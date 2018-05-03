Регион повышенного внимания

Западные СМИ предлагают самый широкий выбор крымских тем

На этой неделе наиболее популярные у зарубежной аудитории «крымские новости» были очень разными. Здесь и информация о детях сирийского лидера, и светская колонка для самых богатых, и профессиональный праздник, корни которого находятся в Крыму, и сообщение об очередной трагедии...

Крым для детей Асада

«Президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере Артек, в Крыму», — сообщает одно из ведущих западных СМИ. «В Артеке заявили, что у них в прошлом году побывали более сорока сирийских детей. Не привели никаких деталей об отдыхе, но указали, что они стали лучше понимать Россию», — следует далее в сообщении. Немного больше эта тема раскрыта в новостных сирийских лентах, из которых следует: по словам Асада, его дети интересуются возведением Крымского моста и следят, как идет его строительство. А в Артеке, как сообщается, выделяют путевки в том числе детям из Сирии. «В этом году майская смена у нас патриотическая, посвященная Дню Победы, возможно, что в майскую смену дети из Сирии приедут к нам опять, но пока точной информации об этом нет», — сообщают в Артеке.

Корни британской традиции

Британские медсёстры и их коллеги по всему миру, как пишет издание, каждый май празднуют так называемую Неделю медсестёр. Неделя приурочена ко дню рождения (12 мая) Флоренс Найтингейл, которая на Западе считается родоначальницей «гуманного ухода», женщиной, сделавшей революцию в госпитальном деле. В частности, «она с 1854 года ухаживала за британскими солдатами Крымской войны. Когда Найтингейл приехала в Крым, смертность в госпиталях составляла 50–60 процентов. От антисанитарии погибало больше людей, чем от пуль на поле боя. Условия были плачевными, но под ее командованием медсестры быстро установили порядок. Они очистили больницу, создали кухни, чтобы обеспечить сбалансированное питание, поставили экраны, чтобы обеспечить конфиденциальность пациентов, и создали рекреационные мероприятия для восстановления сил солдат. Через полгода смертность среди раненых снизилась до двух процентов».

Для богатых

Дженсис Робинсон — особый человек в мире вина. Вот уже несколько десятилетий она — авторитетный и очень дорогостоящий винный критик. На этот раз дама рассказала о «редком винтажном крымском вине». Чтобы понять уровень её клиентуры, просто приведём цены на вина, о которых она рассказывает или их предлагает.

Белый Мускат (1983 г.) — £139

Кокур Сурож (1971 г.) — £115

Белый Мускат Ливадия (1964 г.) — £188

Белый Мускат (1959 г.) — £247

Пино Гри (1949 г.) — £298

Кагор «Аю-Даг» (1939 г.) — £372

Токай «Ай-Даниль» (1894 г.) — £2,651.

Сам блог винного критика интересен, в первую очередь, «светским тоном, переплетённым некоторой историей». Например, как пишет Робинсон, когда в ноябре прошлого года на банкете лорда-мэра в Лондоне Тереза Мэй в чём-то не хотела уступать в разговоре с Владимиром Путиным, сотрудники российского МИД для «расслабления и настроения» предлагали ей исключительно «долгоживущие вина Массандры из винодельни царя Николая II». Робинсон рассказывает и про то, что для производства используется «более чем 3 км тоннелей, раскопанных грузинскими шахтерами... Массандра была спроектирована в 1890-х годах, чтобы производить и выдерживать вина для близлежащих дворцов, где русский двор проводил свое лето». Сказано немного и о подвиге спасения массандровской винной коллекции вот такими словами: «Сталин также явно ценил содержимое массандровских погребов, где хранились сокровища со всего мира. Он отправил их на Тбилисский винный завод № 1, чтобы они не попали в руки нацистов, и вернул обратно в конце Второй мировой войны».

Трагедия из-за птицы?

Многие ведущие западные издания облетела новость о том, что в четверг, 3 мая, у побережья Сирии упал российский истребитель. По информации западных СМИ, самолет СУ-30СМ был дислоцирован в Сирию из Крыма и входил в состав 43-го отдельного штурмового авиационного полка Черноморского флота. Якобы несколько таких истребителей месяц назад были размещены на сирийской авиабазе Хмеймим с авиабазы Новофедоровка, расположенной недалеко от города Саки в Крыму.

Самолет упал в Средиземное море после взлета с авиабазы Khmeimim. В авиакатастрофе погибли два члена экипажа. По предварительным данным Минобороны России, катастрофа могла произойти в результате попадания птицы в двигатель самолета во время взлета.