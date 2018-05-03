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Спорт

Неделя борьбы миновала

В Копенгагене и Хернинге кипят страсти 82-го чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужчин

В нём принимают участие шестнадцать сборных команд, и среди них семь из восьми в разные годы становились чемпионами мира: Канада — 26, Швеция — 10, Чехия — 6, Россия — 5, США и Финляндия — по 2, Словакия — 1 раз. Из тех, кто в свое время поднимался на высшую ступень пьедестала почёта, отсутствуют почившие в бозе сборные СССР — 22 и Чехословакии — 6 и застрявшая уже на протяжении многих лет в нижних дивизионах мирового хоккея сборная Великобритании — 1 раз...

Крутой узел

На предварительном этапе шестнадцатидневных состязаний участники мирового форума распределены на две группы. В группе A по круговой системе играют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Франция, Австрия, а в группе B — Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея. Следует отметить и тот факт, что сборные Швейцарии, Германии и Австрии в разные годы становились призёрами мировых первенств, но чемпионами — никогда.

Итак, по четыре лучших команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, матчи которого будут сыграны 17 мая. Через два дня, 19 мая, пройдут полуфиналы, а на следующий день сборные разыграют третье место и проведут главный финал, в котором и будет определён чемпион мира — 2018.

Мы уже рассказывали о том, что в национальной сборной России не так давно произошли серьёзные изменения. Приведшего к победе сборную страны на Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018 главного тренера Олега Знарка, как в питерском СКА, так и в сборной России, сменил Илья Воробьёв, который до этого возглавлял магнитогорский «Металлург» и входил в тренерский штаб сборной страны. А тут ещё ряд травм выбили из нашей главной команды нескольких сильных российских мастеров, успешно игравших в КХЛ и НХЛ. Пришлось по-иному, причём при явной нехватке времени, заново комплектовать все линии собиравшейся выступать в Дании сборной. Этими поисками состава занимались Воробьёв и его помощники во время недавних «Чешских игр» и «Шведских хоккейных игр». В результате россияне потерпели по два поражения от сборных Финляндии и Швеции, выиграли и проиграли чехам, заняв третье место в Еврохоккейтуре-2018. А ведь наша команда весьма успешно выступала на первых двух этапах этого популярного турнира, заняв второе место на Кубке Карьяла в Финляндии, и победив на Кубке Первого канала в Москве.

Лишь 1 мая тренерский штаб назвал имена игроков, которые получили право отправиться в Данию. Это вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА); защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Брызгалов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»); нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Артём Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).

Но, увы, не все они пока были внесены в заявку и не сыграли 4 мая с Францией и 6 мая с Австрией, о которых мы расскажем в сегодняшнем материале. А после двух стартовых игр нашим парням предстояли встречи: 7 мая — с Беларусью, 10 мая — с Чехией, 12 мая — со Швейцарией, 14 мая — со Словакией, 15 мая — со Швецией. Дело в том, что, скорее всего, тренеры оставили несколько мест для тех наших игроков из НХЛ, которые сейчас играют в полуфиналах Кубка Стэнли в составах «Вашингтона» с «Питтсбургом» и «Тампы-Бэй» с «Бостоном». Эти серии до четырёх побед одной из команд в семи матчах могут завершиться самое позднее 10 мая. В них рискуют не попасть в финал Восточной конференции Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все — «Вашингтон») или Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Андрей Василевский (все — «Тампа-Бэй) или Антон Худобин («Бостон»). Тогда вылетевшие из розыгрыша Кубка Стэнли хоккеисты могут успеть, разумеется, если понадобятся сборной, прилететь в Копенгаген и сыграть в матчах с чехами, словаками, шведами. Поэтому будем следить одновременно за играми в Дании и США. Пока же в сборной мы видим четырнадцать олимпийских чемпионов Пхёнчхана и шесть нынешних игроков Национальной хоккейной лиги.

Вот такой нонсенс

Однако стоит обратить внимание и на то, что в сборную не пригласили ни одного игрока из состава нынешнего обладателя Кубка Гагарина и чемпиона России — 2017/18 казанского «АК Барса». Не правда ли, нонсенс! И это в то время когда в ней находятся шесть хоккеистов, которые получили приглашение от Воробьёва пополнить ряды питерского СКА?

Пока же сборная России дважды с одинаковым счётом — 7:0 расправилась с французами и австрийцами. В первом матче отличились забитыми голами Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Артём Анисимов, а во втором — Михаил Григоренко (дважды), Анисимов, Барабанов, Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев. Но не стали бы отмечать ничего героического в этих победах. Ведь в них россияне, по всем показателям превосходящие соперников, обязаны были их класть на лопатки! А вот как завершились в Копенгагене, где играют в группе A команды, остальные поединки первых двух туров: Швеция — Беларусь 5:0, Швейцария — Австрия 3:2, Франция — Беларусь 6:2, Чехия — Словакия 3:2, Швеция — Чехия 3:2, Словакия — Швейцария 0:2. Турнирная таблица: Россия — 6, Швеция — 6, Швейцария — 5, Франция — 3, Чехия — 2, Словакия — 1, Австрия — 1, Беларусь — 0 очков.

Познакомьтесь и с тем, как завершились игры в Хернинге, где выступают сборные группы B: США — Канада 5:4, Германия — Дания 2:3, Норвегия — Латвия 2:3, Финляндия — Южная Корея 8:1, Дания — США 0:4, Южная Корея — Канада 0:10, Германия — Норвегия 4:5, Латвия — Финляндия 1:8. Турнирная таблица: Финляндия — 6, США — 5, Канада — 4, Норвегия — 3, Дания — 2, Германия — 2, Латвия — 2, Южная Корея — 0 очков.

Теперь мы встретимся с читателями 18 мая, когда уже будут завершены предварительные игры и наступит пора четвертьфиналов плей-офф, где сражения в парах пойдут на вылет.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото sport.postimees.ee
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 478 от 11 мая 2018 года

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Просмотров: 233 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:14

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