Третья победная волна

Группа E: главный претендент на золото

С первого чемпионата мира по футболу сборная Бразилии всегда была основным претендентом на золото. Так было во всех двадцати предыдущих мундиалях. И стоило во время жеребьёвки XXI чемпионата мира, который 14 июня стартует в Москве, сборной Бразилии попасть в группу E вместе со сборными Швейцарии, Коста-Рики и Сербии, как специалисты сразу же отдали им победу в группе, предсказав выход в финал мундиаля-2018.

Кто сильнее всех?

Бразильцы больше всех в мире становились чемпионами — пять раз (в 1958, 1962, 1970, 1994, 2002-м годах) и участвовали в решающей части всех ЧМ. Да и в Россию они пробились без особых усилий, с большим отрывом в очках опередив в зоне Южной Америки всех соперников, в том числе и экс чемпионов планеты — Уругвай и Аргентину. С первого места шагнула в решающую часть первенства и сборная Сербии, ставшая лучшей в группе D зоны УЕФА, в своём третьем старте отстаивая честь самостоятельной страны. Ну и, уже имея выходы в четвертьфинал в своё время, ныне прорвались в Россию Швейцария (1934, 1938, 1954 гг.) и Коста-Рика (2014). Но если костариканцы на этот раз заняли второе место в зоне КОНКАКАФ, то швейцарцам довелось провести стыковые матчи со сборной Северной Ирландии — 1:0 и 0:0. Причём победу им принесла игра в гостях.

Группа E начинает игры в нынешнем первенстве 17 июня. В этот день в Самаре встречаются Коста-Рика и Сербия, а в Ростове-на-Дону — Бразилия и Швейцария. Матчи второго тура состоятся 22 июня. В Санкт-Петербурге сыграют Бразилия — Коста-Рика, а в Калининграде — Сербия — Швейцария. Заключительные поединки запланированы на 27 июня. На московском стадионе «Спартак» сойдутся Сербия с Бразилией, а в Нижнем Новгороде — Швейцария с Коста-Рикой.

Сборная Бразилии

Не случайно эту сборную в Южной Америке называют не иначе как «Селесао» («Избранные»). Ведь в активе «Пентакампеонов» насчитывается ещё по два комплекта завоёванного на мундиалях серебра (1950, 1998) и бронзы (1938, 1970). Бразильцы четыре раза владели Кубком конфедераций (1997, 2005, 2009, 2013-й), становились победителями Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, восемь раз завоёвывали Кубок Америки, неоднократно были в нём вторыми и третьими призёрами.

Но если внимательно присмотреться, то их успехи приходились на две победные волны. Первая пришлась на 1950–1970 годы, когда цвета «Селесао» защищали такие суперзвёзды мирового футбола, как единственный на планете трёхкратный чемпион мира Пеле (ему принадлежит рекорд по забитым голам в сборной — 77 мячей), Гарринча, Загалло. Именно в Мексике-1970 им был вручён, за три победы на ЧМ, на вечное хранение золотой Кубок Жюля Риме. А вторая волна приходится на 1990–2000 годы, когда в футболках сборной выходили на поле Роналдо, Роналдиньо, Кафу (рекордсмен сборной по проведенным матчам — 142), Роберто Карлос, Ривалдо, а командой руководил легендарный Загалло.

И вот теперь специалисты считают, что на полях России у бразильцев должна начаться третья победная волна, к ней ведёт сборную главный тренер Аденор Леонардо Бакши Тите. Тите, так в каждодневной жизни величают 56-летнего наставника, уже назвал основной состав своей команды на ЧМ-2018. Это вратарь — 25-летний Аллисон («Рома», Италия), защитники — 34-летний Дани Алвес и 23-летний Маркиньос (оба — «ПСЖ», Франция), 33-летний Миранда («Интер», Италия), 26-летний Марсело («Реал», Испания), полузащитники — 30-летний Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), 26-летний Каземиро («Реал»), 29-летний Паулиньо и 25-летний Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона», Испания), нападающие — 26-летний Неймар («ПСЖ»), 21-летний Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия). Впечатляет и список ближайших запасных, который бы украсил основу любой сборной: защитник 33-летний Тьягу Силва («ПСЖ»), хорошо нам известные по играм донецкого «Шахтёра» в Симферополе полузащитники 29-летний Виллиан («Челси», Англия) и 32-летний Фернандиньо («Манчестер Сити»), 26-летний форвард Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия). Причём Тите не скрывает, что бразильцы, после шестнадцатилетнего перерыва, вновь нацелены только на золото.

Сборная Сербии

За плечами сербских мастеров футбола 11 чемпионатов мира, но в десяти из них они выступали в составе сборной Югославии, которая занимала четвёртые места в 1930 и 1962 годах. С февраля 2003-го на международной арене выступала сборная Сербии и Черногории, а с июля 2006 года — сборная Сербии. Эта команда уже успела сыграть на ЧМ-2010, не попасть на ЧМ-2014, и вот теперь второй раз будет стартовать на ЧМ-2018. Ныне у наставника сербов Младена Крстаича подобралась крепкая команда, в которой выделяются 34-летний вратарь Владимир Стойкович («Партизан», Белград), защитники — 34-летний Бранислав Иванович («Зенит», Санкт-Петербург), 32-летний капитан команды Александр Коларов («Рома», Рим), 26-летний Никола Максимович («Спартак», Москва), полузащитники — 29-летний Душан Тадич («Саутгемптон», Англия), 29-летний Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), 23-летний нападающий Александр Митрович («Фулхэм», Англия).

Сборная Швейцарии

Пока самое высокое достижение футболистов этой страны — серебро на Олимпийских играх в Париже-1924 и победа на чемпионате мира среди юниоров (до 17 лет) в 2002 году. Сборная в одиннадцатый раз будет выступать на мундиале, и как сказано выше, трижды становилась участницей четвертьфинала. Но всех этих результатов швейцарцы добивались в минувшем веке, а в нынешнем под началом известного английского специалиста Роя Ходжсона команда на ЧМ-2006 прорвалась в 1/8 финала, причём в группе не пропустила ни одного мяча в собственные ворота. На этой стадии вновь вничью завершила поединок с украинцами (0:0), но была разгромлена в серии пенальти — 0:3.

Сейчас у руля сборной стоит местный наставник Якоб Кун. А в рядах его команды выделяются 29-летний вратарь Янн Зоммер («Боруссия», Мёнхенгладбах), защитники — 34-летний капитан команды Штефан Лихтштайнер («Ювентус», Италия), 31-летний Йоан Джуру («Антальяспор», Турция), 25-летний Рикардо Родригес («Милан», Италия), полузащитники — 33-летний Валон Бехрами («Уденезе», Италия), 25-летний Гранит Джака («Арсенал», Лондон).

Сборная Коста-Рики

На минувшем мундиале в Бразилии-2014, играя под руководством колумбийца Хорхе Луиса Пинто в так называемой группе смерти против экс чемпионов мира Англии, Италии, Уругвая, сборная сумела победить уругвайцев — 3:1 и итальянцев — 1:0, а в 1/8 финала обыграла в серии пенальти Грецию. Но в четвертьфинале, опять-таки по пенальти, уступила сборной Голландии — 3:4. И вот теперь наставник костариканцев Оскар Рамирес считает, что при наличии в сборной великолепного 32-летнего вратаря Кейлора Наваса («Реал», Мадрид), защитников — 30-летнего Джанкарло Гонсалеса («Болонья», Италия), 28-летнего Кристиана Гамбоа («Селтик», Шотландия), 34-летнего Джонни Акосты («Рионегро Агилас», Колумбия), 29-летнего полузащитника Сельсо Борхеса («Депортиво», Испания), сыгравшего за сборную 108 матчей (21 гол), и его постоянного партнёра по сборной 32-летнего капитана команды форварда Брайана Руиса («Спортинг», Португалия), сыгравшего в главной команде страны 109 матчей (23 гола), его команда имеет все шансы не пустить из группы в 1/8 финала две европейские сборные.