрудники ФСБ обезвреживают на полуострове украинских шпионов и диверсантов мы рассказывали не раз. Но продолжение некоторых таких историй заслуживает отдельных публикаций. Что называется — в продолжение темы. В частности, темы о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, планировавшего диверсии в Крыму. Как стало известно на этой неделе, дело в отношении него направлено в суд. «Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Геннадия Лимешко. Он обвиняется в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Судакский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении управления информполитики республиканского мининформа

Напомним, Лимешко был задержан 12 августа прошлого года. По оперативным данным, он по заданию СБУ должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет в целях прекращения подачи потребителям электроэнергии. Без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты с населением свыше 50 тысяч человек. Также в его задачи входило уничтожение путем поджога лесных массивов в районе Судак — Рыбачье — Алушта. Среди других действий — создание условий для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак — Новый Свет. Диверсант также планировал поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. При задержании у него были изъяты самодельное взрывное устройство, состоящее из двух тротиловых шашек типа «200» и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Позже, в ходе допроса, Лимешко признал свою вину. Он также сообщил, что его куратором в СБУ был некий Дмитрий, который и дал ему задание на проведение диверсионной деятельности в Крыму. «Да, это был человек по имени Дмитрий в составе мариупольского СБУ. Нужно было произвести подрыв линии электропередач, механические разрушения дороги путем обвала камней, а также поджог свалки», — рассказал диверсант на допросе. По его словам, он согласился и получил за выполнение задания 5 тысяч гривен. На оперативном видео ФСБ также был продемонстрирован украинский паспорт Лимешко. По его словам, в 2015 году он прошел подготовку в диверсионной группе, обучался стрельбе и взрывному делу.

Теперь диверсант-неудачник предстанет перед судом. Какое же наказание он получит?..

Бардак в Нижнегорском районе

Жуткие новости пришли из Нижнегорского района. Как стало известно журналистам, бывший заместитель главы администрации Нижнегорского района на своем авто насмерть сбил 49-летнего велосипедиста на улице Центральной села Емельяновка. По свидетельствам очевидцев, экс-замглавы администрации Петр Саврасов на недопустимой для населенного пункта скорости сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста — сторожа местного детсада, который ехал на ночную смену. После столкновения с велосипедистом автомобиль Kia Soul с Саврасовым за рулем снёс электроопору и остановился в пятидесяти метрах от дороги уже у сельских построек.

Водитель автомобиля в ДТП не пострадал — очевидцы говорят, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД якобы подтвердили этот факт. Видео, снятое одним из очевидцев на мобильный телефон, с пояснениями обстоятельств ДТП самого Петра Саврасова также говорит о его определенном состоянии.

На видео водитель признает свою вину. «Я понимаю, что я виноват, но они меня даже не дослушали», — говорит Саврасов, имея в виду сотрудников ГИБДД, после чего предлагает оператору пройти к месту ДТП, где он все покажет. Там водитель рассказывает, что сбил велосипедиста на середине дороги после выхода из поворота на скорости около 100 км/ч. При этом речь виновника ДТП не всегда ясна, заторможена и прерывиста, а руки постоянно трясутся.

Кто же такой Саврасов? После увольнения с поста замглавы администрации Нижнегорского района он работал начальником управления развития предпринимательства и государственного регулирования министерства экономического развития Крыма. В Крым же Саврасов переехал из родного Воронежа уже после воссоединения с Россией.

И, конечно, напрашивается вопрос — понесёт ли этот человек адекватное наказание, или, как это, увы, бывает «отмажется» пользуясь положением, связями, деньгами?.. И ведь это — не единственная на этой неделе негативная информация из района. Если суммировать новости, то складывается впечатление, что там царит настоящий бардак. Например, стало известно. Что начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнегорскому району Крыма подозревается в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом, в частности, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета РФ по Крыму. «Следственным отделом по Джанкою главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнегорскому району по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере, а также гражданки Узбекистана по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ — посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере», — говорится в сообщении.

Но, впрочем, есть резон надеяться на наведение порядка. Хотя бы в этом случае. Ведь, как стало известно журналистам, в МВД по Республике Крым заверили: по данному факту назначено служебное расследование, действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка. Он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.